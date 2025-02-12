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Главное за ночь 12 февраля

Главное за ночь 12 февраля - 12.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 12 февраля

Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Украина.ру, 12.02.2025

2025-02-12T08:10

2025-02-12T08:10

2025-02-12T08:10

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вооруженные силы украины

минобороны

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Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.В ряде районов Киева после взрывов пропал свет, сообщают украинские ТГ-каналы.ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ, отправленных для подкрепления под Купянск. Потери врага составили около 10 солдат убитыми и ранеными, уничтожено несколько боевых машин. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.ВСУ привлекают воспитанников детдомов к работе операторами БПЛА под Красноармейском (Покровском), сообщили в российских силовых структурах.США для экономии средств Госдепа могут закрыть консульства в ряде стран, сообщил телеканал NBC.Дональд Трамп отказался подтверждать готовность использовать неизрасходованные четыре миллиарда долларов на военную помощь Украине, заявив, что "будет видно".Подробнее о Трампе - в материале Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика? на сайте Украина.ру.

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новости, украина, белгородская область, киев, андрей марочко, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны