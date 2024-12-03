ВСУ снова обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии кассетными боеприпасами - 03.12.2024 Украина.ру
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ВСУ снова обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии кассетными боеприпасами
ВСУ снова обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии кассетными боеприпасами - 03.12.2024 Украина.ру
ВСУ снова обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии кассетными боеприпасами
С подконтрольной украинской армии территории продолжаются обстрелы мирных жителей в Горлове (ДНР). За прошедшие сутки следователями СК России зафиксированы очередные тому фактические подтверждения, сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2024-12-03T10:49
2024-12-03T10:49
новости
горловка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
ск рф
нато
днр
обстрелы
военная помощь
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Согласно официальному сообщению, вооружённые формирования ми Украины (ВФУ) накануне снова были применены кассетные боеприпасы калибра НАТО. Ими обстреливались населённые пункты с находившимися там мирными жителями."Так, ВФУ произведены обстрелы жилых кварталов Центрально-городского, а также Никитовского районов Горловки, по которым противником применялась ствольная артиллерия 155-мм калибра, в том числе с кассетной боевой частью", - констатировали российские следователи.Они также отметили, что за минувшие сутки всего от обстрелов ДНР повреждения получили три жилых домостроения.Калибр 155-мм является стандартным для армий военно-политического блока НАТО. Страны альянса поставляют их на Украину, а также артиллерию этого калибра. Одним из крупнейших поставщиков для ВСУ кассетных боеприпасов, запрещённых международной конвенцией, являются США. ФРГ также входит в пул крупнейших поставщиков военной помощи Киеву, включающей снаряды, крупнокалиберную артиллерию, разведданные. После состоявшихся 2 декабря в Киеве переговоров с Владимиром Вселенским немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал продолжить военные поставки на Украину. Ранее в новостях: Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали ГорловкуАвтор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Ад Горловки: постоянные артобстрелы, террор FPV-дронов и героизм жителей
горловка
донецкая народная республика
россия
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новости, горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, ск рф, нато, днр, обстрелы, военная помощь, олаф шольц, владимир зеленский
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, СК РФ, НАТО, ДНР, обстрелы, военная помощь, Олаф Шольц, Владимир Зеленский

ВСУ снова обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии кассетными боеприпасами

10:49 03.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов Горловки
Последствия обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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С подконтрольной украинской армии территории продолжаются обстрелы мирных жителей в Горлове (ДНР). За прошедшие сутки следователями СК России зафиксированы очередные тому фактические подтверждения, сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
Согласно официальному сообщению, вооружённые формирования ми Украины (ВФУ) накануне снова были применены кассетные боеприпасы калибра НАТО. Ими обстреливались населённые пункты с находившимися там мирными жителями.
"Так, ВФУ произведены обстрелы жилых кварталов Центрально-городского, а также Никитовского районов Горловки, по которым противником применялась ствольная артиллерия 155-мм калибра, в том числе с кассетной боевой частью", - констатировали российские следователи.
Они также отметили, что за минувшие сутки всего от обстрелов ДНР повреждения получили три жилых домостроения.
Калибр 155-мм является стандартным для армий военно-политического блока НАТО. Страны альянса поставляют их на Украину, а также артиллерию этого калибра. Одним из крупнейших поставщиков для ВСУ кассетных боеприпасов, запрещённых международной конвенцией, являются США.
ФРГ также входит в пул крупнейших поставщиков военной помощи Киеву, включающей снаряды, крупнокалиберную артиллерию, разведданные. После состоявшихся 2 декабря в Киеве переговоров с Владимиром Вселенским немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал продолжить военные поставки на Украину.
Ранее в новостях: Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали Горловку
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Ад Горловки: постоянные артобстрелы, террор FPV-дронов и героизм жителей
 
НовостиГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныСК РФНАТОДНРобстрелывоенная помощьОлаф ШольцВладимир Зеленский
 
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