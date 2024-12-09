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День Героев Отечества: Александр Суворов –великий полководец Новороссии

День Героев Отечества: Александр Суворов –великий полководец Новороссии - 09.12.2024 Украина.ру

День Героев Отечества: Александр Суворов –великий полководец Новороссии

9 декабря в России празднуется День Героев Отечества. Героев у России было много, но наверное в первой десятке - генералиссимус, светлейший князь Италийский граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский. Первый в России не представитель царской семьи, которому был установлен памятник и первый россиянин, которому памятник был установлен при жизни.

2024-12-09T16:36

2024-12-09T16:36

2024-12-09T16:36

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Будущий великий полководец родился где-то между 24 и 26 ноября 1730, но может и 1727 года в Москве в очень непростой семье.По основной версии дед полководца, Иван Григорьевич, был одним из "птенцов гнезда Петрова", генеральным писарем "потешных" Преображенского и Семеновского полков, позже составивших основу российской гвардии.Ну а имя его грозного отца, генерал-аншефа Василия Ивановича Суворова, вызывало непроизвольные физиологические реакции у шпионов и казнокрадов по всей Российской империи. На момент рождения сына он уже был военным прокурором и принимал участие в расследованиях, которые вела Тайная канцелярия.Ребёнок рос слабым и болезненным, отец хотел продвинуть его по статской службе, но мальчик хотел быть военным. Не желая ломать через колено, Василий Иванович попросил поиграть с сыном друга семьи – военного инженера Абрама Петровича Ганнибала. После длительной игры-беседы с мальчиком легендарный "арап Петра Великого" коротко бросил – "пусть".Прокуратура капитулировала перед армией – в 1742 году Суворов был зачислен мушкетёром в Лейб-гвардии Семёновский полк. На службе, естественно, не появлялся, реально начал служить только в 1748 году и то служебными обязанностями перегружен не был.Первое сколько-нибудь ответственное задание ему было поручено только в 1752 году – отправился в Европу с дипломатической почтой. В 1754 году стал офицером. Карьера Суворова развивалась легко и быстро – при таком-то отце, которого отлично знала императрица Елизавета Петровна… И в этом был вызов – смысл стараться, если и так всё получается? В своём первом бою Суворов участвовал летом 1759 года уже в чине подполковника – во время Семилетней войны...Суворов, всё же, этот вызов преодолел, причём преодолел блестяще.Первой кампанией, в которой Суворов участвовал в качестве самостоятельного командира и применил свою систему подготовки и тактики (позже вошедшую в "Науку побеждать"), стало подавление восстания в Польше против пророссийского короля Станислава Понятовского в 1769-72 годах ("Барская конфедерация"). Стремительные марши и внезапные удары бригады Суворова произвели впечатление на поляков и в Петербурге. На свежеиспечённого генерал-майора посыпались награды. Результатом же кампании стал первый раздел Польши.В 1773-74 годах он принимает участие в русско-турецкой войне на территории Болгарии. Суворов дважды взял крепость Туртукай и сыграл решающую роль в сражении у Козлуджи, итогом которого стало подписание Кючук-Кайнарджийского мирного договора. После этого Суворов сразу был направлена на подавление восстания Емельяна Пугачёва, но поспел только к шапочному разбору – повстанцы были разгромлены, Пугачёв схвачен, Суворов только сопровождал его из Уральска в Симбирск, проводя время в обмене военным опытом.В 1776-78 годах он руководил российскими войсками в Крыму. Ему удалось подавить восстание против российского ставленника Шахин-Герая во главе с Девлетом IV Гераем, отразить турецкий десант в Ахтиярской (Севастопольской) бухте, провести переселение крымских христиан (армян и греков преимущественно) в Азовскую губернию, не допустить развития в регионе эпидемии чумы. Позже он по поручению Григория Потёмкина осуществляет переселение ногайских татар за Урал, подавляя, в процессе, их восстания. Военно-дипломатическая и административная деятельность Суворова создали основу для присоединения Крыма в 1783 году.Пиком проявления военного таланта Суворова стала русско-турецкая война 1787-91 годов.В начале войны генерал-аншеф Суворов руководит обороной крепости на Кинбурнской косе. При пассивности Херсонской эскадры Суворов позволяет туркам высадить десант близ крепости (за это его критиковали), а затем наносит ему сильнейшее поражение: "как взорвало турецкий корабль, вдруг из него сказался в облаках прегордой паша, поклонился Кинбурну и упал стремглав назад". Сам Суворов был ранен, под ним убило лошадь. По настоянию Потёмкина Екатерина II послала ему знаки и ленту высшего русского ордена святого Андрея Первозванного, которого не имели несколько генералов, имевших преимущество по старшинству.В следующем году Суворов принял участие в осаде Очакова, но получил несколько ранений и вынужден был отбыть на лечение в Кинбурн. Потёмкин взял Очаков без него. Отношения генерала с всесильным фаворитом были расстроены.