Эксперт РИСИ назвал страны, которые возьмутся за Украину, чтобы иметь выход к Черному морю
Президент США Дональд Трамп не заинтересован в Украине. Так что “главными” по украинскому вопросу станут Германия, Франция и Великобритания. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Он отметил, что интересы Трампа лежат в другой плоскости, так что, скорее всего, США будут дистанцироваться от Украины.
“[Германии, Франции и Великобритании] важно, чтобы Украина имела выход в Черное море. Это один из ключевых вопросов для них, касающийся в том числе чисто инфраструктурных проектов и коридоров — чтобы можно было через Черное море тянуть грузы в Европу. За это они будут бороться”, — объяснил Ермаков.
В интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин заметил, сейчас “Европа более идеологически заряжена на борьбу с Россией”.
“Зато европейцам с прагматической точки зрения мы можем предложить больше, чем американцам. Грубо говоря, мы можем предложить Евросоюзу купить какую-то часть Украины за определенные плюшки экономического характера, а вот с Америкой это не сработает, потому что Россия и США объективно мало друг от друга зависят, и им нечего друг другу дать”, — аргументировал Норин.
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