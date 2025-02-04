Главное за ночь 4 февраля - 04.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250204/1060785173.html
Главное за ночь 4 февраля
Главное за ночь 4 февраля - 04.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 4 февраля
Около 50 боевиков ВСУ попытались атаковать у Волчанска. Бой длился более 7 часов, после чего ВСУ "рассеялись по лесополосе". Об этом сообщил военный эксперт... Украина.ру, 04.02.2025
2025-02-04T08:11
2025-02-04T08:11
новости
россия
сша
канада
дональд трамп
андрей марочко
си цзиньпин
вооруженные силы украины
следственный комитет
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058737516_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4d3b3d47a2cbfb2833eaba07656b07c2.jpg
Около 50 боевиков ВСУ попытались атаковать у Волчанска. Бой длился более 7 часов, после чего ВСУ "рассеялись по лесополосе". Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.В районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои в ДНР, после перехода российских сил канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг".Суд арестовал второго военнослужащего ВСУ, убившего жителя Русского Поречного в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.Суд приговорил жителя Забайкалья к девяти годам лишения свободы за финансирование терроризма, сообщили в ФСБ РФ.Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина состоится в ближайшие пару дней, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.Трюдо после разговора с Трампом сообщил, что США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады. Об этом премьер написал в X. В ответ Канада согласилась взять новые обязательства по борьбе с наркотрафиком, а также по защите границы. Оттава потратит на это $1,3 млрд.Подробнее о пошлинах - в материале КНР пожалуется в ВТО на повышение пошлин США на сайте Украина.ру.
россия
сша
канада
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058737516_98:0:746:486_1920x0_80_0_0_8b478062341cf3f7061a36e22846e7a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, канада, дональд трамп, андрей марочко, си цзиньпин, вооруженные силы украины, следственный комитет, фсб
Новости, Россия, США, Канада, Дональд Трамп, Андрей Марочко, Си Цзиньпин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, ФСБ

Главное за ночь 4 февраля

08:11 04.02.2025
 
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
Читать в
ДзенTelegram
Около 50 боевиков ВСУ попытались атаковать у Волчанска. Бой длился более 7 часов, после чего ВСУ "рассеялись по лесополосе". Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
В районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои в ДНР, после перехода российских сил канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг".
Суд арестовал второго военнослужащего ВСУ, убившего жителя Русского Поречного в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Суд приговорил жителя Забайкалья к девяти годам лишения свободы за финансирование терроризма, сообщили в ФСБ РФ.
Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина состоится в ближайшие пару дней, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Трюдо после разговора с Трампом сообщил, что США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады. Об этом премьер написал в X. В ответ Канада согласилась взять новые обязательства по борьбе с наркотрафиком, а также по защите границы. Оттава потратит на это $1,3 млрд.
Подробнее о пошлинах - в материале КНР пожалуется в ВТО на повышение пошлин США на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАКанадаДональд ТрампАндрей МарочкоСи ЦзиньпинВооруженные силы УкраиныСледственный комитетФСБ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:56Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника"
09:10"Орешник" России против "Чёрного Орла" и "Железного купола": о ракетном кризисе при Трампе – Стефанович
09:02В администрации Трампа спорят о поставках оружия Киеву, их уже приостанавливали - Reuters
09:00Обеспокоенность Киева призывами РФ и США, перебои с помощью. Главное на Украине на утро 4 февраля
08:11Главное за ночь 4 февраля
08:00Почётный гражданин "Красноднепровска": "президент" Советской Украины Григорий Петровский
07:00Петр Скоробогатый: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну
06:45"Может случиться тотальная зрада": Норин рассказал, почему скоро возможен развал вражеской армии
06:30Чистая математика, ничего личного. Сергей Храпач о том, как в ЦРУ готовят переговоры Трампа с Путиным
06:15"Украина всё, пора сбрасываться на похороны": Ищенко о том, почему у ВСУ заканчиваются людские ресурсы
06:00Сергей Сторчак: Трамп готов задушить санкциями весь мир, чтобы госдолг США перестал расти
05:45Отказ от СВО, ввод миротворцев и "заморозка": эксперт назвал три неприемлемых предложения Запада для РФ
05:30Оппозиция будет "душить" Зеленского, чтобы Россия оплатила "роскошь украинского существования" — Ищенко
05:15"Выруливаем с нескольких сторон": Норин про два важных аспекта освобождения Дзержинска и Часов Яра
05:00Конфликт движется к капитуляции Украины: Иванов о том, почему при любом сценарии России нужны переговоры
04:45Дело не в дезертирстве: Ищенко рассказал, почему украинскую армию не спасет мобилизация 18-летних
04:30Нелегитимная диктатура. Эксперт объяснил, что будет, если Рада отменит указ Зеленского о переговорах с РФ
04:15Прекращение государственности: Ищенко рассказал, чем грозит России сохранение суверенитета Украины
04:14Как один "агент Кремля" воюет против других "агентов Кремля". Чем занимается экс-депутат Игорь Мосийчук
04:00Страна под санкциями с 2014 года: Иванов о том, почему "риторика угроз" Трампа обречена на провал
Лента новостейМолния