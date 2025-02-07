https://ukraina.ru/20250207/1060884326.html

Противник пошел на прорыв: военный эксперт о том, как ВС РФ встретили огневым заслоном ВСУ под Суджей

Противник пошел на прорыв: военный эксперт о том, как ВС РФ встретили огневым заслоном ВСУ под Суджей - 07.02.2025 Украина.ру

Противник пошел на прорыв: военный эксперт о том, как ВС РФ встретили огневым заслоном ВСУ под Суджей

Накануне противник предпринял контратакующие действия и снова пошел на прорыв под Суджей. Российские ВКС, артиллеристы, РСЗО встретили противника мощным и плотным огневым заслоном. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-02-07T06:00

2025-02-07T06:00

2025-02-07T06:00

новости

россия

суджа

геннадий алехин

всу

иностранные наемники

бои

потери всу

техника

курская область

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В семи километрах от Суджи противник предпринял контратакующие действия и снова пошел на прорыв в окрестностях сел Махновка, Черкасская Конопелька, Уланок и деревни Фанасеевка, сообщил обозреватель.По поступающей информации с мест, ВСУ задействовали силы и средства ротно-батальонного звена, уточнил полковник запаса.По его словам, российские ВКС, артиллеристы, РСЗО встретили противника мощным и плотным огневым заслоном. По предварительным данным, было уничтожено порядка 20 единиц техники противника: три танка, инженерная машина разграждения и 16 бронемашин, сообщил он.Алехин рассказал, что в составе мобильных и мотопехотных батальонов противника замечены иностранные наемники из стран восточной Европы и Латинской Америки, которые выполняют специфические задачи: прикрывают пути отступления военнослужащим ВСУ, которые пытаются бежать с поля боя в Курской области. "Они расстреливают своих же. Об этом заявил заместитель командира штурмового отряда группировки войск "Север" с позывным Карачай, а также свидетельствуют пленные бойцы ВСУ", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250206/1060829224.html

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новости, россия, суджа, геннадий алехин, всу, иностранные наемники, бои, потери всу, техника, курская область, латинская америка, сво, спецоперация