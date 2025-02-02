КНР пожалуется в ВТО на повышение пошлин США - 02.02.2025 Украина.ру
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КНР пожалуется в ВТО на повышение пошлин США
КНР пожалуется в ВТО на повышение пошлин США - 02.02.2025 Украина.ру
КНР пожалуется в ВТО на повышение пошлин США
В ответ на повышение Вашингтоном пошлин на импорт товаров из Китая официальный Пекин обратится с жалобой на эти меры во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.
2025-02-02T09:38
2025-02-02T09:38
новости
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вашингтон
сша
джастин трюдо
дональд трамп
вто
пошлина
торговая война
международные отношения
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Согласно решению Дональда Трампа, США повысили на 10% ввозные пошлины на товары из КНР. Повышение пошлин было применено новой президентской администрацией также в отношении Канады и других стран."Мы намерены подать иск в ВТО в ответ на неправомерные действия США и принять все необходимые меры для защиты наших законных прав и интересов. Мы категорически осуждали эти действия еще при предыдущих американских администрациях", - заявили в Минкоммерции КНР.Помимо жалобы в ВТО у КНР также есть возможность для аналогичных ответных шагов, отметили в Пекине. Китай призвал США вернуться к взаимовыгодной равноправной торговле.С призывами отказаться от недружественных шагов во взаимной торговле к Вашингтону обратились также Канада и Мексика. В частности, канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Торонто есть что предложить для Вашингтона по части природных ресурсов и других направлений сотрудничества. Трюдо также пригрозил США отказом канадцев от американских товаров, например – алкоголя из кукурузы и апельсинового сока.Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо оскандалился в истории с овациями бывшему эсэсовцу в парламенте своей страны. Об этом упоминается в публикации Организаторы чествования нациста в Канаде лгут и заметают следы – Захарова
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новости, китай, вашингтон, сша, джастин трюдо, дональд трамп, вто, пошлина, торговая война, международные отношения
Новости, Китай, Вашингтон, США, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, ВТО, пошлина, торговая война, международные отношения

КНР пожалуется в ВТО на повышение пошлин США

09:38 02.02.2025
 
Фото: флаг КНР и США
Фото: флаг КНР и США
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В ответ на повышение Вашингтоном пошлин на импорт товаров из Китая официальный Пекин обратится с жалобой на эти меры во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.
Согласно решению Дональда Трампа, США повысили на 10% ввозные пошлины на товары из КНР. Повышение пошлин было применено новой президентской администрацией также в отношении Канады и других стран.
"Мы намерены подать иск в ВТО в ответ на неправомерные действия США и принять все необходимые меры для защиты наших законных прав и интересов. Мы категорически осуждали эти действия еще при предыдущих американских администрациях", - заявили в Минкоммерции КНР.
Помимо жалобы в ВТО у КНР также есть возможность для аналогичных ответных шагов, отметили в Пекине. Китай призвал США вернуться к взаимовыгодной равноправной торговле.
Михаил Делягин интервью
31 января, 16:19
Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колениДепутат Госдумы России, экономист Михаил Делягин считает, что Трамп реализует мечту Обамы сделать Америку нетто-экспортером энергоносителей. Если США откажутся от конфликта за Тайвань, Китай получит отравленную пилюлю, добавил он.
С призывами отказаться от недружественных шагов во взаимной торговле к Вашингтону обратились также Канада и Мексика. В частности, канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Торонто есть что предложить для Вашингтона по части природных ресурсов и других направлений сотрудничества. Трюдо также пригрозил США отказом канадцев от американских товаров, например – алкоголя из кукурузы и апельсинового сока.
Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо оскандалился в истории с овациями бывшему эсэсовцу в парламенте своей страны. Об этом упоминается в публикации Организаторы чествования нациста в Канаде лгут и заметают следы – Захарова
 
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