https://ukraina.ru/20250209/1060885084.html

Эксперт РИСИ назвал страны, которые возьмутся за Украину, чтобы иметь выход к Черному морю

Эксперт РИСИ назвал страны, которые возьмутся за Украину, чтобы иметь выход к Черному морю - 09.02.2025 Украина.ру

Эксперт РИСИ назвал страны, которые возьмутся за Украину, чтобы иметь выход к Черному морю

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в Украине. Так что “главными” по украинскому вопросу станут Германия, Франция и Великобритания. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков

2025-02-09T09:25

2025-02-09T09:25

2025-02-09T09:25

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Он отметил, что интересы Трампа лежат в другой плоскости, так что, скорее всего, США будут дистанцироваться от Украины.В интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин заметил, сейчас “Европа более идеологически заряжена на борьбу с Россией”.“Зато европейцам с прагматической точки зрения мы можем предложить больше, чем американцам. Грубо говоря, мы можем предложить Евросоюзу купить какую-то часть Украины за определенные плюшки экономического характера, а вот с Америкой это не сработает, потому что Россия и США объективно мало друг от друга зависят, и им нечего друг другу дать”, — аргументировал Норин.Подробнее об этом интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армиюПолный текст интервью Сергея Ермакова: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией

https://ukraina.ru/20250206/1060861777.html

украина

сша

черное море

европа

запад

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новости, украина, сша, черное море, дональд трамп, европа, запад, ес