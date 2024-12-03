Киевский режим как машина убийства славян. Украинские эксперты начинают о чем-то догадываться - 03.12.2024 Украина.ру
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Киевский режим как машина убийства славян. Украинские эксперты начинают о чем-то догадываться
Киевский режим как машина убийства славян. Украинские эксперты начинают о чем-то догадываться - 03.12.2024 Украина.ру
Киевский режим как машина убийства славян. Украинские эксперты начинают о чем-то догадываться
На Украине гадают, удастся ли Зеленскому сделать все для того, чтобы убрать все возможности остановить кровавую бойню, в которой гибнет и может погибнуть все молодое поколение украинцев. И не только молодое
2024-12-03T06:23
2024-12-03T08:49
эксклюзив
украина
грузия
донецк
владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
нато
верховная рада
украина.ру
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Но начать этот обзор хотим с новостей из Донецка. Когда люди убивают друг друга по каким-то политическим или идеологическим соображениям, из жадности и гордыни, словом, когда люди воюют друг с другом, страдают и ни в чем неповинные братья наши меньшие.Есть люди, которые об этом помнят и стараются помочь (низкий им поклон). Но и этим святым людям приходится очень трудно. В Донецке действуют несколько приютов для оставшихся бездомными животных, и вот что пишет в своем телеграм-канале донецкий приют "Пиф" (цитируем этот пост полностью):"МЫ ЗАКРОЕМСЯ? Приют перестанет БЫТЬ?Или нас услышат? Или все наши посты так и будут без ответа?Мы уже с огромными долгами, у нас нет понимания, как жить дальше.Мне страшно.Все, что строилось 19 лет, сейчас может рухнуть, как дом, в который попал снаряд...Нет маленькой помощи! Есть большое равнодушие!🫶Скопировать реквизиты, чтобы поддержать приют, можно по ссылке 👉https://t.me/pif_dn/1176".Мы знаем, что многие журналисты издания Украина.ру оказывают посильную помощь донецким приютам. Призываем к этому и наших читателей — вместе мы можем спасти эти маленькие жизни.Теперь вернемся к политике. На Украине думают о том, почему Зеленский снова и снова просится вместе со своим режимом (а заодно и с остатками страны) в НАТО. По мнению экс-советника Леонида Кучмы, политолога и экономиста Олега Соскина, цель в том, чтобы не дать возможности "остановить и разрушить эту машину по убийству славян"."Цель Зеленского и его режима — это уничтожение молодых украинцев", - констатировал эксперт в эфире своего видеоблога. Он отметил, что переговоры о приглашении Украины в НАТО делает нереализуемым план Дональда Трампа по урегулированию конфликта (если тот действительно намерен попытаться его урегулировать. — Ред.).Ранее Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и даже на отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.Тем временем уничтожение славян идет полным ходом. Находящийся уже более года в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский, претендующий, судя по всему, на власть на Украине "после Зеленского", обещает послевоенное время начать с переписи населения."Первое, что надо сделать после остановки боевых действий, - это ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ.Сколько нас осталось тут? Сколько выехали и где они? Сколько уже вышли из украинского гражданства или хотят выйти (сразу дать возможность)?Сколько хочет выехать? (И сразу дать вам эту возможность).И только после этого планировать выборы, корректировать бюджет, налоговую и социальную системы.Если в нашем "кружке" было, условно, 40 млн, а останется 20 - это меньше расходов и доходов. И надо это понимать", - написал Дубинский в своем телеграм-канале.По его словам, старой Украины уже нет, а будет ли новая, - "зависит только от нас".Обсуждают события в Грузии. Грузинский "майдан" идет немного не по плану организаторов - протестующим "евроинтеграторам" не дают особенно разгуляться и закрепиться на занятых позициях, каждый день разбирают баррикады, главарей задерживают."Миндальничать нечего. Все равно будут санкции. Надо наводить в стране порядок. Есть два пути: поступать как Лукашенко или как Янукович. Будьте как Лукашенко", - советует грузинским властям экс-депутат Верховной рады политический аналитик Олег Царев.Многие усматривают сходство с событиями на Украине. Опальный депутат Верховной рады Артем Дмитрук пишет в своем телеграм-блоге, что Грузия сейчас – это Украина 2014 года."Только с одним отличием: у грузинского правительства хватает мужества, чтобы не сдаться, не допустить превращения их страны в сырьевой придаток и сохранить независимость", - отметил нардеп.Он продолжил: "Глядя на беспорядки в грузинских городах, я невольно возвращаюсь мыслями в 2014 год, когда на улицах Киева происходило то же самое. Огромное количество проплаченных протестующих, толпы подростков, вооруженные банды "активистов", которые устраивали хаос в наших городах. Но суть всегда одна – это не народные протесты. Это организованная кампания, сценарий которой написан далеко за пределами как Украины в 14, так и Грузии сегодня".Для Украины результат известен - "война, разруха, миллионы беженцев и бесконечная коррупция под лозунгом о "реформах". Грузии сейчас пытаются уготовить такое же "светлое" будущее…Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, грузия, донецк, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, нато, верховная рада, украина.ру
Эксклюзив, Украина, Грузия, Донецк, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, НАТО, Верховная Рада, Украина.ру

