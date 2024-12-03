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ВСУ снова обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии кассетными боеприпасами

ВСУ снова обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии кассетными боеприпасами - 03.12.2024 Украина.ру

ВСУ снова обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии кассетными боеприпасами

С подконтрольной украинской армии территории продолжаются обстрелы мирных жителей в Горлове (ДНР). За прошедшие сутки следователями СК России зафиксированы очередные тому фактические подтверждения, сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.

2024-12-03T10:49

2024-12-03T10:49

2024-12-03T10:49

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Согласно официальному сообщению, вооружённые формирования ми Украины (ВФУ) накануне снова были применены кассетные боеприпасы калибра НАТО. Ими обстреливались населённые пункты с находившимися там мирными жителями."Так, ВФУ произведены обстрелы жилых кварталов Центрально-городского, а также Никитовского районов Горловки, по которым противником применялась ствольная артиллерия 155-мм калибра, в том числе с кассетной боевой частью", - констатировали российские следователи.Они также отметили, что за минувшие сутки всего от обстрелов ДНР повреждения получили три жилых домостроения.Калибр 155-мм является стандартным для армий военно-политического блока НАТО. Страны альянса поставляют их на Украину, а также артиллерию этого калибра. Одним из крупнейших поставщиков для ВСУ кассетных боеприпасов, запрещённых международной конвенцией, являются США. ФРГ также входит в пул крупнейших поставщиков военной помощи Киеву, включающей снаряды, крупнокалиберную артиллерию, разведданные. После состоявшихся 2 декабря в Киеве переговоров с Владимиром Вселенским немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал продолжить военные поставки на Украину. Ранее в новостях: Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали ГорловкуАвтор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Ад Горловки: постоянные артобстрелы, террор FPV-дронов и героизм жителей

горловка

донецкая народная республика

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