https://ukraina.ru/20230908/1049265209.html

Китайские блогеры потрясены увиденным в Крыму и на Донбассе

Китайские блогеры потрясены увиденным в Крыму и на Донбассе - 08.09.2023 Украина.ру

Китайские блогеры потрясены увиденным в Крыму и на Донбассе

Известные блогеры из Китая с дружественным визитом посетили медиагруппу "Россия Сегодня" по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру.

2023-09-08T14:21

2023-09-08T14:21

2023-09-08T14:21

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К слову, блогеры весьма популярны в Китае, каждый имеет аудиторию больше миллиона подписчиков. К тому же они являются признанными экспертами в военной и экономической сфере.По инициативе редакции издания Украина.ру специально для них была организована ознакомительная поездка по новым регионам России. Китайские коллеги своими глазами увидели, что происходит в новых российских регионах и дали этому профессиональную, авторитетную оценку и теперь у них есть возможность ознакомить китайскую аудиторию с истинным положением дел на освобождённых территориях не с чьих-то слов, а в результате личных встреч и наблюдений.Сопровождает китайскую делегацию руководитель телеграм-отдела Украина.ру Константин Кеворкян. Он отметил, что в первый день экскурсии по Мариуполю на китайских блогеров произвели очень сильное впечатление разрушения, которые они увидели.“Они были потрясены уничтоженными предприятиями и многоэтажными и частными домами. Увиденное подтолкнуло одну из участниц делегации, популярную китайскую певицу Ван Фан, спеть легендарную песню “Катюша” в помещении взорванного укронацистами мариупольского Драматического театра. Этот короткий ролик произвел фурор в интернете и проник в англоязычные, испаноязычные социальные сети. На сегодня его просмотры составляют порядка трех миллионов”, - заключил Кеворкян.Конечно, не обошло это видео и украинское медиапространство. Например, издание “Зеркало недели” и следом за ним другие СМИ обрушились с яростной критикой на певицу. Ее обвиняют в том, что она якобы незаконно пересекла границу Украины и требуют внести ее в списки тех, кому запрещен въезд на территорию Украины. При этом те, кто это инициируют делают вид, что не понимают, что их запрет не может распространяться на те территории, которые воссоединены с Россией и где теперь действует российское законодательство.Также в Мариуполе участники делегации встретились с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным, который рассказал гостям о ситуации в республике, особо отметив, что в те минуты, когда проходила пресс-конференция, ВСУ хаймарсами уничтожили только что отремонтированный дом культуры в Волновахе.При этом Пушилин показал свою осведомленность о ситуации вокруг Тайваня, кроме того он подробно изложил свое понимание международного положения как России, так и Китая, как братских народов. В дополнение в рамках визита китайской делегации врио главы ДНР Денис Пушилин и премьер-министр ДНР Евгений Солнцев обсудили вопросы конкретного сотрудничества в экономической сфере. В частности лидеры ДНР выразили заинтересованность в размещении китайских производств и их технологий в ДНР.После Мариуполя побывали в Крыму. В Симферополе они встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым и обсудили взаимодействие в туристической отрасли.“Как сообщила китайская сторона, в Крым готовы приезжать туристы из КНР, которым интересно увидеть богатства нашего полуострова. Кроме того, необходимо развивать сотрудничество в информационной сфере, чтобы у жителей Китая была возможность получать актуальную информацию о жизни в республике из первых рук. Также обговорили возможную программу обмена для учеников музыкальных школ. Мы всегда выступаем за подобные инициативы, потому что народная дипломатия помогает укрепить взаимопонимание между странами”, - отметил Аксенов.Далее блогеров ожидала развлекательная и насыщенная программа: китайцы посетили крымскую фабрику мороженного. Они не только понаблюдали за процессом производства, но и попробовали новую продукцию – конфеты из мороженого. Стоит отметить, что в Китае очень любят это лакомство.В целом, столица полуострова произвела хорошие впечатления на китайскую делегацию. Блогер из Китая Хун Юань рассказал, что делегацию приятно удивил памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину, который установлен в центре Симферополя.Как рассказывает Константин Кеворкян, особое внимание было уделено поездке в Ливадийский дворец, где в 1945 году состоялась Ялтинская конференция, на которой были приняты чрезвычайно важные решения, касающиеся войны с Японией. Для китайцев историческая память о японской агрессии и роли СССР в ее ликвидации является очень важной. Поэтому визит китайских блогеров начался 3 сентября, как раз в годовщину окончания Второй Мировой войны, и это не случайно, отмечает Кеворкян.Организаторы поездки из редакции Украина.ру в свою очередь отмечают, что путешествие проходит весьма насыщенно, и китайские коллеги надеются, что эти визиты станут регулярными и не менее плодотворными. Так, известная оперная китайская певица Ван Фан предложила подумать над обменом студентов из вузов культуры, консерваторий, музыкальных школ Китая и Республики Крым.В пятницу, 8 сентября, китайской делегация находилась уже в Севастополе. Здесь у блогеров состоялась встреча в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН. Зарубежных гостей ознакомили с научными достижениями и историей института. Блогеры выразили надежду в необходимости развитии научных связей между китайскими и российскими учеными.

https://ukraina.ru/20230908/1049257191.html

https://ukraina.ru/20230908/1049254553.html

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новости, новые регионы, крым, днр, мариуполь