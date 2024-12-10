https://ukraina.ru/20241210/1059529541.html

Вымогательства и мечты о вечной войне. Чем занимается бывший сотник Майдана Владимир Парасюк

Вымогательства и мечты о вечной войне. Чем занимается бывший сотник Майдана Владимир Парасюк - 10.12.2024 Украина.ру

Вымогательства и мечты о вечной войне. Чем занимается бывший сотник Майдана Владимир Парасюк

В связи с событиями в Сирии украинские эксперты сейчас вспоминают о бывшем активисте Евромайдана Владимире Парасюке, делая акцент на условность любых договоренностей с оппозицией

2024-12-10T09:07

2024-12-10T09:07

2024-12-10T09:48

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В феврале 2014 года бывший президент Виктор Янукович тоже заключил соглашение с лидерами Евромайдана о проведении новых выборов в том же году. Однако соглашения эти не стоили бумаги, на которой были подписаны, так как на следующий же день сотник боевиков Майдана Владимир Парасюк повел их на штурм президентской резиденции и парламента.Парасюк кричал со сцены Майдана о недопустимости договоренностей с Януковичем, которые тогда пытались заключить Кличко, Тягнибок и Яценюк. "77 человек сложили головы, а они договариваются!", - кричал Парасюк 21 февраля 2014 года. С тех пор счет убитым украинцам пошел на тысячи.У Парасюка на тот момент действительно имелись причины выступать против договоренностей и мирного урегулирования кризиса – на его руках уже тогда была кровь, а, соответственно, он опасался уголовной ответственности.Накануне переворота, 20 февраля 2014 года, группа боевиков Майдана под руководством Зиновия Парасюка (отца Владимира Парасюка), по собственным признаниям ее участников, открыла огонь по бойцам внутренних войск из здания захваченной ими консерватории."Да, это было. Это было, и этого не нужно бояться, и это все прекрасно знают... По нам стреляют, а мы что, должны были флагами махать? Так не бывает. Когда мне говорят, что они не могут доказать, а что доказать, когда одно оружие передавалось десяти людям? Такая была договоренность, что, парни, если мы несем ответственность, то все вместе", - рассказывал Владимир Парасюк в интервью в 2020 году.По его словам, при Порошенко его не посадили за убийства лишь потому, что сам экс-президент был обязан ему приходом к власти.После победы Евромайдана он командовал ротой батальона "Днепр-1"*, который бросили на подавление Донбасса, получил ранение под Иловайском и попал в плен. И вскоре стал депутатом Рады, в которой прославился регулярными драками с прочими законодателями. "Тем, что я кому-то дал по морде, я показывал: смотрите, они тоже люди", - хвастал Парасюк рукоприкладством.В 2016 году он был одним из инициаторов торговой блокады ДНР и ЛНР. В 2019 году он снова попытался стать депутатом, но в ЦИК его документы завернули, посчитав некоторые из них поддельными.Парасюк не случайно оказался одним из инициаторов переворота. С юных лет он был радикальным националистом, активистом Конгресса украинских националистов (КУН) и проходил тренировки в лагерях на западной Украине.В начале СВО он рассказывал, что в 2022 году ринулся из Львова в Киев вместе с отцом, чтобы воевать с россиянами. Парасюк не скрывал, что откапывал оружие, которое с отцом где-то закопал еще в 2014 году. Летом 2022 года он получил ранение в ногу под Северодонецком. По его словам, 80% тех, с кем он был на Майдане и воевал в составе батальона "Днепр-1", уже нет в живых.Тем не менее он и сейчас выступает против любых договоренностей, утверждая, что только военным и силовым путем можно добиться своих целей.Сегодня он представляется как боец спецназа (Сил специальных операций), рассказывает, что воевал под Киевом в 2022 году, а сейчас воюет в районе города Часов Яр вместе со своей сестрой Ириной Голуб.Ему сейчас 37 лет, и он рассказывает, что почти не видит сына, который фактически растет без него, просит отца не покидать его, но Парасюк постоянно рвется повоевать.В своих интервью и публикациях в соцсетях Парасюк требует мобилизовать всех и каждого, воевать до развала РФ, чего бы этого ни стоило. В недавнем интервью "Громадському" Парасюк сожалел, что не удалось уничтожить ДНР и ЛНР еще в 2014 году. Сожалел он и о том, что украинские элиты тогда пытались договариваться с РФ и вести свой бизнес с россиянами. "Вы что, шутите или что? С этим нужно воевать, это нужно уничтожать!" - рассказывает Парасюк, имея в виду республики Донбасса.Парасюк также откровенно рассказывает в том же интервью, что занимается вымогательством, требуя денег у бизнесменов. "Я просто звоню и говорю: "Чувак, давай деньги. Нам надо отремонтировать машину, не вымахивайся, давай деньги. Ты там сидишь, у тебя там нормальный бизнес работает. Нет – так не будет у тебя бизнеса". У меня уже знакомые, которые остались в гражданской жизни, говорят, что я коллектор, я уже не прошу, а выбиваю деньги. А что мне? Чего мне бояться?" - рассказывает активист Евромайдана.Говоря о своих планах, Парасюк сообщает, что ни в коем случае не будет демобилизоваться - наоборот, он намерен продолжать воевать при любом сценарии развития событий. У него и некоторых из его друзей, говорит Парасюк, вся жизнь построена на войне, иного они и не знают.Ему некомфортно в его родном Львове, потому что там многим дела нет до войны и они говорят о своих бытовых проблемах. Парасюк же полностью зациклен на войне и на мечте об уничтожении РФ. Он говорит, что искренне ненавидит уклонистов.Со своими знакомыми львовянами он общаться не может, так как они обсуждают успехи своих детей в учебе или отношения со своими мужьями и женами. Парасюку всё это отныне чуждо. Психологически он не готов к мирной жизни и попытается с другими радикальными националистами сорвать любые будущие мирные договоренности. В одном из интервью он говорит, что просто не сможет жить, если Украина не победит и не вернет все территории, включая Крым.Парасюк хвастает, что его несовершеннолетние родственники готовятся в будущем тоже воевать с россиянами, хотя пока они еще дети, но уже проходят тренировки в лагерях радикальных националистов.Парасюк прекрасно понимает, что одна из целей СВО – денацификация – направлена против него и таких, как он. По его же признанию, из его знакомых боевиков Майдана и участников АТО против Донбасса в живых осталось 20%, но они постараются погубить и всех прочих граждан Украины.* Запрещённая в РФ террористическая организацияЕщё о судьбах "лиц Майдана": Собирает для себя на "дроны" и обустраивает личную жизнь. Чем занимается символ Майдана казак Гаврилюк

https://ukraina.ru/20241205/1059435449.html

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