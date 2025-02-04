https://ukraina.ru/20250204/1060818301.html
Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории
Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории - 04.02.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-02-04T17:36
2025-02-04T17:36
2025-02-04T17:36
эксклюзив
вооруженные силы украины
волчанск
россия
купянск
геннадий алехин
танки
артиллерия
рсзо
дроны
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Еще недавно на Купянском участке в основном шли позиционные бои. Как отмечалось в сводках Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" вели бои местного значения, улучшая положение войск по переднему краю. Артиллерия сносила с лица земли вражеские укрепы, а штурмовые группы с боями метр за метром продвигались вперед. Однако все пришло в движение, когда российским войскам удалось форсировать реку Оскол и создать на правом берегу небольшой плацдарм, который расширяется с каждым днем.Выбить наши подразделения с этого участка у ВСУ не получилось, и с тех пор вражеская оборона расползается под огневыми ударами ВС РФ. Нами уже взяты под контроль важные железнодорожные и транспортные дороги, ведущие не только в Купянск, но и в сторону Чугуева и Волчанска.В самом Волчанске сейчас образовалась серая зона. Наши штурмовые подразделения группировки войск "Север" подошли к нему вплотную, но до штурма, который позволит полностью освободить город, дело пока не дошло. В некоторых частях Волчанска ВСУ еще удерживают очаговую оборону и пытаются перебросить в этот район дополнительные резервы через реку Волчья.Киевский режим настойчиво требует от своих военных удерживать город любой ценой. Более того - осуществлять контратаки, не считаясь с потерями. Наши сдерживают эти атаки и сами шаг за шагом продвигаются вперед.Мне представляется, что бои в Волчанске носят некий отвлекающий характер. Украинское командование, почувствовав угрозу на этом направлении, старается перебросить сюда дополнительные силы. Противник понимает, что успехи наших войск в районе Купянска, открывает оперативно-тактические возможности для российской армии решительно действовать на харьковском направлении. И освобождение Волчанска станет важной ступенькой для дальнейшего продвижения.Стоит отметить четкую и слаженную работу танкистов армейского корпуса группировки войск "Север". Экипажи танков Т-72Б3М за минувшие сутки уничтожили взводные опорные пункты, склад с боеприпасами и боевую технику ВСУ в районе Волчанска и Липцев. Танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, действуют в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника.Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях.Более того, стрельба по навесной траектории с закрытых огневых позиций позволяет огневое поражение противнику незаметно. А системы РЭБ и антидроновые козырьки дают возможность защитить основные узлы, агрегаты и экипаж танка от нападения FPV-дронов и гексакоптеров ВСУ.Успешному выполнению боевых задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как особо подчеркнули в оборонном ведомстве, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок.Учитывая возможные вылазки противника действовать мобильными, диверсионными группами в районе Волчанска и Липцев, в круглосуточном режиме работает ВКС России, дальнобойная артиллерия и РСЗО. Наносятся огневые удары воздушными и наземными средствами поражения на всем Харьковском направлении. После относительного потепления, вновь ударили морозы, земля подмерзла. Из-за этого активность на линии боевого соприкосновения только усилится.
https://ukraina.ru/20250203/1060776970.html
волчанск
россия
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Геннадий Алёхин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
эксклюзив, вооруженные силы украины, волчанск, россия, купянск, геннадий алехин, танки, артиллерия, рсзо, дроны, спецоперация, вкс
Эксклюзив, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, танки, артиллерия, РСЗО, дроны, Спецоперация, ВКС
Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Еще недавно на Купянском участке в основном шли позиционные бои. Как отмечалось в сводках Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" вели бои местного значения, улучшая положение войск по переднему краю. Артиллерия сносила с лица земли вражеские укрепы, а штурмовые группы с боями метр за метром продвигались вперед. Однако все пришло в движение, когда российским войскам удалось форсировать реку Оскол и создать на правом берегу небольшой плацдарм, который расширяется с каждым днем.
Выбить наши подразделения с этого участка у ВСУ не получилось, и с тех пор вражеская оборона расползается под огневыми ударами ВС РФ. Нами уже взяты под контроль важные железнодорожные и транспортные дороги, ведущие не только в Купянск
, но и в сторону Чугуева
и Волчанска.
В самом Волчанске сейчас образовалась серая зона. Наши штурмовые подразделения группировки войск "Север" подошли к нему вплотную, но до штурма, который позволит полностью освободить город, дело пока не дошло. В некоторых частях Волчанска ВСУ еще удерживают очаговую оборону и пытаются перебросить в этот район дополнительные резервы через реку Волчья.
Киевский режим настойчиво требует от своих военных удерживать город любой ценой. Более того - осуществлять контратаки, не считаясь с потерями. Наши сдерживают эти атаки и сами шаг за шагом продвигаются вперед.
Мне представляется, что бои в Волчанске носят некий отвлекающий характер. Украинское командование, почувствовав угрозу на этом направлении, старается перебросить сюда дополнительные силы. Противник понимает, что успехи наших войск в районе Купянска, открывает оперативно-тактические возможности для российской армии решительно действовать на харьковском направлении. И освобождение Волчанска станет важной ступенькой для дальнейшего продвижения.
Стоит отметить четкую и слаженную работу танкистов армейского корпуса группировки войск "Север". Экипажи танков Т-72Б3М за минувшие сутки уничтожили взводные опорные пункты, склад с боеприпасами и боевую технику ВСУ в районе Волчанска и Липцев. Танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, действуют в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника.
Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях.
Более того, стрельба по навесной траектории с закрытых огневых позиций позволяет огневое поражение противнику незаметно. А системы РЭБ и антидроновые козырьки дают возможность защитить основные узлы, агрегаты и экипаж танка от нападения FPV-дронов и гексакоптеров ВСУ.
Успешному выполнению боевых задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как особо подчеркнули в оборонном ведомстве, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок.
Учитывая возможные вылазки противника действовать мобильными, диверсионными группами в районе Волчанска и Липцев, в круглосуточном режиме работает ВКС
России, дальнобойная артиллерия и РСЗО. Наносятся огневые удары воздушными и наземными средствами поражения на всем Харьковском направлении. После относительного потепления, вновь ударили морозы, земля подмерзла. Из-за этого активность на линии боевого соприкосновения только усилится.