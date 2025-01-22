"Воздушное наступление нарастает": Алехин о вариантах решения проблемы с атаками украинских БПЛА - 22.01.2025 Украина.ру
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"Воздушное наступление нарастает": Алехин о вариантах решения проблемы с атаками украинских БПЛА
"Воздушное наступление нарастает": Алехин о вариантах решения проблемы с атаками украинских БПЛА - 22.01.2025 Украина.ру
"Воздушное наступление нарастает": Алехин о вариантах решения проблемы с атаками украинских БПЛА
Если еще в 2023 году удары украинских беспилотников носили несистемный характер, то сейчас они происходят в ежедневном режиме. Воздушное наступление противника нарастает с каждым днем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-22T03:00
2025-01-22T03:00
новости
запад
россия
украина
геннадий алехин
нпз
пво
атака
бпла
беспилотники
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К сожалению, плотности ПВО на приграничье пока еще не хватает. Противник ведь тоже не дремлет. У него с помощью электроники дается полетное задание, как "между струйками" обойти российские РЛС и ЗРК и нанести удары по тем же НПЗ, рассказал эксперт.Вы спросили, что изменилось за время СВО? Если еще в 2023 году удары украинских беспилотников носили несистемный характер, то сейчас они происходят в ежедневном режиме. Воздушное наступление противника нарастает с каждым днем, констатировал полковник запаса."Повторюсь, тотального истощения киевского режима я пока не вижу. Управление войсками у него еще существует, технику Запад им поставляет, обучение в странах НАТО происходит", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.О том, что что происходит в рядах ВСУ по мнению военных экспертов Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Пехоту гробят в тупых банзай-атаках". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".
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новости, запад, россия, украина, геннадий алехин, нпз, пво, атака, бпла, беспилотники, защита, наступление, сво, детали, спецоперация
Новости, Запад, Россия, Украина, Геннадий Алехин, НПЗ, ПВО, атака, БПЛА, беспилотники, защита, наступление, СВО, детали, Спецоперация

"Воздушное наступление нарастает": Алехин о вариантах решения проблемы с атаками украинских БПЛА

03:00 22.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Если еще в 2023 году удары украинских беспилотников носили несистемный характер, то сейчас они происходят в ежедневном режиме. Воздушное наступление противника нарастает с каждым днем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
К сожалению, плотности ПВО на приграничье пока еще не хватает. Противник ведь тоже не дремлет. У него с помощью электроники дается полетное задание, как "между струйками" обойти российские РЛС и ЗРК и нанести удары по тем же НПЗ, рассказал эксперт.
"Наверняка эта проблема решается на уровне Минобороны. Не зря же у нас выделяют БПЛА в отдельный вид войск. Но вы же помните, сколько у нас говорили об аэростатах и других вспомогательных средствах защиты, и ничего до сих пор не сделано", — отметил Алехин.
Вы спросили, что изменилось за время СВО? Если еще в 2023 году удары украинских беспилотников носили несистемный характер, то сейчас они происходят в ежедневном режиме. Воздушное наступление противника нарастает с каждым днем, констатировал полковник запаса.
"Повторюсь, тотального истощения киевского режима я пока не вижу. Управление войсками у него еще существует, технику Запад им поставляет, обучение в странах НАТО происходит", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
О том, что что происходит в рядах ВСУ по мнению военных экспертов Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Пехоту гробят в тупых банзай-атаках". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Вчера, 07:00
Мясокомбинат имени Зеленского вместо "трусливого мира". Украинские политики намерены и дальше убивать На Украине самозваные "элитарии" думают, как бы добиться продолжения выгодного для них во всех смыслах кровопролития, а народ тем временем самоорганизуется для отпора людоловам из ТЦК.
 
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Заголовок открываемого материала
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03:00"Воздушное наступление нарастает": Алехин о вариантах решения проблемы с атаками украинских БПЛА
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