В кампанию 1789 году Суворов был направлен в армию Петра Румянцева, действовавшую в Бессарабии. И тут же одержал две блестящие победы.В августе – Фокшаны. Он буквально навязался в качестве командующего русско-австрийской армией (австрийцами командовал Фридрих-Иосия Кобург, принц Саксонский) и в стремительном бою разгромил турок. Во время этого боя Суворов загнал себе в ногу колючку и стал "топал-пашой" – хромым генералом. Вскоре показателем воинского искусства у турок стала способность убежать от Топал-паши…В сентябре Кобурга атаковала стотысячная армия великого визиря Коджи Юсуф-паши. Даже Потёмкин не верил, что Суворов успеет к сражению. Принц, не самый сильный полководец, был мало не в панике. Но ещё большая паника охватила турок, когда вместе с австрийцами их атаковали русские колонны, которых тут просто не могло быть. Турок было в четыре раза больше. После сражения на реке Рымник их осталось раза в три больше, только вот сражаться они уже не могли – остатки турецкого войска бежали в панике и смогли остановиться только за Дунаем.Екатерина наградила Суворова орденом Св. Георгия первой степени (первым получателем этого ордена в 1770 году стал Пётр Румянцев), став одним из семи обладателей более чем двух степеней этого ордена. Так же как Суворов три степени ордена получили генерал-фельдмаршал светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический и генерал от кавалерии граф Леонтий Леонтьевич Беннигсен, обладателями же полных бантов стали генерал-фельдмаршал светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский, генерал-фельдмаршал князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли, генерал от инфантерии граф Иван Фёдорович Паскевич-Эриванский, генерал-фельдмаршал граф Иван Иванович Дибич-Забалканский.В 1790 году Суворов одержал только одну победу – зато какую! В декабре Суворов занялся штурмом Измаила – последней, зато – самой мощной османской твердыни в междуречье Дуная и Днестра.К этому событию относится известный диалог: Суворов предъявил начальнику крепости великому сераскеру Айдослу Мехмед-паше ультиматум:"Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление — и воля. Первый мой выстрел — уже неволя. Штурм — смерть".Ответ великого сераскера был достойным:"Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю, чем сдастся Измаил".Хотя, по оценкам самого же Суворова, у крепости не было ни одного недостатка, течение Дуная не нарушилось, да и с небом вроде бы всё в порядке. У России же появился временный неофициальный гимн "Гром победы раздавайся", а в следующем году был подписан Ясский мирный договор, по которому Турция соглашалась на границу по Днестру и признавала Крым российским.После войны Суворов два года командовал российскими войсками в Новороссии, готовясь к следующим войнам – Екатерина планировала объединение всех православных под одной короной и получение контроля над святынями Константинополя и Иерусалима. Этим планам не суждено было сбыться, хотя такие цели ставились российским руководством во время Первой и, что достойно удивления, Второй мировой войны. Зато Суворов, например, основал Тирасполь…В 1794 году Суворов принимал участие в подавлении восстания Тадеуша Костюшко, в частности – брал штурмом пригород Варшавы Прагу. Напомним, что восстание это было направлено против результатов Второго раздела Речи Посполитой, в результате которого к Российской империи была присоединена правобережная Украина, за исключением областей, ранее вошедших в состав Австрии.Затем, уже при Павле I, последовала опала, новый призыв на службу, легендарный переход через Альпы и, наконец, прижизненный памятник.***Разумеется, А.В. Суворов был только лишь исполнителем воли императрицы Екатерины II и её представителя Потёмкина. Тем не менее, без его участия превращение Дикого поля в Новороссию и приращение России Крымом представить себе трудно.Сейчас из семи памятников, установленных на территории Украины уцелел примерно один – в Очакове. Ещё один, в Херсоне, эвакуирован отступающими российскими войсками. Естественно, без Екатерины, Потёмкина и Суворова в истории Украины образовалась огромная дыра, ибо совершенно непонятно – каким образом без этих людей возникли "украинская Одесса" и "украинский Крым" (пока что получается только турецкий Хаджибей и татарский Крым – никакой Украины тут близко нет), а также Подолия и Волынь.Но Институт национальной памяти им. Альцгеймера обязательно что-то придумает. В конце концов важно не то, что кто-то когда-то забрал территорию, а то, кто контролирует её сейчас. Придумать же задним числом историю любой бебик может (точнее – думает, что может). История, правда, потом мстит. Но это будет потом.О том, как на Украине относятся к памяти о Суворове - в материале Александра Чаусова "Отказываетесь от прошлого? Будьте Последовательны!" Чем Украина обязана Суворову на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230721/1048100643.html

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