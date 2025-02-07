Противник пошел на прорыв: военный эксперт о том, как ВС РФ встретили огневым заслоном ВСУ под Суджей
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Накануне противник предпринял контратакующие действия и снова пошел на прорыв под Суджей. Российские ВКС, артиллеристы, РСЗО встретили противника мощным и плотным огневым заслоном. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В семи километрах от Суджи противник предпринял контратакующие действия и снова пошел на прорыв в окрестностях сел Махновка, Черкасская Конопелька, Уланок и деревни Фанасеевка, сообщил обозреватель.
По поступающей информации с мест, ВСУ задействовали силы и средства ротно-батальонного звена, уточнил полковник запаса.
"Их цель - не допустить блокирования маршрутов поставок вооружения и техники в Суджу, а также отодвинуть наших операторов БПЛА, которые каждый день уничтожают вражескую технику в районном центре", — отметил Алехин.
По его словам, российские ВКС, артиллеристы, РСЗО встретили противника мощным и плотным огневым заслоном. По предварительным данным, было уничтожено порядка 20 единиц техники противника: три танка, инженерная машина разграждения и 16 бронемашин, сообщил он.
Алехин рассказал, что в составе мобильных и мотопехотных батальонов противника замечены иностранные наемники из стран восточной Европы и Латинской Америки, которые выполняют специфические задачи: прикрывают пути отступления военнослужащим ВСУ, которые пытаются бежать с поля боя в Курской области.
"Они расстреливают своих же. Об этом заявил заместитель командира штурмового отряда группировки войск "Север" с позывным Карачай, а также свидетельствуют пленные бойцы ВСУ", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
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