Противник пошел на прорыв: военный эксперт о том, как ВС РФ встретили огневым заслоном ВСУ под Суджей - 07.02.2025 Украина.ру
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Противник пошел на прорыв: военный эксперт о том, как ВС РФ встретили огневым заслоном ВСУ под Суджей
Противник пошел на прорыв: военный эксперт о том, как ВС РФ встретили огневым заслоном ВСУ под Суджей - 07.02.2025 Украина.ру
Противник пошел на прорыв: военный эксперт о том, как ВС РФ встретили огневым заслоном ВСУ под Суджей
Накануне противник предпринял контратакующие действия и снова пошел на прорыв под Суджей. Российские ВКС, артиллеристы, РСЗО встретили противника мощным и плотным огневым заслоном. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-02-07T06:00
2025-02-07T06:00
новости
россия
суджа
геннадий алехин
всу
иностранные наемники
бои
потери всу
техника
курская область
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В семи километрах от Суджи противник предпринял контратакующие действия и снова пошел на прорыв в окрестностях сел Махновка, Черкасская Конопелька, Уланок и деревни Фанасеевка, сообщил обозреватель.По поступающей информации с мест, ВСУ задействовали силы и средства ротно-батальонного звена, уточнил полковник запаса.По его словам, российские ВКС, артиллеристы, РСЗО встретили противника мощным и плотным огневым заслоном. По предварительным данным, было уничтожено порядка 20 единиц техники противника: три танка, инженерная машина разграждения и 16 бронемашин, сообщил он.Алехин рассказал, что в составе мобильных и мотопехотных батальонов противника замечены иностранные наемники из стран восточной Европы и Латинской Америки, которые выполняют специфические задачи: прикрывают пути отступления военнослужащим ВСУ, которые пытаются бежать с поля боя в Курской области. "Они расстреливают своих же. Об этом заявил заместитель командира штурмового отряда группировки войск "Север" с позывным Карачай, а также свидетельствуют пленные бойцы ВСУ", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
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новости, россия, суджа, геннадий алехин, всу, иностранные наемники, бои, потери всу, техника, курская область, латинская америка, сво, спецоперация
Новости, Россия, Суджа, Геннадий Алехин, ВСУ, иностранные наемники, бои, потери ВСУ, техника, Курская область, Латинская Америка, СВО, Спецоперация

Противник пошел на прорыв: военный эксперт о том, как ВС РФ встретили огневым заслоном ВСУ под Суджей

06:00 07.02.2025
 
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Накануне противник предпринял контратакующие действия и снова пошел на прорыв под Суджей. Российские ВКС, артиллеристы, РСЗО встретили противника мощным и плотным огневым заслоном. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В семи километрах от Суджи противник предпринял контратакующие действия и снова пошел на прорыв в окрестностях сел Махновка, Черкасская Конопелька, Уланок и деревни Фанасеевка, сообщил обозреватель.
По поступающей информации с мест, ВСУ задействовали силы и средства ротно-батальонного звена, уточнил полковник запаса.
"Их цель - не допустить блокирования маршрутов поставок вооружения и техники в Суджу, а также отодвинуть наших операторов БПЛА, которые каждый день уничтожают вражескую технику в районном центре", — отметил Алехин.
По его словам, российские ВКС, артиллеристы, РСЗО встретили противника мощным и плотным огневым заслоном. По предварительным данным, было уничтожено порядка 20 единиц техники противника: три танка, инженерная машина разграждения и 16 бронемашин, сообщил он.
Алехин рассказал, что в составе мобильных и мотопехотных батальонов противника замечены иностранные наемники из стран восточной Европы и Латинской Америки, которые выполняют специфические задачи: прикрывают пути отступления военнослужащим ВСУ, которые пытаются бежать с поля боя в Курской области.
"Они расстреливают своих же. Об этом заявил заместитель командира штурмового отряда группировки войск "Север" с позывным Карачай, а также свидетельствуют пленные бойцы ВСУ", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
Дмитрий Стешин интервью - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Вчера, 07:00
Дмитрий Стешин: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоровСейчас на фронте некоторое затишье. Это может быть связано с тем, что люди смертельно устали. Надо перегруппироваться, обновить парк вооружений и подвезти боеприпасы. Главное же – не выбить врага с позиции, а закрепиться. Мы этим и занимаемся. А потом будем наступать дальше, уверен военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин
 
НовостиРоссияСуджаГеннадий АлехинВСУиностранные наемникибоипотери ВСУтехникаКурская областьЛатинская АмерикаСВОСпецоперация
 
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