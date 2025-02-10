Почти месяц: боец ВС РФ рассказал о долгом штурме нацистского "улья" в Дзержинске
В ходе освобождения города Дзержинска (Торецка) в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские войска 27 дней штурмовали девятиэтажный дом. Об этом агентству РИА Новости рассказал командир взвода ВС РФ, сержант Василий Мастюгин
"Самая большая девятиэтажка, вот ее мы штурмовали долго, да, 27 дней, она восьмиподъездная, там встретили мы как националистов, так и наемников", - отметил он.
Военный добавил, что сейчас военные ВСУ действуют в основном группами по 6-7 человек, при этом двое из них - это опытные, старые бойцы, а остальные - новобранцы. По словам Мастюгина, основную проблему представляют опытные вэсэушники, так как чаще всего являются идейными, а новобранцы легко сдаются в плен.
Также известно, что в настоящее время подразделения обеспечения специальных мероприятий ФСБ России выполняют задачу по окончательной зачистке населенного пункта - поиску и уничтожению украинских ДРГ, а также выявлению корректировщиков вражеского огня и точек взлета БПЛА.
В минувшую пятницу, 7 февраля, Российские войска завершили освобождение Дзержинска (Торецка). В этой работе участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и бойцы добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".
За пять месяцев боев ВСУ потеряли в этом городе более 26 тысяч военных.
Эксперты отмечают, что освобождение Дзержинска снизит количество обстрелов Горловки, на которой ВСУ отыгрываются с помощью дронов, когда не достают дешевыми снарядами до Донецка.
Свободный Дзержинск открывает для ВС РФ плацдарм для наступления на находящуюся в низине Константиновку, а также усложнит снабжение противника в Часовом Яре и затруднит движение по маршрутам ВСУ, связывающим Покровск (Красноармейск) со Славянском и Краматорском.
В частности, военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру отметил, что взятие Дзержинска и Часова Яра будет билетом на еще более размашистое представление - осаду Славянско-Краматорской агломерации.
“В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден — скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл”, — заявил собеседник издания, добавив, что “тотальная зрада может случиться и под Курском, и под Купянском, и под Волчанском”.