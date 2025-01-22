https://ukraina.ru/20250122/1060440543.html

"Воздушное наступление нарастает": Алехин о вариантах решения проблемы с атаками украинских БПЛА

"Воздушное наступление нарастает": Алехин о вариантах решения проблемы с атаками украинских БПЛА - 22.01.2025 Украина.ру

"Воздушное наступление нарастает": Алехин о вариантах решения проблемы с атаками украинских БПЛА

Если еще в 2023 году удары украинских беспилотников носили несистемный характер, то сейчас они происходят в ежедневном режиме. Воздушное наступление противника нарастает с каждым днем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-22T03:00

2025-01-22T03:00

2025-01-22T03:00

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беспилотники

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К сожалению, плотности ПВО на приграничье пока еще не хватает. Противник ведь тоже не дремлет. У него с помощью электроники дается полетное задание, как "между струйками" обойти российские РЛС и ЗРК и нанести удары по тем же НПЗ, рассказал эксперт.Вы спросили, что изменилось за время СВО? Если еще в 2023 году удары украинских беспилотников носили несистемный характер, то сейчас они происходят в ежедневном режиме. Воздушное наступление противника нарастает с каждым днем, констатировал полковник запаса."Повторюсь, тотального истощения киевского режима я пока не вижу. Управление войсками у него еще существует, технику Запад им поставляет, обучение в странах НАТО происходит", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.О том, что что происходит в рядах ВСУ по мнению военных экспертов Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Пехоту гробят в тупых банзай-атаках". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20250121/1060419475.html

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