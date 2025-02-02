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КНР пожалуется в ВТО на повышение пошлин США

КНР пожалуется в ВТО на повышение пошлин США - 02.02.2025 Украина.ру

КНР пожалуется в ВТО на повышение пошлин США

В ответ на повышение Вашингтоном пошлин на импорт товаров из Китая официальный Пекин обратится с жалобой на эти меры во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

2025-02-02T09:38

2025-02-02T09:38

2025-02-02T09:38

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торговая война

международные отношения

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Согласно решению Дональда Трампа, США повысили на 10% ввозные пошлины на товары из КНР. Повышение пошлин было применено новой президентской администрацией также в отношении Канады и других стран."Мы намерены подать иск в ВТО в ответ на неправомерные действия США и принять все необходимые меры для защиты наших законных прав и интересов. Мы категорически осуждали эти действия еще при предыдущих американских администрациях", - заявили в Минкоммерции КНР.Помимо жалобы в ВТО у КНР также есть возможность для аналогичных ответных шагов, отметили в Пекине. Китай призвал США вернуться к взаимовыгодной равноправной торговле.С призывами отказаться от недружественных шагов во взаимной торговле к Вашингтону обратились также Канада и Мексика. В частности, канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Торонто есть что предложить для Вашингтона по части природных ресурсов и других направлений сотрудничества. Трюдо также пригрозил США отказом канадцев от американских товаров, например – алкоголя из кукурузы и апельсинового сока.Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо оскандалился в истории с овациями бывшему эсэсовцу в парламенте своей страны. Об этом упоминается в публикации Организаторы чествования нациста в Канаде лгут и заметают следы – Захарова

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новости, китай, вашингтон, сша, джастин трюдо, дональд трамп, вто, пошлина, торговая война, международные отношения