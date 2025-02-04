https://ukraina.ru/20250204/1060785173.html

Главное за ночь 4 февраля

Главное за ночь 4 февраля - 04.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 4 февраля

Около 50 боевиков ВСУ попытались атаковать у Волчанска. Бой длился более 7 часов, после чего ВСУ "рассеялись по лесополосе". Об этом сообщил военный эксперт... Украина.ру, 04.02.2025

2025-02-04T08:11

2025-02-04T08:11

2025-02-04T08:11

новости

россия

сша

канада

дональд трамп

андрей марочко

си цзиньпин

вооруженные силы украины

следственный комитет

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058737516_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4d3b3d47a2cbfb2833eaba07656b07c2.jpg

Около 50 боевиков ВСУ попытались атаковать у Волчанска. Бой длился более 7 часов, после чего ВСУ "рассеялись по лесополосе". Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.В районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои в ДНР, после перехода российских сил канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг".Суд арестовал второго военнослужащего ВСУ, убившего жителя Русского Поречного в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.Суд приговорил жителя Забайкалья к девяти годам лишения свободы за финансирование терроризма, сообщили в ФСБ РФ.Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина состоится в ближайшие пару дней, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.Трюдо после разговора с Трампом сообщил, что США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады. Об этом премьер написал в X. В ответ Канада согласилась взять новые обязательства по борьбе с наркотрафиком, а также по защите границы. Оттава потратит на это $1,3 млрд.Подробнее о пошлинах - в материале КНР пожалуется в ВТО на повышение пошлин США на сайте Украина.ру.

россия

сша

канада

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, канада, дональд трамп, андрей марочко, си цзиньпин, вооруженные силы украины, следственный комитет, фсб