https://ukraina.ru/20250121/1060342609.html

"Ланцюг Злуки": как Рух при поддержке Кравчука имитировал "соборность"

"Ланцюг Злуки": как Рух при поддержке Кравчука имитировал "соборность" - 21.01.2025 Украина.ру

"Ланцюг Злуки": как Рух при поддержке Кравчука имитировал "соборность"

21 января 1990 года на Украине состоялась самая массовая акция времён распада СССР – живая цепь между Ивано-Франковском и Киевом, посвящённая годовщине объединения Украинской и Западно-Украинской народных республик. Символично, что тянуть цепь на юго-восток никто и не подумал, что, конечно, случайностью не было

2025-01-21T08:00

2025-01-21T08:00

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Движение за независимость Украины в конце 1980 годов было в значительной мере вторичным по отношению к аналогичным движениям в республиках Прибалтики – Литве, Латвии и Эстонии. Именно оттуда руководители и активисты первой массовой антисоветской организации на Украине – Народного руха Украины за перестройку (Руха) – черпали как идеологемы и лозунги, так и идеи конкретных кампаний и акций.Одним из примеров этого является организованная Рухом в январе 1990 года живая цепь "Украинская волна", которая вошла в историю как "Ланцюг Злуки" ("Цепь Соединения"). Посвящена она была 71-й годовщине решения об объединении Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР). Это решение, принятое 22 января 1919 года в Киеве, получило название "Акта Злуки", а сам день называли "Днём Злуки" или "Днём соборности" (в честь задекларированного собирания украинских земель воедино).Никакой "злуки" и "соборности" в 1919 году не вышло, вскоре УНР начала сепаратные переговоры с Польшей о переходе под её власть территории ЗУНР. А уже после того, как ЗУНР была оккупирована польскими войсками, её правительство официально денонсировало "Акт Злуки" – это произошло 20 декабря 1919 года. Но позже украинские националистические организации создали миф о якобы "утерянном единстве Украины", и День злуки/соборности начали отмечать сначала на Западной Украине, а после её вхождения в состав СССР – в диаспоре.С нарастанием центробежных тенденций в СССР украинская и прибалтийская диаспоры начали всё больше влиять на внутреннюю ситуацию в советских республиках. В качестве аргумента о нелегитимности советской власти в них диаспора и её последователи на местах использовали "пакт Молотова-Риббентропа", вследствие которого Литва, Латвия, Эстония и большая часть Западной Украины (Волынь, Галичина и Буковина) стали частью Советского Союза.Вот только в украинском случае это привело как раз к объединению украинцев, до того живших в разных государствах. Поэтому попытки украинских националистов представить пакт как "трагическую страницу истории" выглядели и выглядят, мягко говоря, парадоксально. Однако для развала СССР всё годилось.23 августа 1989 года, к 50-летию подписания пакта, в республиках Прибалтики состоялась самая массовая в их истории антисоветская акция. Около двух миллионов человек образовали "живую цепь" от Таллинна через Ригу до Вильнюса протяженностью почти 600 км. Взявшись за руки, они почтили минутой молчания память жертв советского режима. Акция продолжалась несколько минут и вошла в историю под названием "Балтийский путь".Богдан Горынь, возглавлявший тогда львовскую областную организацию Украинского хельсинкского союза (УХС), накануне побывал в Таллинне и Риге, и знал о подготовке этой акции. Вдохновлённый её массовостью, он решил провести нечто подобное во Львове. И 17 сентября 1989 года, в 50-ю годовщину присоединения Западной Украины к СССР, УХС организовал во Львове "Цепь скорби". Десятки тысяч львовян вышли на улицы города со свечами, сине-жёлтыми флагами и антисоветскими лозунгами, фактически осуждая обеспеченное коммунистами единство Украины. Именно тогда на украинской земле впервые появился транспарант со знаком равенства между свастикой и серпом с молотом.Акция понравилась брату Богдана Горыня, Михаилу, который тогда был главой Секретариата Народного руха Украины за перестройку – умеренно националистической организации, созданной при поддержке тогдашнего секретаря по идеологии ЦК Компартии Украины (КПУ) Леонида Кравчука. И 16 декабря 1989 года на заседании Большого Совета Руха Михаил Горынь предложил отметить годовщину провозглашения "Акта Злуки" УНР и ЗУНР "живой цепью" от Львова до Киева.