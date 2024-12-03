https://ukraina.ru/20241203/1059374466.html

Киевский режим как машина убийства славян. Украинские эксперты начинают о чем-то догадываться

Киевский режим как машина убийства славян. Украинские эксперты начинают о чем-то догадываться - 03.12.2024 Украина.ру

Киевский режим как машина убийства славян. Украинские эксперты начинают о чем-то догадываться

На Украине гадают, удастся ли Зеленскому сделать все для того, чтобы убрать все возможности остановить кровавую бойню, в которой гибнет и может погибнуть все молодое поколение украинцев. И не только молодое

2024-12-03T06:23

2024-12-03T06:23

2024-12-03T08:49

эксклюзив

украина

грузия

донецк

владимир зеленский

дональд трамп

александр дубинский

нато

верховная рада

украина.ру

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Но начать этот обзор хотим с новостей из Донецка. Когда люди убивают друг друга по каким-то политическим или идеологическим соображениям, из жадности и гордыни, словом, когда люди воюют друг с другом, страдают и ни в чем неповинные братья наши меньшие.Есть люди, которые об этом помнят и стараются помочь (низкий им поклон). Но и этим святым людям приходится очень трудно. В Донецке действуют несколько приютов для оставшихся бездомными животных, и вот что пишет в своем телеграм-канале донецкий приют "Пиф" (цитируем этот пост полностью):"МЫ ЗАКРОЕМСЯ? Приют перестанет БЫТЬ?Или нас услышат? Или все наши посты так и будут без ответа?Мы уже с огромными долгами, у нас нет понимания, как жить дальше.Мне страшно.Все, что строилось 19 лет, сейчас может рухнуть, как дом, в который попал снаряд...Нет маленькой помощи! Есть большое равнодушие!🫶Скопировать реквизиты, чтобы поддержать приют, можно по ссылке 👉https://t.me/pif_dn/1176".Мы знаем, что многие журналисты издания Украина.ру оказывают посильную помощь донецким приютам. Призываем к этому и наших читателей — вместе мы можем спасти эти маленькие жизни.Теперь вернемся к политике. На Украине думают о том, почему Зеленский снова и снова просится вместе со своим режимом (а заодно и с остатками страны) в НАТО. По мнению экс-советника Леонида Кучмы, политолога и экономиста Олега Соскина, цель в том, чтобы не дать возможности "остановить и разрушить эту машину по убийству славян"."Цель Зеленского и его режима — это уничтожение молодых украинцев", - констатировал эксперт в эфире своего видеоблога. Он отметил, что переговоры о приглашении Украины в НАТО делает нереализуемым план Дональда Трампа по урегулированию конфликта (если тот действительно намерен попытаться его урегулировать. — Ред.).Ранее Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и даже на отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.Тем временем уничтожение славян идет полным ходом. Находящийся уже более года в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский, претендующий, судя по всему, на власть на Украине "после Зеленского", обещает послевоенное время начать с переписи населения."Первое, что надо сделать после остановки боевых действий, - это ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ.Сколько нас осталось тут? Сколько выехали и где они? Сколько уже вышли из украинского гражданства или хотят выйти (сразу дать возможность)?Сколько хочет выехать? (И сразу дать вам эту возможность).И только после этого планировать выборы, корректировать бюджет, налоговую и социальную системы.Если в нашем "кружке" было, условно, 40 млн, а останется 20 - это меньше расходов и доходов. И надо это понимать", - написал Дубинский в своем телеграм-канале.По его словам, старой Украины уже нет, а будет ли новая, - "зависит только от нас".Обсуждают события в Грузии. Грузинский "майдан" идет немного не по плану организаторов - протестующим "евроинтеграторам" не дают особенно разгуляться и закрепиться на занятых позициях, каждый день разбирают баррикады, главарей задерживают."Миндальничать нечего. Все равно будут санкции. Надо наводить в стране порядок. Есть два пути: поступать как Лукашенко или как Янукович. Будьте как Лукашенко", - советует грузинским властям экс-депутат Верховной рады политический аналитик Олег Царев.Многие усматривают сходство с событиями на Украине. Опальный депутат Верховной рады Артем Дмитрук пишет в своем телеграм-блоге, что Грузия сейчас – это Украина 2014 года."Только с одним отличием: у грузинского правительства хватает мужества, чтобы не сдаться, не допустить превращения их страны в сырьевой придаток и сохранить независимость", - отметил нардеп.Он продолжил: "Глядя на беспорядки в грузинских городах, я невольно возвращаюсь мыслями в 2014 год, когда на улицах Киева происходило то же самое. Огромное количество проплаченных протестующих, толпы подростков, вооруженные банды "активистов", которые устраивали хаос в наших городах. Но суть всегда одна – это не народные протесты. Это организованная кампания, сценарий которой написан далеко за пределами как Украины в 14, так и Грузии сегодня".Для Украины результат известен - "война, разруха, миллионы беженцев и бесконечная коррупция под лозунгом о "реформах". Грузии сейчас пытаются уготовить такое же "светлое" будущее…Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир"

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, грузия, донецк, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, нато, верховная рада, украина.ру