КНР пожалуется в ВТО на повышение пошлин США
Фото: флаг КНР и США
В ответ на повышение Вашингтоном пошлин на импорт товаров из Китая официальный Пекин обратится с жалобой на эти меры во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.
Согласно решению Дональда Трампа, США повысили на 10% ввозные пошлины на товары из КНР. Повышение пошлин было применено новой президентской администрацией также в отношении Канады и других стран.
"Мы намерены подать иск в ВТО в ответ на неправомерные действия США и принять все необходимые меры для защиты наших законных прав и интересов. Мы категорически осуждали эти действия еще при предыдущих американских администрациях", - заявили в Минкоммерции КНР.
Помимо жалобы в ВТО у КНР также есть возможность для аналогичных ответных шагов, отметили в Пекине. Китай призвал США вернуться к взаимовыгодной равноправной торговле.
31 января, 16:19Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колениДепутат Госдумы России, экономист Михаил Делягин считает, что Трамп реализует мечту Обамы сделать Америку нетто-экспортером энергоносителей. Если США откажутся от конфликта за Тайвань, Китай получит отравленную пилюлю, добавил он.
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