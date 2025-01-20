https://ukraina.ru/20250120/1060407545.html

Фильм "Иван Франко" – первый и единственный

Фильм "Иван Франко" – первый и единственный - 20.01.2025 Украина.ру

Фильм "Иван Франко" – первый и единственный

В 1955 году в руки режиссёра Киевской киностудии Тимофея Васильевича Левчука попал сценарий о жизни выдающегося украинского поэта и писателя, борца за свободу русского народа (об украинском народе во времена Франко ещё не знали). Приближалось 100-летие со дня его рождения, и режиссёру доверили снять приуроченный к этой дате художественный фильм

2025-01-20T16:00

2025-01-20T16:00

2025-01-20T16:00

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Тимофей Левчук родился в Житомирской области в 1912 году. Готовился стать учителем, но затем в 1930 году поступил на режиссёрский факультет ныне не существующего Киевского института кинематографии. До войны он работал сначала ассистентом режиссёра, а с 1939 года и вторым режиссером у таких выдающихся киноделов, как Игорь Савченко и Иван Кавалеридзе.С началом войны Левчук был мобилизован. Служил в подразделениях связи, войну закончил на должности начальника отдела связи артиллерии 2-го Украинского фронта и в звании майора. Участвовал в боях на Калининском фронте, на Курской дуге, освобождал Украину, форсировал Днепр, сражался за Белград и Будапешт. Был награжден медалью "За боевые заслуги", орденом "Красной звезды" и Орденом Отечественной войны II степени.После демобилизации, уже в 1947 году, Левчук трудился вторым режиссёром над фильмом режиссёра-мариниста Владимира Брауна "Голубые дороги". После этого перешёл к самостоятельным работам, но первое время в основном снимал документальные фильмы, фильмы-концерты и фильмы-спектакли. Из последних самым заметным стал "В степях Украины" (1952) по полюбившейся Сталину пьесе Александра Корнейчука.Фильм заметили и к 300-летию Переяславской рады Левчуку доверили снять фильм "Пламя гнева" (1955) о первых годах Гетманщины после смерти Богдана Хмельницкого, о предательстве гетмана Выговского и народном сопротивлении, которое возглавил верный сподвижник Хмельницкого полковник Мартын Пушкарь.Видимо, чиновникам работа понравилась, так как режиссеру заказали очередной "юбилейный" фильм, на этот раз про Ивана Франко. Сценарий написал Леонид Смелянский – 50-летний украинский советский драматург, критик, прозаик, редактор, но киносценарий у него был первый. Тем не менее, на студии редакторы его приняли, утвердили в Комитете по кинематографии УССР, и дали Левчуку запускать в производство. Свое видение будущей киноленты он видел так:"Сюжет картины охватывает тридцатипятилетний период жизни писателя – с 1877 по 1913 год. В фильме будет показано участие Франко в прогрессивном движении польской революционной интеллигенции и других народов, населявших Австро-Венгрию, его борьба с украинскими и польскими националистами, клерикалами, ставленниками Ватикана. Известно, что Иван Франко поддерживал тесные связи с передовыми деятелями России, и, в частности, с русскими революционерами, находившимися в Женеве. Наконец, известно, что в начале 90-х годов прошлого столетия Франко и его ближайший друг Михаиле Павлык имели связь с организатором первой русской марксистской группы Г.В. Плехановым. Эти важные события из жизни Франко также найдут свое воплощение в фильме".К тому времени в 1951 году на студии Игорь Савченко уже снял один байопик, посвященный поэту № 1 украинской литературы Тарасу Шевченко – его талантливо изобразил уроженец Херсонщины актер Сергей Бондарчук. Левчук решил не искушать судьбу, и пригласил на роль украинского поэта № 2 тоже Бондарчука. Выбор был неоднозначный, и некоторые критики потом пеняли режиссёру, что актёр и режиссёр не нашли новых решений, чтобы изобразить Франко как-то по-другому, а потому он у них с Шевченко во многом схож. Дискуссионное утверждение, которое автор не берётся оценивать, но, как бы там ни было, Бондарчук свою роль исполнил добротно. Он прежде, чем начать работать над нею, глубоко изучил своего героя:"Я длительное время изучал биографию писателя, прочитал основные его произведения, литературно-критические материалы о нём. Много внимания было уделено изучению архивных материалов, которые помогли полнее раскрыть образ Франко. Я стремлюсь показать поэта как героя-революционера, борца за лучшие идеалы народа, которому он целиком посвятил талант поэта, сердце трибуна и ум ученого".