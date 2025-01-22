Российский военнослужащий в зоне СВО за два месяца дополз к своим - 22.01.2025 Украина.ру
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Российский военнослужащий в зоне СВО за два месяца дополз к своим
Российский военнослужащий в зоне СВО за два месяца дополз к своим - 22.01.2025 Украина.ру
Российский военнослужащий в зоне СВО за два месяца дополз к своим
Военнослужащий из Башкирии в зоне СВО был признан пропавшим без вести, но за два месяца добрался до расположения своей части. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
2025-01-22T13:13
2025-01-22T13:13
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Мобилизованный в Башкирии военнослужащий Виталий с позывным "Малой" ушёл на СВО осенью 2022-го. В составе 5-ой ОГМБ он участвовал в освобождении Красногоровки в ДНР, был старшим разведотряда, вывозил тела погибших и раненых с линии боевого соприкосновения.В начале ноября 2024 года он ушёл на задание и пропал. Василия в его части официально признали пропавшим без вести.Родственники опознали Василия по фотографии, на которой он спит на мандаринах, обнимая свою икону.Больше новостей представлено в обзоре Мир за сто дней и умные русские "Микробы". Главное на Украине на 13.00
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донецкая народная республика, украина, сво, днр, минобороны рф, военнослужащий, армия, дроны
Новости, Донецкая Народная Республика, Украина, СВО, ДНР, Минобороны РФ, военнослужащий, Армия, дроны

Российский военнослужащий в зоне СВО за два месяца дополз к своим

13:13 22.01.2025
 
© Mash / Telegram
© Mash / Telegram
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Военнослужащий из Башкирии в зоне СВО был признан пропавшим без вести, но за два месяца добрался до расположения своей части. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Мобилизованный в Башкирии военнослужащий Виталий с позывным "Малой" ушёл на СВО осенью 2022-го. В составе 5-ой ОГМБ он участвовал в освобождении Красногоровки в ДНР, был старшим разведотряда, вывозил тела погибших и раненых с линии боевого соприкосновения.
В начале ноября 2024 года он ушёл на задание и пропал. Василия в его части официально признали пропавшим без вести.
"Недавно в соцсетях всплыло его фото. Оказалось, последние 60 дней Виталий полз к своим. Он почти не ел и пил растопленный снег. Когда слышал жужжание дрона — притворялся мёртвым или прятался под телами бойцов, брошенных на линии фронта", - сказано в публикации.
Родственники опознали Василия по фотографии, на которой он спит на мандаринах, обнимая свою икону.
Больше новостей представлено в обзоре Мир за сто дней и умные русские "Микробы". Главное на Украине на 13.00
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСВОДНРМинобороны РФвоеннослужащийАрмиядроны
 
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