Как хотите: пленный боец ВСУ рассказал об отношении к русскому языку на Украине - 18.01.2025 Украина.ру
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Как хотите: пленный боец ВСУ рассказал об отношении к русскому языку на Украине
Как хотите: пленный боец ВСУ рассказал об отношении к русскому языку на Украине - 18.01.2025 Украина.ру
Как хотите: пленный боец ВСУ рассказал об отношении к русскому языку на Украине
Украинский военнослужащий, попавший в плен к ВС РФ, Константин Бровчак из Одессы считает, что нет смысла запрещать русский язык на Украине, ведь люди на нем говорят. Об этом 18 января написало агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ
2025-01-18T14:08
2025-01-18T14:08
новости
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русский язык
вооруженные силы украины
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Он также высказал мнение, что конфликт на Украине является "войной для бедных", поскольку воевать идут те, кто не смог откупиться.Украинские власти ни раз заявляли о том, что выступают за запрет русского языка на территории их страны. Один из материалов на эту тему:Также в четверг, 16 января, издание "Комсомольская правда" опубликовало статью, в которой говорится, что опросы на Украине и в Латвии показывают, что жители против запретов на использование русского языка. Многие из респондентов выразили нежелание переходить на госязык. Другие новости: Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе
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новости, украина, россия, русский язык, вооруженные силы украины, минобороны рф
Новости, Украина, Россия, Русский язык, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ

Как хотите: пленный боец ВСУ рассказал об отношении к русскому языку на Украине

14:08 18.01.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Украинский военнослужащий, попавший в плен к ВС РФ, Константин Бровчак из Одессы считает, что нет смысла запрещать русский язык на Украине, ведь люди на нем говорят. Об этом 18 января написало агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ
"А почему нет. Для чего его убирать, если общаются? Хотите, разговаривайте на украинском, хотите — на русском", — заявил Бровчак.
Он также высказал мнение, что конфликт на Украине является "войной для бедных", поскольку воевать идут те, кто не смог откупиться.
Украинские власти ни раз заявляли о том, что выступают за запрет русского языка на территории их страны. Один из материалов на эту тему:
Украинский флаг на лице
12 октября 2024, 14:35
...И дебилы во власти. Так украинские эксперты отреагировали на запрет говорить в школах на русском языкеИскоренение русского языка на государственном уровне на Украине фактически завершилось. Теперь перешли к запрету в быту. Министерство образования и науки Украины поддержало инициативу о запрете общаться на русском языке на переменах в школах
Также в четверг, 16 января, издание "Комсомольская правда" опубликовало статью, в которой говорится, что опросы на Украине и в Латвии показывают, что жители против запретов на использование русского языка. Многие из респондентов выразили нежелание переходить на госязык.
Другие новости: Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе
 
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14:08Как хотите: пленный боец ВСУ рассказал об отношении к русскому языку на Украине
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