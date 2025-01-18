Как хотите: пленный боец ВСУ рассказал об отношении к русскому языку на Украине

...И дебилы во власти. Так украинские эксперты отреагировали на запрет говорить в школах на русском языке

Искоренение русского языка на государственном уровне на Украине фактически завершилось. Теперь перешли к запрету в быту. Министерство образования и науки Украины поддержало инициативу о запрете общаться на русском языке на переменах в школах