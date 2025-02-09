Эксперт РИСИ назвал страны, которые возьмутся за Украину, чтобы иметь выход к Черному морю - 09.02.2025 Украина.ру
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Эксперт РИСИ назвал страны, которые возьмутся за Украину, чтобы иметь выход к Черному морю
Эксперт РИСИ назвал страны, которые возьмутся за Украину, чтобы иметь выход к Черному морю - 09.02.2025 Украина.ру
Эксперт РИСИ назвал страны, которые возьмутся за Украину, чтобы иметь выход к Черному морю
Президент США Дональд Трамп не заинтересован в Украине. Так что “главными” по украинскому вопросу станут Германия, Франция и Великобритания. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
2025-02-09T09:25
2025-02-09T09:25
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Он отметил, что интересы Трампа лежат в другой плоскости, так что, скорее всего, США будут дистанцироваться от Украины.В интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин заметил, сейчас “Европа более идеологически заряжена на борьбу с Россией”.“Зато европейцам с прагматической точки зрения мы можем предложить больше, чем американцам. Грубо говоря, мы можем предложить Евросоюзу купить какую-то часть Украины за определенные плюшки экономического характера, а вот с Америкой это не сработает, потому что Россия и США объективно мало друг от друга зависят, и им нечего друг другу дать”, — аргументировал Норин.Подробнее об этом интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армиюПолный текст интервью Сергея Ермакова: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией
https://ukraina.ru/20250206/1060861777.html
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новости, украина, сша, черное море, дональд трамп, европа, запад, ес
Новости, Украина, США, Черное море, Дональд Трамп, Европа, Запад, ЕС

Эксперт РИСИ назвал страны, которые возьмутся за Украину, чтобы иметь выход к Черному морю

09:25 09.02.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Дональд Трамп не заинтересован в Украине. Так что “главными” по украинскому вопросу станут Германия, Франция и Великобритания. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Он отметил, что интересы Трампа лежат в другой плоскости, так что, скорее всего, США будут дистанцироваться от Украины.
“[Германии, Франции и Великобритании] важно, чтобы Украина имела выход в Черное море. Это один из ключевых вопросов для них, касающийся в том числе чисто инфраструктурных проектов и коридоров — чтобы можно было через Черное море тянуть грузы в Европу. За это они будут бороться”, — объяснил Ермаков.
В интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин заметил, сейчас “Европа более идеологически заряжена на борьбу с Россией”.
“Зато европейцам с прагматической точки зрения мы можем предложить больше, чем американцам. Грубо говоря, мы можем предложить Евросоюзу купить какую-то часть Украины за определенные плюшки экономического характера, а вот с Америкой это не сработает, потому что Россия и США объективно мало друг от друга зависят, и им нечего друг другу дать”, — аргументировал Норин.
Подробнее об этом интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
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