Киевский режим как машина убийства славян. Украинские эксперты начинают о чем-то догадываться

06:23 03.12.2024 (обновлено: 08:49 03.12.2024)
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине гадают, удастся ли Зеленскому сделать все для того, чтобы убрать все возможности остановить кровавую бойню, в которой гибнет и может погибнуть все молодое поколение украинцев. И не только молодое
Но начать этот обзор хотим с новостей из Донецка. Когда люди убивают друг друга по каким-то политическим или идеологическим соображениям, из жадности и гордыни, словом, когда люди воюют друг с другом, страдают и ни в чем неповинные братья наши меньшие.
Есть люди, которые об этом помнят и стараются помочь (низкий им поклон). Но и этим святым людям приходится очень трудно. В Донецке действуют несколько приютов для оставшихся бездомными животных, и вот что пишет в своем телеграм-канале донецкий приют "Пиф" (цитируем этот пост полностью):
"МЫ ЗАКРОЕМСЯ? Приют перестанет БЫТЬ?

Или нас услышат? Или все наши посты так и будут без ответа?
Мы уже с огромными долгами, у нас нет понимания, как жить дальше.

Мне страшно.
Все, что строилось 19 лет, сейчас может рухнуть, как дом, в который попал снаряд...

Нет маленькой помощи! Есть большое равнодушие!

🫶Скопировать реквизиты, чтобы поддержать приют, можно
по ссылке 👉https://t.me/pif_dn/1176".
Мы знаем, что многие журналисты издания Украина.ру оказывают посильную помощь донецким приютам. Призываем к этому и наших читателей — вместе мы можем спасти эти маленькие жизни.
Теперь вернемся к политике. На Украине думают о том, почему Зеленский снова и снова просится вместе со своим режимом (а заодно и с остатками страны) в НАТО. По мнению экс-советника Леонида Кучмы, политолога и экономиста Олега Соскина, цель в том, чтобы не дать возможности "остановить и разрушить эту машину по убийству славян".
"Цель Зеленского и его режима — это уничтожение молодых украинцев", - констатировал эксперт в эфире своего видеоблога. Он отметил, что переговоры о приглашении Украины в НАТО делает нереализуемым план Дональда Трампа по урегулированию конфликта (если тот действительно намерен попытаться его урегулировать. — Ред.).
Ранее Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и даже на отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
Тем временем уничтожение славян идет полным ходом. Находящийся уже более года в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский, претендующий, судя по всему, на власть на Украине "после Зеленского", обещает послевоенное время начать с переписи населения.
"Первое, что надо сделать после остановки боевых действий, - это ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ.

Сколько нас осталось тут? Сколько выехали и где они? Сколько уже вышли из украинского гражданства или хотят выйти (сразу дать возможность)?

Сколько хочет выехать? (И сразу дать вам эту возможность).

И только после этого планировать выборы, корректировать бюджет, налоговую и социальную системы.

Если в нашем "кружке" было, условно, 40 млн, а останется 20 - это меньше расходов и доходов. И надо это понимать", - написал Дубинский в своем телеграм-канале.

По его словам, старой Украины уже нет, а будет ли новая, - "зависит только от нас".
Обсуждают события в Грузии. Грузинский "майдан" идет немного не по плану организаторов - протестующим "евроинтеграторам" не дают особенно разгуляться и закрепиться на занятых позициях, каждый день разбирают баррикады, главарей задерживают.
"Миндальничать нечего. Все равно будут санкции. Надо наводить в стране порядок. Есть два пути: поступать как Лукашенко или как Янукович. Будьте как Лукашенко", - советует грузинским властям экс-депутат Верховной рады политический аналитик Олег Царев.
Многие усматривают сходство с событиями на Украине. Опальный депутат Верховной рады Артем Дмитрук пишет в своем телеграм-блоге, что Грузия сейчас – это Украина 2014 года.
"Только с одним отличием: у грузинского правительства хватает мужества, чтобы не сдаться, не допустить превращения их страны в сырьевой придаток и сохранить независимость", - отметил нардеп.
Он продолжил: "Глядя на беспорядки в грузинских городах, я невольно возвращаюсь мыслями в 2014 год, когда на улицах Киева происходило то же самое. Огромное количество проплаченных протестующих, толпы подростков, вооруженные банды "активистов", которые устраивали хаос в наших городах. Но суть всегда одна – это не народные протесты. Это организованная кампания, сценарий которой написан далеко за пределами как Украины в 14, так и Грузии сегодня".
Для Украины результат известен - "война, разруха, миллионы беженцев и бесконечная коррупция под лозунгом о "реформах". Грузии сейчас пытаются уготовить такое же "светлое" будущее…
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир"
 
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