https://ukraina.ru/20250204/1060818301.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории

Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории - 04.02.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-02-04T17:36

2025-02-04T17:36

2025-02-04T17:36

эксклюзив

вооруженные силы украины

волчанск

россия

купянск

геннадий алехин

танки

артиллерия

рсзо

дроны

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Еще недавно на Купянском участке в основном шли позиционные бои. Как отмечалось в сводках Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" вели бои местного значения, улучшая положение войск по переднему краю. Артиллерия сносила с лица земли вражеские укрепы, а штурмовые группы с боями метр за метром продвигались вперед. Однако все пришло в движение, когда российским войскам удалось форсировать реку Оскол и создать на правом берегу небольшой плацдарм, который расширяется с каждым днем.Выбить наши подразделения с этого участка у ВСУ не получилось, и с тех пор вражеская оборона расползается под огневыми ударами ВС РФ. Нами уже взяты под контроль важные железнодорожные и транспортные дороги, ведущие не только в Купянск, но и в сторону Чугуева и Волчанска.В самом Волчанске сейчас образовалась серая зона. Наши штурмовые подразделения группировки войск "Север" подошли к нему вплотную, но до штурма, который позволит полностью освободить город, дело пока не дошло. В некоторых частях Волчанска ВСУ еще удерживают очаговую оборону и пытаются перебросить в этот район дополнительные резервы через реку Волчья.Киевский режим настойчиво требует от своих военных удерживать город любой ценой. Более того - осуществлять контратаки, не считаясь с потерями. Наши сдерживают эти атаки и сами шаг за шагом продвигаются вперед.Мне представляется, что бои в Волчанске носят некий отвлекающий характер. Украинское командование, почувствовав угрозу на этом направлении, старается перебросить сюда дополнительные силы. Противник понимает, что успехи наших войск в районе Купянска, открывает оперативно-тактические возможности для российской армии решительно действовать на харьковском направлении. И освобождение Волчанска станет важной ступенькой для дальнейшего продвижения.Стоит отметить четкую и слаженную работу танкистов армейского корпуса группировки войск "Север". Экипажи танков Т-72Б3М за минувшие сутки уничтожили взводные опорные пункты, склад с боеприпасами и боевую технику ВСУ в районе Волчанска и Липцев. Танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, действуют в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника.Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях.Более того, стрельба по навесной траектории с закрытых огневых позиций позволяет огневое поражение противнику незаметно. А системы РЭБ и антидроновые козырьки дают возможность защитить основные узлы, агрегаты и экипаж танка от нападения FPV-дронов и гексакоптеров ВСУ.Успешному выполнению боевых задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как особо подчеркнули в оборонном ведомстве, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок.Учитывая возможные вылазки противника действовать мобильными, диверсионными группами в районе Волчанска и Липцев, в круглосуточном режиме работает ВКС России, дальнобойная артиллерия и РСЗО. Наносятся огневые удары воздушными и наземными средствами поражения на всем Харьковском направлении. После относительного потепления, вновь ударили морозы, земля подмерзла. Из-за этого активность на линии боевого соприкосновения только усилится.

https://ukraina.ru/20250203/1060776970.html

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россия

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, вооруженные силы украины, волчанск, россия, купянск, геннадий алехин, танки, артиллерия, рсзо, дроны, спецоперация, вкс