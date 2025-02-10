https://ukraina.ru/20250210/1060951637.html

Почти месяц: боец ВС РФ рассказал о долгом штурме нацистского "улья" в Дзержинске

Почти месяц: боец ВС РФ рассказал о долгом штурме нацистского "улья" в Дзержинске - 10.02.2025 Украина.ру

Почти месяц: боец ВС РФ рассказал о долгом штурме нацистского "улья" в Дзержинске

В ходе освобождения города Дзержинска (Торецка) в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские войска 27 дней штурмовали девятиэтажный дом. Об этом агентству РИА Новости рассказал командир взвода ВС РФ, сержант Василий Мастюгин

2025-02-10T12:43

2025-02-10T12:43

2025-02-10T12:43

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дзержинск (торецк)

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украина.ру

освобождение

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Военный добавил, что сейчас военные ВСУ действуют в основном группами по 6-7 человек, при этом двое из них - это опытные, старые бойцы, а остальные - новобранцы. По словам Мастюгина, основную проблему представляют опытные вэсэушники, так как чаще всего являются идейными, а новобранцы легко сдаются в плен.Также известно, что в настоящее время подразделения обеспечения специальных мероприятий ФСБ России выполняют задачу по окончательной зачистке населенного пункта - поиску и уничтожению украинских ДРГ, а также выявлению корректировщиков вражеского огня и точек взлета БПЛА.В минувшую пятницу, 7 февраля, Российские войска завершили освобождение Дзержинска (Торецка). В этой работе участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и бойцы добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".За пять месяцев боев ВСУ потеряли в этом городе более 26 тысяч военных.Дзержинск расположен в пяти километрах от Горловки, и это важный транспортный узел и промышленный центр с большим количеством заводов и шахт, где на 2022 год проживала 31 тысяча человек. Однако за десять лет войны ВСУ превратили ранее мирный и цветущий город в военную крепость.Эксперты отмечают, что освобождение Дзержинска снизит количество обстрелов Горловки, на которой ВСУ отыгрываются с помощью дронов, когда не достают дешевыми снарядами до Донецка.Свободный Дзержинск открывает для ВС РФ плацдарм для наступления на находящуюся в низине Константиновку, а также усложнит снабжение противника в Часовом Яре и затруднит движение по маршрутам ВСУ, связывающим Покровск (Красноармейск) со Славянском и Краматорском.В частности, военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру отметил, что взятие Дзержинска и Часова Яра будет билетом на еще более размашистое представление - осаду Славянско-Краматорской агломерации.“В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден — скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл”, — заявил собеседник издания, добавив, что “тотальная зрада может случиться и под Курском, и под Купянском, и под Волчанском”.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию.

https://ukraina.ru/20250207/1060908614.html

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новости, дзержинск (торецк), россия, горловка, евгений норин, вооруженные силы украины, фсб, украина.ру, освобождение, зачистки