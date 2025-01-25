Это ничем хорошим не кончится: Ермаков об ударе Трампа, который не достиг своей цели - 25.01.2025 Украина.ру
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Это ничем хорошим не кончится: Ермаков об ударе Трампа, который не достиг своей цели
Это ничем хорошим не кончится: Ермаков об ударе Трампа, который не достиг своей цели - 25.01.2025 Украина.ру
Это ничем хорошим не кончится: Ермаков об ударе Трампа, который не достиг своей цели
Президент США преждевременно пытается принудить Россию к диалогу путем ультиматума. Это его инструмент бизнес-давления, выработанный годами: "Давайте сразу давить, а там посмотрим". Но этот его удар был сделан мимо цели
2025-01-25T06:40
2025-01-25T06:40
новости
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украина
дональд трамп
кит келлог
переговоры
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. Он отметил, что часть ключевых фигур Америки по урегулированию украинского конфликта еще не назначена: эти люди еще не прошли утверждение в Конгрессе.По его словам, пока что заявления Трампа больше напоминают его работу на свой электорат, который должен увидеть, что избранный президент США не забыл о своих обещаниях и с места в карьер начинает все эти вопросы решать.В среду, 22 января, президент США Дональд Трамп предложил России заключить мирное соглашение с Украиной немедленно, пригрозив в противном случае ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в Соединенные Штаты и другие страны.Ранее в интервью изданию Украина.ру известный политолог, американский журналист Майкл Бом заявил, что Трамп желает заключить соглашение по Украине в соответствии с планом спецпосланника США по украинскому кризису Кита Келлога, но Россия не готова заключать договоренности с учетом выдвинутых условий. Так как этот план означает дальнейшее вооружение Украины Западом на долгий срок, объяснил журналист.“Трамп может начать обвинять Путина в недоговороспособности, потому что Москва не пойдет на уступки, которые являются для США ключевыми. И Трамп будет вынужден поддерживать Украину, даже если это ему не нравится. &lt;...&gt; Я бы не хотел, чтобы конфликт длился еще 3 года. Но это возможно, если Путин и Трамп не найдут компромисс”, — подчеркнул Бом.А найти его будет непросто и вряд ли удастся ли, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине
https://ukraina.ru/20250122/1060458304.html
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, кит келлог, переговоры, детали
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Кит Келлог, переговоры, детали

Это ничем хорошим не кончится: Ермаков об ударе Трампа, который не достиг своей цели

06:40 25.01.2025
 
Трамп
Трамп
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Президент США преждевременно пытается принудить Россию к диалогу путем ультиматума. Это его инструмент бизнес-давления, выработанный годами: "Давайте сразу давить, а там посмотрим". Но этот его удар был сделан мимо цели
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. Он отметил, что часть ключевых фигур Америки по урегулированию украинского конфликта еще не назначена: эти люди еще не прошли утверждение в Конгрессе.
“Но Трамп уже пытается принудить Россию к диалогу путем ультиматума. Это его инструмент бизнес-давления, выработанный годами: "Давайте сразу давить, а там посмотрим". Но этот его удар был мимо цели. Мы готовы к переговорам, но по конкретным предложениям, которые учитывали бы сегодняшние реалии”, — объяснил Ермаков.
По его словам, пока что заявления Трампа больше напоминают его работу на свой электорат, который должен увидеть, что избранный президент США не забыл о своих обещаниях и с места в карьер начинает все эти вопросы решать.
В среду, 22 января, президент США Дональд Трамп предложил России заключить мирное соглашение с Украиной немедленно, пригрозив в противном случае ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в Соединенные Штаты и другие страны.
Ранее в интервью изданию Украина.ру известный политолог, американский журналист Майкл Бом заявил, что Трамп желает заключить соглашение по Украине в соответствии с планом спецпосланника США по украинскому кризису Кита Келлога, но Россия не готова заключать договоренности с учетом выдвинутых условий. Так как этот план означает дальнейшее вооружение Украины Западом на долгий срок, объяснил журналист.
“Трамп может начать обвинять Путина в недоговороспособности, потому что Москва не пойдет на уступки, которые являются для США ключевыми. И Трамп будет вынужден поддерживать Украину, даже если это ему не нравится. <...> Я бы не хотел, чтобы конфликт длился еще 3 года. Но это возможно, если Путин и Трамп не найдут компромисс”, — подчеркнул Бом.
А найти его будет непросто и вряд ли удастся ли, заключил собеседник издания.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
22 января, 12:02
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Полный текст интервью Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине
 
НовостиСШАРоссияУкраинаДональд ТрампКит Келлогпереговорыдетали
 
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