"Воздушное наступление нарастает": Алехин о вариантах решения проблемы с атаками украинских БПЛА
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Если еще в 2023 году удары украинских беспилотников носили несистемный характер, то сейчас они происходят в ежедневном режиме. Воздушное наступление противника нарастает с каждым днем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
К сожалению, плотности ПВО на приграничье пока еще не хватает. Противник ведь тоже не дремлет. У него с помощью электроники дается полетное задание, как "между струйками" обойти российские РЛС и ЗРК и нанести удары по тем же НПЗ, рассказал эксперт.
"Наверняка эта проблема решается на уровне Минобороны. Не зря же у нас выделяют БПЛА в отдельный вид войск. Но вы же помните, сколько у нас говорили об аэростатах и других вспомогательных средствах защиты, и ничего до сих пор не сделано", — отметил Алехин.
Вы спросили, что изменилось за время СВО? Если еще в 2023 году удары украинских беспилотников носили несистемный характер, то сейчас они происходят в ежедневном режиме. Воздушное наступление противника нарастает с каждым днем, констатировал полковник запаса.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
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