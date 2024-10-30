Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией
Ледокол "Арктика" © Rosatom
Российские арктические войска более приспособлены к боевым действиям в Арктике, чем северные европейцы. Но Россия не будет делиться своими секретами с европейцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В настоящее время на юге Финляндии проходит сразу три мероприятия боевой подготовки. Это учения на полигоне Похьянкангас с участием 1,5 тыс военнослужащих и 250 единиц техники, артиллерийские стрельбы и поисково-спасательная операция бригады береговой охраны.
Российские арктические войска более приспособлены к боевым действиям в Арктике, чем северные европейцы. Налажена подготовка офицеров в Благовещенске, есть обмундирование, специальная техника, сообщил эксперт.
"Этими секретами с европейцами мы, сами понимаете, делиться не будем. Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность и сохранить прежний уровень жизни, им нужно взаимодействовать с Россией", — подчеркнул Перенджиев.
Для этого есть Арктический совет, деятельность которого в последнее время заморозилась, потому что у России там нет дружественных стран, отметил он.
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Арктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.
В мае 2023 года российский представитель в Арктическом совете Николай Корчунов заявил о возможном выходе РФ из организации, если ее не будут приглашать на мероприятия после того, как председательство в объединении перешло к Норвегии.
По его словам, из-за действий Запада роль Совета в мире ослабла, в результате чего Россия начала вести переговоры по арктической повестке с другими странами. По данным Financial Times, в организации выросли опасения, что Россия и Китай создадут свой Арктический совет.
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