Предложение поддержали, акцию назвали "Украинская волна" и назначили на воскресенье, 21 января 1990 года. Председатель Руха Иван Драч распорядился создать рабочую группу и назначил Михаила Горыня ответственным за трассу Киев-Житомир, а Богдана Горыня за участок цепи в западных областях Украины. О запланированной массовой акции Михаил Горынь сообщил Леониду Кравчуку, тот не возражал. Более того, ЦК КПУ оказывал различное содействие в её проведении – к примеру, у Руха вдруг оказались топографические карты, которые в СССР имели статус "для служебного пользования".Карты были нужны, чтобы детально распланировать размещение участников "живой цепи" на маршруте почти 700 километров – кто, куда и сколько людей везёт. В подготовку акции были вовлечены сотни различных организаций и групп, в первую очередь в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Тернополе, а Секретариат Руха выполнял функции координатора.Сине-жёлтые флаги приобрести в то время было невозможно, поэтому скупали синюю и желтую ткань в магазинах и шили флаги самостоятельно. Надо было позаботиться и о транспорте, чтобы вывести людей на нужные участки. С этой просьбой организаторы обратились в автобусные парки и другие крупные предприятия – и те не просто не отказывали, но ещё и мотивировали своих сотрудников принять участие в акции. Несомненно, что это было бы невозможно без команды из ЦК КПУ – ведь предприятия тогда были только государственные.Хотя первоначально цепь планировалась от Львова до Киева, позже к ней решили добавить ещё и Ивано-Франковск: во-первых, этот город был столицей ЗУНР в момент подписания "Акта Злуки", во-вторых – там было большое число активистов УХС, Руха и подобных организаций. Из Ивано-Франковска людская цепь тянулась до Стрыя (оттуда была также организована малочисленная и символическая цепочка в направлении Закарпатья), дальше до Львова, и через Тернополь, Ровно и Житомир – до Киева.Конечно, повторить успех "Балтийского пути", где практически на всём протяжении люди стояли рядом друг с другом, Руху не удалось. Более-менее сплошной цепь была от Ивано-Франковска до Тернополя и от Киева до Житомира. Хотя по данным МВД УССР в акции "Украинская волна" приняли участие 450 тысяч человек (в Рухе заявили о миллионе участников), однако значительная часть из них собралась в Киеве, Львове и других городах – как по маршруту следования цепи, так и вне его. В 12:00 21 января 1990 года на тех участках, где "Ланцюг Злуки" был сплошным, люди в нём взялись за руки, символизируя единство Украины.Акция длилась более часа и закончилась многолюдными митингами. В столице он состоялся на Софийской площади, ведущим был Дмитрий Павлычко. Там милиция насчитала 550 флагов, среди которых преобладали сине-жёлтые, и ещё полсотни плакатов с призывами к независимости Украины. Во Львове митинг состоялся у памятника Ивану Франко, там правоохранительные органы отчитались о пяти тысячах сине-желтых флагов.На следующий день министр внутренних дел УССР Иван Гладуш направил в ЦК КПУ докладную, где указал, что участники акции использовали 840 автобусов, предоставленных экскурсионными бюро и предприятиями, а также 23 тысячи собственных автомобилей.С момента подготовки и проведения "Ланцюга Злуки" его организаторы постоянно говорили о том, что акция была направлена на возрождение национальной памяти и усиление готовности украинцев к борьбе за восстановление украинской национальной государственности. Однако со временем всё оказалось куда прозаичнее.Как признал в январе 2024 года в интервью порталу "Локальная история" Иван Заец, который с момента основания Руха входил в его руководство, "цепь планировалась как масштабная национальная мобилизационная акция, которая должна была подготовить Рух и другие патриотические организации к выборам в парламент и местные органы власти, которые должны были пройти в марте 1990 года".Для Ивана Зайца, Ивана Драча, братьев Горыней и десятков их соратников акция, безусловно, стала успешной – все они весной 1990 года стали депутатами Верховной Рады Украины.

https://ukraina.ru/20240907/1024904935.html

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https://ukraina.ru/20230430/1045800704.html

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история, история ссср, история украины, украина, киев, львов, леонид кравчук, кпу, верховная рада, 1990-е, украинские националисты