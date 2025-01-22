https://ukraina.ru/20250122/1060451567.html

"Наш танкист в отличие от укропа не будет бить по мирным домам". Чем отличается российская армия от ВСУ

"Наш танкист в отличие от укропа не будет бить по мирным домам". Чем отличается российская армия от ВСУ - 22.01.2025 Украина.ру

"Наш танкист в отличие от укропа не будет бить по мирным домам". Чем отличается российская армия от ВСУ

Ни для кого не секрет, что от военных действий страдает мирное население. Задача любой армии, которая соблюдает все военные конвенции и добровольно взятые на себя обязательства, минимизировать потери среди гражданского населения. Хотя население, безусловно, страдает в первую очередь во время военных действий.

2025-01-22T04:55

2025-01-22T04:55

2025-01-22T04:57

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украина.ру

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Учитывая, что люди погибают в основном от артиллерийских обстрелов и ударов FPV дронами, необходимо, чтобы воюющие стороны исключили для себя нанесение ударов не по военным объектам. Автор этой статьи, часто посещая Донецк в период 2022 – 2024 годов, неоднократно был свидетелем того, как украинцы Градами, а не высокоточным оружием, били по центру города, по местам, где не было никаких военных объектов. От этих ударов гибли женщины и дети, а не военные.Отношение к населению как к "сепарам" и предателям. Чтобы понять, почему ВСУ не делает различия между российской армией и "мирняком", нужно понимать ее отношение к тем, кто проживает в Донбассе и в других регионах Новороссии. Отношение к ним простое: это враги. Остались, не уехали на Украину - однозначно враги. Украинский патриот и лояльный гражданин под "сепарами" жить не будет."Мы это наблюдали еще с 2014 года. Никакого доверия со стороны укропов к местным не было. Своих новоприбывших бойцов они учили: местным доверять нельзя, они всю информацию передают сепарам, то есть нам. Вопрос: будут ли укропы при таких установках проводить различие между ополченцами и гражданскими? Конечно, нет.Вспомним о братских могилах, где были похоронены запытанные насмерть мужчины и женщины, как это было, например, в Нижних Крынках в ДНР. В 2014 году бандеровцы, зайдя в Старобешево, привязали веревками мэра города за поддержку "сепаров" и проволокли его по центральным улицам. В итоге человек весь в крови остался с ободранной кожей на теле?" - рассказывает изданию Украина.ру донецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин. В мариупольском аэропорту была создана пыточная, которую назвали "Библиотекой", а заключенных в ней называли "книжками". Там пытали не только противников режима, но и просто бизнесменов, у которых хотели отжать бизнес.Естественно, если ты считаешь мирных врагами, будешь ли ты задумываться о том, бить по их домам из артиллерии или нет?Армия, а не только бандеровцы. Если раньше – в 2014-2015 годах в пытках и издевательствах над мирными принимали участие в основном только участники бандеровских добровольческих формирований, то во время СВО военные преступления в массовом порядке совершали и кадровые украинские военнослужащие. В Ростове-на-Дону в последние два года постоянно идут процессы над украинскими военными, в частности из 36-й бригады морской пехоты, обвиняемых в подобных преступлениях."Они расстреливали мирных жителей, насиловали женщин, специально били минометами по дворам, где бедные люди, вылезшие только-только на белый свет из подвалов, готовили себе еду, хватали, а потом пытали до смерти прохожих, заподозренных в шпионаже в нашу пользу. Они выгоняли людей из собственных квартир, чтобы подготовить огневую точку, подвергая опасности оставшихся жителей дома, которые могли погибнуть в ходе боя. Вот сейчас их судят.Также сейчас стали достоянием гласности факты о зверствах ВСУ в освобожденных селах Курской области, где в подвалах находят убитых людей со связанными руками – в основном это люди преклонного возраста, которые не представляли никакой опасности для военных. Украинские пленные сами рассказывали, что получали приказы о расстрелах мирных только за то, что они говорили по-русски", - констатировал Матюшин.С мирными не воюем. В отличие от ВСУ российская армия за исключением одиночных и нехарактерных для нее эксцессов (все-таки война - есть война) не воюет с гражданским населением. Главная причина этого помимо того, что российское руководство и российское командование, понимая, что их действия находятся под неусыпным международным контролем как зарубежных правительств, так и прессы и общественности, строго контролирует то, чтобы армия выполняла все международные конвенции и гарантии мирным жителям, заключается в том, что для российских солдат местные – свои, русские. Причем, как в Курской области, так и в Новороссии."На днях завирусилось видео, когда наш оператор FPV-дрона, летевшего в сторону украинского офицера, отвернул его, заметив, что тот прикрывается от дрона мальчиком. Русский солдат никогда бы не прикрывался мирным, тем более ребенком, а наоборот бы его прикрывал своим телом. Известно, что в Авдеевке даже бывшие заключенные из Шторм Z выстраивались в "коробочку", чтобы вывести мирных из-под украинских обстрелов", - рассказывает Матюшин.Делимся своим. Когда российские подразделения заходили в Мариуполь, Авдеевку, Волноваху, Селидово, Курахово и в другие освобождаемые города, часть наших бойцов отправлялось командованием собрать по окрестным подвалам гражданских и всех вывести из-под обстрелов, передать специальным службам, которые доставят их в ПВР (пункты временного размещения). Когда вывести было невозможно, наши солдаты сидели вместе мирными в подвалах, делясь с ними своими пайками и водой.Да и вообще еще до того, как в освобожденный город прибывали специальные эвакуационные службы и волонтеры, именно российские бойцы оказывали первую помощь мирному населению: вытаскивали из-под завалов, раздали хлеб и воду, предоставляли возможность заряжать свои мобильные от генераторов, оказывали всевозможную медицинскую помощь.Мирных не подставлять. Российская армия в ходе боевых действий делает все возможное, чтобы минимизировать ущерб для мирных."Например, никто из военных, памятуя о контрбатарейной борьбе, не будет размещать артиллерию вблизи домов, где еще живут люди, потому что через несколько минут туда прилетит вражеская ответка.Всем памятно, когда украинские танки, выходя в 2015 году из Дебальцево, из страха или из ненависти к местным, в упор расстреливали дома в частном секторе, где еще жили люди. Представить себе, что так себя будет вести русский танкист, невозможно. Никогда русский снайпер не будет стрелять в местных, как это делали украинские снайперы в Мариуполе или в Авдеевке. Никогда!", - не сомневается Матюшин.Читайте также материал Александра Чаленко Валентина Ванжа о побеге из Авдеевки в Донецк, о гибели отца и о "развлечениях" снайперов ВСУ

https://ukraina.ru/20241022/1058258365.html

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https://ukraina.ru/20220902/1038395078.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, авдеевка, донецк, новороссия, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру