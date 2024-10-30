Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией - 30.10.2024 Украина.ру
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Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией
Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией - 30.10.2024 Украина.ру
Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией
Российские арктические войска более приспособлены к боевым действиям в Арктике, чем северные европейцы. Но Россия не будет делиться своими секретами с европейцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-10-30T04:15
2024-10-30T04:15
новости
россия
арктика
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сотрудничество
север
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детали
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В настоящее время на юге Финляндии проходит сразу три мероприятия боевой подготовки. Это учения на полигоне Похьянкангас с участием 1,5 тыс военнослужащих и 250 единиц техники, артиллерийские стрельбы и поисково-спасательная операция бригады береговой охраны.Российские арктические войска более приспособлены к боевым действиям в Арктике, чем северные европейцы. Налажена подготовка офицеров в Благовещенске, есть обмундирование, специальная техника, сообщил эксперт.Для этого есть Арктический совет, деятельность которого в последнее время заморозилась, потому что у России там нет дружественных стран, отметил он.Политолог выразил надежду, что с утратой США лидерства другие страны начнут проявлять самостоятельность и сблизятся с Россией. Прошедший саммит БРИКС в Казани это показал, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.руО ситуации в Харькове, массовых блокпостах и произволе ТЦК на улицах города — в интервью Павла Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию на сайте Украина.руАрктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.В мае 2023 года российский представитель в Арктическом совете Николай Корчунов заявил о возможном выходе РФ из организации, если ее не будут приглашать на мероприятия после того, как председательство в объединении перешло к Норвегии. По его словам, из-за действий Запада роль Совета в мире ослабла, в результате чего Россия начала вести переговоры по арктической повестке с другими странами. По данным Financial Times, в организации выросли опасения, что Россия и Китай создадут свой Арктический совет.
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новости, россия, арктика, александр перенджиев, сша, брикс, сотрудничество, север, финляндия, детали
Новости, Россия, Арктика, Александр Перенджиев, США, БРИКС, сотрудничество, север, Финляндия, детали

Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией

04:15 30.10.2024
 
Ледокол "Арктика" © Rosatom
Ледокол Арктика © Rosatom
Читать в
Российские арктические войска более приспособлены к боевым действиям в Арктике, чем северные европейцы. Но Россия не будет делиться своими секретами с европейцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В настоящее время на юге Финляндии проходит сразу три мероприятия боевой подготовки. Это учения на полигоне Похьянкангас с участием 1,5 тыс военнослужащих и 250 единиц техники, артиллерийские стрельбы и поисково-спасательная операция бригады береговой охраны.
Российские арктические войска более приспособлены к боевым действиям в Арктике, чем северные европейцы. Налажена подготовка офицеров в Благовещенске, есть обмундирование, специальная техника, сообщил эксперт.
"Этими секретами с европейцами мы, сами понимаете, делиться не будем. Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность и сохранить прежний уровень жизни, им нужно взаимодействовать с Россией", — подчеркнул Перенджиев.
Для этого есть Арктический совет, деятельность которого в последнее время заморозилась, потому что у России там нет дружественных стран, отметил он.
Политолог выразил надежду, что с утратой США лидерства другие страны начнут проявлять самостоятельность и сблизятся с Россией. Прошедший саммит БРИКС в Казани это показал, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.ру
О ситуации в Харькове, массовых блокпостах и произволе ТЦК на улицах города — в интервью Павла Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию на сайте Украина.ру
Арктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.
В мае 2023 года российский представитель в Арктическом совете Николай Корчунов заявил о возможном выходе РФ из организации, если ее не будут приглашать на мероприятия после того, как председательство в объединении перешло к Норвегии.
По его словам, из-за действий Запада роль Совета в мире ослабла, в результате чего Россия начала вести переговоры по арктической повестке с другими странами. По данным Financial Times, в организации выросли опасения, что Россия и Китай создадут свой Арктический совет.
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НовостиРоссияАрктикаАлександр ПеренджиевСШАБРИКСсотрудничествосеверФинляндиядетали
 
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