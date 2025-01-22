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Российский военнослужащий в зоне СВО за два месяца дополз к своим

Российский военнослужащий в зоне СВО за два месяца дополз к своим - 22.01.2025 Украина.ру

Российский военнослужащий в зоне СВО за два месяца дополз к своим

Военнослужащий из Башкирии в зоне СВО был признан пропавшим без вести, но за два месяца добрался до расположения своей части. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

2025-01-22T13:13

2025-01-22T13:13

2025-01-22T13:13

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Мобилизованный в Башкирии военнослужащий Виталий с позывным "Малой" ушёл на СВО осенью 2022-го. В составе 5-ой ОГМБ он участвовал в освобождении Красногоровки в ДНР, был старшим разведотряда, вывозил тела погибших и раненых с линии боевого соприкосновения.В начале ноября 2024 года он ушёл на задание и пропал. Василия в его части официально признали пропавшим без вести.Родственники опознали Василия по фотографии, на которой он спит на мандаринах, обнимая свою икону.Больше новостей представлено в обзоре Мир за сто дней и умные русские "Микробы". Главное на Украине на 13.00

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новости, донецкая народная республика, украина, сво, днр, минобороны рф, военнослужащий, армия, дроны