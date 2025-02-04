https://ukraina.ru/20250204/1060785173.html
Главное за ночь 4 февраля
Главное за ночь 4 февраля - 04.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 4 февраля
Около 50 боевиков ВСУ попытались атаковать у Волчанска. Бой длился более 7 часов, после чего ВСУ "рассеялись по лесополосе". Об этом сообщил военный эксперт... Украина.ру, 04.02.2025
2025-02-04T08:11
2025-02-04T08:11
2025-02-04T08:11
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Около 50 боевиков ВСУ попытались атаковать у Волчанска. Бой длился более 7 часов, после чего ВСУ "рассеялись по лесополосе". Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.В районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои в ДНР, после перехода российских сил канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг".Суд арестовал второго военнослужащего ВСУ, убившего жителя Русского Поречного в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.Суд приговорил жителя Забайкалья к девяти годам лишения свободы за финансирование терроризма, сообщили в ФСБ РФ.Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина состоится в ближайшие пару дней, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.Трюдо после разговора с Трампом сообщил, что США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады. Об этом премьер написал в X. В ответ Канада согласилась взять новые обязательства по борьбе с наркотрафиком, а также по защите границы. Оттава потратит на это $1,3 млрд.Подробнее о пошлинах - в материале КНР пожалуется в ВТО на повышение пошлин США на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, сша, канада, дональд трамп, андрей марочко, си цзиньпин, вооруженные силы украины, следственный комитет, фсб
Новости, Россия, США, Канада, Дональд Трамп, Андрей Марочко, Си Цзиньпин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, ФСБ