На главную женскую роль возлюбленной поэта Людовики Шанкевич была приглашена известная русская актриса Ирина Скобцева. Буквально накануне она и Бондарчук снялись в главных ролях Отелло и Дездемоны в замечательной экранизации Шекспира "Отелло" (1955). В "Иване Франко" у их героев любовь тоже оказалась несчастной – Людовику против её воли выдали замуж за другого. Не так было в жизни. На съемочной площадке актеры прониклись друг к другу глубоким чувством, Ирина Скобцева развелась со своим мужем Алексеем Аджубеем (будущим зятем Никиты Сергеевича Хрущёва) и в 1959 году стала женой Сергея Бондарчука. Они прожили вместе долгую счастливую жизнь.На роль жены Ивана Франко Ольги Хоружинской была приглашена также московская актриса уроженка Горловки Лилия Гриценко. На Киевской киностудии ее хорошо знали – она снималась в таких фильмах, как "Прощай, Америка!" (1950) так и на вышедшем на экраны, и прозвучавшем фильме "Мать" (1955), претенденте на "Пальмовую ветвь" в Каннах. В "Иване Франко" актриса поёт свои партии сама – она начинала свою карьеру как оперная певица.Ещё одним принявшим участие в съемках знаковым советским актером стал Иван Переверзев – он сыграл некоего безымянного митрополита, одного из подручных Андрея Шептицкого (в фильме тот тоже показан). К тому времени Иван Федорович сыграл главную роль в таких знаковых советских фильмах, как "Адмирал Ушаков" (1953) и "Корабли штурмуют бастионы" (1953). После этого образ великого флотоводца в сознании народа прочно ассоциировался Переверзевым. Памятники великому флотоводцу делали с образа актера.Из других узнаваемых актёров в фильме сыграл эпизодическую роль, настолько эпизодическую, что она даже не указана в титрах, Николай Яковченко, который до этого у Левчука играл во всех его художественных работах.Съёмки фильма проходили в местах, связанных с жизнью и деятельностью писателя, – в его родном селе Нагуевичи, носящем теперь имя Франко, во Львове, Дрогобыче, Бориславе, Коломые, на Черемоше, и, конечно, в Киеве. Первая сцена во Львовском суде снималась в павильонах Киевской киностудии. Проводились в Киеве и натурные съемки, например, на Владимирской горке. Большую помощь в создании фильма оказали современники Франко, знавшие его близко, встречавшиеся с ним. Историческим консультантом фильма стал сын писателя Тарас Франко.Фильм не собрал большую кассу и не может похвастаться популярностью в наше время, хотя на сегодня это единственный фильм-байопик, посвященный Ивану Франко. В независимой Украине при всей критике, которой подверглась кинолента Тимофея Левчука, что-то свое снять не сподобились.Хотя, конечно, определенные огрехи у фильма есть, которые, скорее можно отнести к работе сценариста, чем режиссёра. Создается ощущение, что убеждения Ивана Франко не менялись с возрастом, не показана та борьба, которая происходила в душе поэта, гамлетовское "быть, или не быть". Невнятно показана его борьба с украинскими националистами – предтечами будущих бандеровцев, а она была.Но всё равно, большинство критиков посчитали работу Левчука скорее успешной, чем нет. Поэтому, если у сценариста Леонида Смелянского впоследствии знаковых работ в кино не было, то Тимофей Левчук снял и "Семью Коцюбинских" (1970), где снова была показана фигура Ивана Франко, и "Думу о Ковпаке" (1973-1976) и последнюю советскую военную эпопею "Война на западном направлении" (1990).Ну а картину "Иван Франко" всем интересующимся украинской литературой и кино просто необходимо смотреть, потому что, как бы там ни было, это уже классика, отражающая, словно зеркало, все огрехи и достоинства украинской культуры.

https://ukraina.ru/20241004/1029121815.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

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