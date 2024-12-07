https://ukraina.ru/20241207/1059467328.html

Война против России на любом плацдарме: политолог рассказал, чьими руками ВСУ пользуются сейчас

Война против России на любом плацдарме: политолог рассказал, чьими руками ВСУ пользуются сейчас - 07.12.2024 Украина.ру

Война против России на любом плацдарме: политолог рассказал, чьими руками ВСУ пользуются сейчас

Сирийские террористы использовали опыт сегодняшней войны. Нет сомнений, что им помогали те, кто имеет опыт таких боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров

2024-12-07T10:40

2024-12-07T10:40

2024-12-07T10:40

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Рассуждая над вопросом, насколько глубоко украинская сторона вовлечена в нынешние события в Сирии, эксперт отметил, что опыт боевых действий между Украиной и Россией изучается во всех штабах. Причем как в легальных армиях, так и в террористических подразделениях, добавил Шатров.Он заметил, что современная война стала войной дронов. А никто, кроме России и Украины не может быть большим экспертом в боевых действиях современного формата.“Исходя из этого, можно предположить, что и сирийские джихадисты обращались к инструкторам с Украины. И те, конечно, оказали им содействие, потому что считают священной войну против России на любом плацдарме”, — заключил Шатров.Наступление противников президента Сирии Башара Асада началось 27 ноября. За это время исламисты взяли под контроль крупные города Алеппо и Хама, которая расположена в 210 километрах от Дамаска.Военные эксперты утверждают, что успеху боевиков способствовало массовое применение дронов и разведка.Обучали исламских террористов применять беспилотники-камикадзе инструкторы из ВСУ, рассказал бывший боевик группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*).Бывший боевик "Хайят Тахрир аш-Шама"* рассказал, как Киев помогает террористамПолный текст интервью — Игорь Шатров о том, начнет ли Россия наземную операцию в Сирии и кто передает боевикам опыт войны дронов* Запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20241206/1059458257.html

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