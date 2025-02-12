Главное за ночь 12 февраля - 12.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 12 февраля
Главное за ночь 12 февраля - 12.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 12 февраля
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Украина.ру, 12.02.2025
2025-02-12T08:10
2025-02-12T08:10
новости
украина
белгородская область
киев
андрей марочко
дональд трамп
вооруженные силы украины
минобороны
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Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.В ряде районов Киева после взрывов пропал свет, сообщают украинские ТГ-каналы.ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ, отправленных для подкрепления под Купянск. Потери врага составили около 10 солдат убитыми и ранеными, уничтожено несколько боевых машин. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.ВСУ привлекают воспитанников детдомов к работе операторами БПЛА под Красноармейском (Покровском), сообщили в российских силовых структурах.США для экономии средств Госдепа могут закрыть консульства в ряде стран, сообщил телеканал NBC.Дональд Трамп отказался подтверждать готовность использовать неизрасходованные четыре миллиарда долларов на военную помощь Украине, заявив, что "будет видно".Подробнее о Трампе - в материале Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика? на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, белгородская область, киев, андрей марочко, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Украина, Белгородская область, Киев, Андрей Марочко, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Главное за ночь 12 февраля

08:10 12.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
В ряде районов Киева после взрывов пропал свет, сообщают украинские ТГ-каналы.
ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ, отправленных для подкрепления под Купянск. Потери врага составили около 10 солдат убитыми и ранеными, уничтожено несколько боевых машин. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
ВСУ привлекают воспитанников детдомов к работе операторами БПЛА под Красноармейском (Покровском), сообщили в российских силовых структурах.
США для экономии средств Госдепа могут закрыть консульства в ряде стран, сообщил телеканал NBC.
Дональд Трамп отказался подтверждать готовность использовать неизрасходованные четыре миллиарда долларов на военную помощь Украине, заявив, что "будет видно".
Подробнее о Трампе - в материале Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика? на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаБелгородская областьКиевАндрей МарочкоДональд ТрампВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
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08:10Главное за ночь 12 февраля
07:59"Герои" современной Украины: 80 лет со дня смерти организатора "Волынской резни" Клима Савура
07:00Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс
06:35Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика?
06:33Опустевший город и банды "людоловов". Что происходит в Одессе
06:24Конгрессу США предложили ленд-лиз для Украины. Кто эти престарелые разжигатели войны?
06:16Взаимные доносы и угрозы убийством на "Молитвенном завтраке". Чем занята украинская элита
06:13Экономика Украины и война: за деньги Украины "Велта" будет укреплять промышленность США и газовый кризис
06:10Там же целый "зверинец": Виктор Кутырь рассказал, зачем ВСУ бросают под Курск стратегические резервы
06:00ВСУ отступают в сторону Великого Бурлука: полковник запаса о новых успехах ВС России под Купянском
05:45ПВД разнесли в клочья: Алехин раскрыл, как ВС РФ кошмарят врага ФАБами и "Кубом" в Харьковской области
05:30Удар в район "Трех сестер", на Рыльск или Суземку: эксперт раскрыл, где ВСУ могут устроить новую авантюру
05:15Нельзя оставлять недобитого врага: ветеран объяснил, почему России нужна только капитуляция Украины
05:00Плюс на минус: эксперт раскрыл, как Россия может использовать "подрывную" роль Британии на переговорах
04:45Удар в стык двух областей: военный эксперт рассказал, каким способом ВС РФ могут взять Сумы
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04:00На плечах отступающего врага: ветеран о том, смогут ли ВС РФ собрать ударный кулак и зайти в Суджу
03:45Она будет разжигать эту войну: политолог рассказал, какую роль играет Британия в украинском вопросе
03:30Трампу нужны победы: Суздальцев рассказал, что произойдет, если Россия отвергнет "мирный план" США
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