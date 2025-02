https://ukraina.ru/20250207/1060882681.html

Недоумение главы Мосфильма, кантри-революция и "Руководство по саботажу" в США. События культуры

В Калифорнии наградили победителей, Шахназаров рассказал о проблемах в кино, внезапные литературные предпочтения американцев

2025-02-07

В понедельник в Лос-Анджелесе, почти оправившемся от страшных пожаров, прошла церемония награждения победителей премии Grammy – самой, пожалуй, престижной в музыкальном мире.В большинстве номинаций победил хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар, его композиция "Not Like Us" стала песней года.Фурор произвела Бейонсе [Жизель Ноулз Картер], её альбом в кантри-стиле Cowboy Carter – лучший альбом 2024 года. У Бейонсе множество рекордов – 35 "Грэмми", первый "Грэмми" темнокожей женщины в XXI веке, и многое другое."Радость создания музыки в том, что нет никаких правил. Чем больше я вижу, как развивается мир, тем больше я чувствую более глубокую связь с чистотой. С искусственным интеллектом, цифровыми фильтрами и программированием я хотел вернуться к настоящим инструментам, и я использовала очень старые. Я не хотела, чтобы некоторые слои инструментов, такие как струнные, особенно гитары, и органы были идеально настроены. Я оставила некоторые песни сырыми и склонилась к фолку. Все звуки были такими органичными и человечными, повседневные вещи, такие как ветер, щелчки и даже звуки птиц и кур, звуки природы", – рассказала певица журналистам о "Ковбое Картере".Кантри, американа, зайдеко – одно из направлений в музыкальном фольклоре Юго-Восточной Луизианы, смесь блюза и R&B, афроамериканских и креольских музыкальных традиций – не новы и не экзотичны для Бейонсе.Она сама родом из ковбойских мест, из Хьюстона – одного из самых стереотипно "ковбойских" городов, а во многих её воспоминаниях неминуемо фигурируют детские впечатления от Хьюстонской выставки скота и родео.Все без исключения критики обратили внимание не только на музыку альбома (для него певица записала в общей сложности почти 100 песен, работа над "Ковбоем" шла со времен коронавируса), но и на обложку, снимок для которой сделал Блэр Колдуэлл: Бейонсе сидит верхом на галопирующей серой лошади боком – словно в дамском седле, в руках у неё – огромный государственный флаг, длинные серебристые волосы развиваются вместе с лошадиной гривой.Будучи воистину популярной певицей, Бейонсе действительно подтолкнула один из любимых жанров – кантри – к новой волне популярности: The Times пишет, что альбом сделал жанр "снова мейнстримным" в Великобритании, кантри-альбом впервые послушали больше 30 миллионов человек в Spotify, процент людей, слушающих кантри в Швеции с момента выхода альбома увеличился на 60%.Интересное переплетение тенденций: летом, когда Дональд Трамп в ходе съезда Республиканской партии США был утверждён кандидатом в президенты и назвал человека, который мог бы стать вице-президентом Соединённых Штатов – Джея ди Вэнса, о кантри-музыке тоже внезапно все заговорили, но в политическом ключе.Сотни журналистов по всему миру бросились читать мемуары никому до тех пор неизвестного Вэнса и смотреть экранизацию по ним. В тот день на обложках всех мировых СМИ появилось непонятное слово "хиллибили", а картину Рона Ховарда "Элегия Хиллбилли" посмотрели, наверное, сотни тысяч."Хиллибили", как выяснилось, слово оскорбительное и унизительное, в русском переводе что-то вроде "деревенщина". Его используют по отношению к бедным и малообразованным жителям сельской и горной местности, прежде всего — Аппалачских гор.Огайо, родной штат Вэнса, относится к так называемому "ржавому поясу США" — регионам, которые до экономического кризиса 70-х годов славились тяжелой промышленностью, а после него стали "депрессивными" регионами с большим количеством безработных отчаявшихся людей, которые когда-то были шахтерами или металлургами.Кантри – как раз одно из немногих, но страстных увлечений и книги Вэнса, и экранизации Ховарда. С момента его появления в мировом информационном пространстве в образе "простого парня из народа", жанр снова стал восприниматься многими именно так.И вот, Трамп – президент, Вэнс – второе лицо США, а блистательная Бейонсе верхом и в ковбойской шляпе, с огромным американским флагом в руках выпускает лучший кантри-альбом.Глава "Мосфильма" о проблемах в киноРежиссёр, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал, что российское кино за рубежом смотрят чаще всего в YouTube – именно поэтому он огорчён тем, что работу хостинга ограничили в России. Осенью он обратился с просьбой разобраться в ситуации к президенту РФ Владимиру Путину.На мировых кинорынках российские картины встречаются крайне редко, и именно такие платформы как YouTube, уверен глава "Мосфильма", способствуют его продвижению в странах Европы, Северной и Южной Америк, Азии."Мы продолжаем выкладывать картины в YouTube, потому что я считаю, что это важно. Это, наверное, сейчас единственное такое присутствие нашего кинематографа в мире. Вообще, это, может быть, единственная мягкая сила, потому что это – миллионы просмотров.К сожалению, сегодня вообще киноиндустрии в России не существует как таковой. Ничего не производится. Мне это странно, потому что во многих сегментах мы принципиально отстали. В советское время киноиндустрия производила абсолютно все: камеры, оптику, звук, пульты для перезаписи, для записи музыки, монтажные столы и т.д.", – сказал режиссёр.При этом ни радоваться тому, что российский актёр Юра Борисов номинирован на "Оскар", ни уделять главной зарубежной кинонаграде столько внимания, сколько это делается сейчас, он не считает необходимым:"Это лишний раз говорит о том, что мы до сих пор никак не избавимся от каких-то иллюзий".Инструкции для "европейских подрывников" снова в трендеВ США внезапно обнаружили, что пресловутая антиутопия "1984" Джорджа Оруэлла, которая последние годы не уходит из топов всех рейтингов всех стран и на всех языках, популистски адаптируясь любимыми спикерами к любой социально тревожной ситуации, внезапно уступила место книге, написанной в 1944 году амерканским спецслужбистом.Речь идёт о "Полевом руководстве по простому саботажу" директора Управления стратегических служб (УСС) США (так ведомство называлось до того, как стать ЦРУ) Уильяма Донована. В ней рабочим и другим городским жителям даны советы о том, как эффективно, но относительно безопасно противодействовать немецкой оккупации. Журналисты, анализируя рейтинги произведений, скачанных за последние несколько недель, с горькой иронией отмечают: эта историческая, даже не художественная "брошюра" обошла даже "Алису в стране чудес" Льюиса Кэрролла и "Ромео и Джульетту" Уильяма Шекспира.Книгу Донован писал для бойцов европейского сопротивления во время Второй мировой войны, а теперь взлёт её малообъяснимой популярности связывают с Трампом и его реформами, которые некоторые СМИ, по всей видимости, пока ещё имеющие такую возможность, называют диктаторскими.Читайте также: Арктический балет, Юра Борисов номинирован на "Оскар". События культуры

