Захарова заявила об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского" - 09.02.2025 Украина.ру
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Захарова заявила об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского"
Захарова заявила об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского" - 09.02.2025 Украина.ру
Захарова заявила об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского"
Обстрел мирных жителей Макеевки продемонстрировал агонию нынешнего руководства Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-02-09T09:27
2025-02-09T09:27
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владимир зеленский
захар прилепин
вооруженные силы украины
мария захарова
мид рф
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"8 февраля киевская хунта вновь продемонстрировала свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив еще одно циничное кровавое преступление. ВСУ целенаправленно атаковали густонаселенный район города Макеевки Донецкой Народной Республики Российской Федерации. Жертвами заранее спланированного и тщательно подготовленного обстрела центральной части города стали мирные граждане, в том числе женщины и дети", - констатировала официальный представитель МИД России.В российском министерстве назвали инцидент преступным актом терроризма и осудили его."К его организации непосредственно причастны западные кураторы киевского режима, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него наряду с украинскими неонацистами несут руководящие круги стран Запада, упрямо и безответственно продолжающие накачивать ВСУ вооружениями", - отметила Захарова."Обстрелы населённых пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского, стремящегося в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей", - сказано в официальном комментарии.Официальная Москва призвала призвало все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить очередной теракт."Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям", - подчеркнула Захарова.Мнение на эту тему: Украина не остановит своих террористов, даже когда заключит мир с Россией — Прилепин
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новости, украина, россия, макеевка, владимир зеленский, захар прилепин, вооруженные силы украины, мария захарова, мид рф, мирные жители, обстрелы, терроризм, всу, военные преступления, сво
Новости, Украина, Россия, Макеевка, Владимир Зеленский, Захар Прилепин, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, МИД РФ, мирные жители, обстрелы, терроризм, ВСУ, Военные преступления, СВО

Захарова заявила об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского"

09:27 09.02.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Обстрел мирных жителей Макеевки продемонстрировал агонию нынешнего руководства Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"8 февраля киевская хунта вновь продемонстрировала свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив еще одно циничное кровавое преступление. ВСУ целенаправленно атаковали густонаселенный район города Макеевки Донецкой Народной Республики Российской Федерации. Жертвами заранее спланированного и тщательно подготовленного обстрела центральной части города стали мирные граждане, в том числе женщины и дети", - констатировала официальный представитель МИД России.
В российском министерстве назвали инцидент преступным актом терроризма и осудили его.
"К его организации непосредственно причастны западные кураторы киевского режима, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него наряду с украинскими неонацистами несут руководящие круги стран Запада, упрямо и безответственно продолжающие накачивать ВСУ вооружениями", - отметила Захарова.
ВСУ нанесли удар по центру Макеевки - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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Удар по центру Макеевки, отражение атаки в Курской области. Итоги 8 февраляУкраинские военные нанесли удар по центру Макеевки, погибла молодая женщина. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в курском приграничье и отразила контратак
"Обстрелы населённых пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского, стремящегося в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей", - сказано в официальном комментарии.
Официальная Москва призвала призвало все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить очередной теракт.
"Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям", - подчеркнула Захарова.
Мнение на эту тему: Украина не остановит своих террористов, даже когда заключит мир с Россией — Прилепин
 
НовостиУкраинаРоссияМакеевкаВладимир ЗеленскийЗахар ПрилепинВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваМИД РФмирные жителиобстрелытерроризмВСУВоенные преступленияСВО
 
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