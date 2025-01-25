https://ukraina.ru/20250125/1060518080.html

Это ничем хорошим не кончится: Ермаков об ударе Трампа, который не достиг своей цели

Это ничем хорошим не кончится: Ермаков об ударе Трампа, который не достиг своей цели - 25.01.2025 Украина.ру

Это ничем хорошим не кончится: Ермаков об ударе Трампа, который не достиг своей цели

Президент США преждевременно пытается принудить Россию к диалогу путем ультиматума. Это его инструмент бизнес-давления, выработанный годами: "Давайте сразу давить, а там посмотрим". Но этот его удар был сделан мимо цели

2025-01-25T06:40

2025-01-25T06:40

2025-01-25T06:40

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. Он отметил, что часть ключевых фигур Америки по урегулированию украинского конфликта еще не назначена: эти люди еще не прошли утверждение в Конгрессе.По его словам, пока что заявления Трампа больше напоминают его работу на свой электорат, который должен увидеть, что избранный президент США не забыл о своих обещаниях и с места в карьер начинает все эти вопросы решать.В среду, 22 января, президент США Дональд Трамп предложил России заключить мирное соглашение с Украиной немедленно, пригрозив в противном случае ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в Соединенные Штаты и другие страны.Ранее в интервью изданию Украина.ру известный политолог, американский журналист Майкл Бом заявил, что Трамп желает заключить соглашение по Украине в соответствии с планом спецпосланника США по украинскому кризису Кита Келлога, но Россия не готова заключать договоренности с учетом выдвинутых условий. Так как этот план означает дальнейшее вооружение Украины Западом на долгий срок, объяснил журналист.“Трамп может начать обвинять Путина в недоговороспособности, потому что Москва не пойдет на уступки, которые являются для США ключевыми. И Трамп будет вынужден поддерживать Украину, даже если это ему не нравится. <...> Я бы не хотел, чтобы конфликт длился еще 3 года. Но это возможно, если Путин и Трамп не найдут компромисс”, — подчеркнул Бом.А найти его будет непросто и вряд ли удастся ли, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине

https://ukraina.ru/20250122/1060458304.html

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, кит келлог, переговоры, детали