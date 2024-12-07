Война против России на любом плацдарме: политолог рассказал, чьими руками ВСУ пользуются сейчас
Сирийские террористы использовали опыт сегодняшней войны. Нет сомнений, что им помогали те, кто имеет опыт таких боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
“Мы уже знаем, что украинские инструкторы готовят террористов в государствах Африки. Это признали лидеры африканских государств, на которые террористы совершают набеги, и сами террористы, которые благодарят украинских инструкторов. И Киев это не скрывает”, — уточнил политолог.
Он заметил, что современная война стала войной дронов. А никто, кроме России и Украины не может быть большим экспертом в боевых действиях современного формата.
“Исходя из этого, можно предположить, что и сирийские джихадисты обращались к инструкторам с Украины. И те, конечно, оказали им содействие, потому что считают священной войну против России на любом плацдарме”, — заключил Шатров.
Наступление противников президента Сирии Башара Асада началось 27 ноября. За это время исламисты взяли под контроль крупные города Алеппо и Хама, которая расположена в 210 километрах от Дамаска.
Военные эксперты утверждают, что успеху боевиков способствовало массовое применение дронов и разведка.
Обучали исламских террористов применять беспилотники-камикадзе инструкторы из ВСУ, рассказал бывший боевик группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*).
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