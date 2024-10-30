https://ukraina.ru/20241030/1058462176.html

Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией

Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией - 30.10.2024 Украина.ру

Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией

Российские арктические войска более приспособлены к боевым действиям в Арктике, чем северные европейцы. Но Россия не будет делиться своими секретами с европейцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-10-30T04:15

2024-10-30T04:15

2024-10-30T04:15

новости

россия

арктика

александр перенджиев

сша

брикс

сотрудничество

север

финляндия

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057880444_0:0:828:465_1920x0_80_0_0_ac0a19fe0119ca1abd9b3af99dec2493.jpg

В настоящее время на юге Финляндии проходит сразу три мероприятия боевой подготовки. Это учения на полигоне Похьянкангас с участием 1,5 тыс военнослужащих и 250 единиц техники, артиллерийские стрельбы и поисково-спасательная операция бригады береговой охраны.Российские арктические войска более приспособлены к боевым действиям в Арктике, чем северные европейцы. Налажена подготовка офицеров в Благовещенске, есть обмундирование, специальная техника, сообщил эксперт.Для этого есть Арктический совет, деятельность которого в последнее время заморозилась, потому что у России там нет дружественных стран, отметил он.Политолог выразил надежду, что с утратой США лидерства другие страны начнут проявлять самостоятельность и сблизятся с Россией. Прошедший саммит БРИКС в Казани это показал, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.руО ситуации в Харькове, массовых блокпостах и произволе ТЦК на улицах города — в интервью Павла Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию на сайте Украина.руАрктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.В мае 2023 года российский представитель в Арктическом совете Николай Корчунов заявил о возможном выходе РФ из организации, если ее не будут приглашать на мероприятия после того, как председательство в объединении перешло к Норвегии. По его словам, из-за действий Запада роль Совета в мире ослабла, в результате чего Россия начала вести переговоры по арктической повестке с другими странами. По данным Financial Times, в организации выросли опасения, что Россия и Китай создадут свой Арктический совет.

https://ukraina.ru/20241029/1058438376.html

россия

арктика

сша

финляндия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, арктика, александр перенджиев, сша, брикс, сотрудничество, север, финляндия, детали