https://ukraina.ru/20250209/1060927044.html

Захарова заявила об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского"

Захарова заявила об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского" - 09.02.2025 Украина.ру

Захарова заявила об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского"

Обстрел мирных жителей Макеевки продемонстрировал агонию нынешнего руководства Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-02-09T09:27

2025-02-09T09:27

2025-02-09T09:27

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"8 февраля киевская хунта вновь продемонстрировала свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив еще одно циничное кровавое преступление. ВСУ целенаправленно атаковали густонаселенный район города Макеевки Донецкой Народной Республики Российской Федерации. Жертвами заранее спланированного и тщательно подготовленного обстрела центральной части города стали мирные граждане, в том числе женщины и дети", - констатировала официальный представитель МИД России.В российском министерстве назвали инцидент преступным актом терроризма и осудили его."К его организации непосредственно причастны западные кураторы киевского режима, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него наряду с украинскими неонацистами несут руководящие круги стран Запада, упрямо и безответственно продолжающие накачивать ВСУ вооружениями", - отметила Захарова."Обстрелы населённых пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского, стремящегося в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей", - сказано в официальном комментарии.Официальная Москва призвала призвало все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить очередной теракт."Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям", - подчеркнула Захарова.Мнение на эту тему: Украина не остановит своих террористов, даже когда заключит мир с Россией — Прилепин

https://ukraina.ru/20250208/1060924409.html

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