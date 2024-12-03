"Этот гробик сам пришел в руки": полковник запаса рассказал, как танкисты захватили вражеский M113 - 03.12.2024 Украина.ру
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"Этот гробик сам пришел в руки": полковник запаса рассказал, как танкисты захватили вражеский M113
"Этот гробик сам пришел в руки": полковник запаса рассказал, как танкисты захватили вражеский M113 - 03.12.2024 Украина.ру
"Этот гробик сам пришел в руки": полковник запаса рассказал, как танкисты захватили вражеский M113
На Южно-Донецком направлении очередной украинский М113 попал в руки российских военных практически целым. Вражеский БТР захватили танкисты группировки "Восток", которые на танках Т-80БВМ поддерживали наступление пехоты. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-03T05:30
2024-12-03T05:30
новости
южно-донецкое направление
геннадий алехин
бронетехника
военная техника
сво
танки
детали
спецоперация
наступление
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В ходе боевых действий на фронте противник несет большие потери в живой силе и технике. К примеру, на Южно-Донецком направлении очередной украинский М113 попал в руки российских военных практически целым, сообщил эксперт.Он уточнил, что вражеский БТР захватили танкисты группировки "Восток", которые на танках Т-80БВМ поддерживали наступление пехоты. "За бронетранспортёром даже не велась какая-то охота, как это происходит при появлении американских Abrams или немецких Leopard. Этот гробик, как ещё называют М113 за сходство с квадратной коробкой, можно сказать, сам пришел в руки наших танкистов. Вернее, он стоял и ждал, что его заберут", — подчеркнул Алехин.Как выяснилось, у М113 что-то случилось с коробкой передач, ремонтная бригада ВСУ безуспешно пыталась починить неисправность в полевых условиях, сообщил эксперт. Однако то ли запчастей нужных не было, то ли механикам не удавалось отремонтировать заморскую броню. В общем, американский БТР замер недвижимым, констатировал автор."Российские танкисты из Забайкалья и Бурятии, совместно участвовавшие в наступлении, разглядели, что это за бронетранспортёр, и со словами "тебе на выставку трофеев, американец" приняли решение захватить М113", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.О том, могут ли ВСУ атаковать Брянскую область или напасть на Белоруссию — в интервью Виктора Кутыря: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, южно-донецкое направление, геннадий алехин, бронетехника, военная техника, сво, танки, детали, спецоперация, наступление, вс рф, всу
Новости, Южно-Донецкое направление, Геннадий Алехин, бронетехника, военная техника, СВО, танки, детали, Спецоперация, наступление, ВС РФ, ВСУ

"Этот гробик сам пришел в руки": полковник запаса рассказал, как танкисты захватили вражеский M113

05:30 03.12.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЭвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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На Южно-Донецком направлении очередной украинский М113 попал в руки российских военных практически целым. Вражеский БТР захватили танкисты группировки "Восток", которые на танках Т-80БВМ поддерживали наступление пехоты. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В ходе боевых действий на фронте противник несет большие потери в живой силе и технике. К примеру, на Южно-Донецком направлении очередной украинский М113 попал в руки российских военных практически целым, сообщил эксперт.
Он уточнил, что вражеский БТР захватили танкисты группировки "Восток", которые на танках Т-80БВМ поддерживали наступление пехоты.
"За бронетранспортёром даже не велась какая-то охота, как это происходит при появлении американских Abrams или немецких Leopard. Этот гробик, как ещё называют М113 за сходство с квадратной коробкой, можно сказать, сам пришел в руки наших танкистов. Вернее, он стоял и ждал, что его заберут", — подчеркнул Алехин.
Как выяснилось, у М113 что-то случилось с коробкой передач, ремонтная бригада ВСУ безуспешно пыталась починить неисправность в полевых условиях, сообщил эксперт. Однако то ли запчастей нужных не было, то ли механикам не удавалось отремонтировать заморскую броню. В общем, американский БТР замер недвижимым, констатировал автор.
"Российские танкисты из Забайкалья и Бурятии, совместно участвовавшие в наступлении, разглядели, что это за бронетранспортёр, и со словами "тебе на выставку трофеев, американец" приняли решение захватить М113", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
О том, могут ли ВСУ атаковать Брянскую область или напасть на Белоруссию — в интервью Виктора Кутыря: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку на сайте Украина.ру.
Мощанский карта - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Вчера, 19:44
Полковник Илья Мощанский: Россия вырвет "язык", который мешает ей прорваться в Днепропетровскую областьЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиЮжно-Донецкое направлениеГеннадий Алехинбронетехникавоенная техникаСВОтанкидеталиСпецоперациянаступлениеВС РФВСУ
 
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05:45"Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки"
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05:30"Этот гробик сам пришел в руки": полковник запаса рассказал, как танкисты захватили вражеский M113
05:20Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь
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03:00"Двигатели просто заклинивало": эксперт рассказал, почему западная техника ВСУ глохнет на поле боя
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