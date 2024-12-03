"Этот гробик сам пришел в руки": полковник запаса рассказал, как танкисты захватили вражеский M113
На Южно-Донецком направлении очередной украинский М113 попал в руки российских военных практически целым. Вражеский БТР захватили танкисты группировки "Восток", которые на танках Т-80БВМ поддерживали наступление пехоты. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В ходе боевых действий на фронте противник несет большие потери в живой силе и технике. К примеру, на Южно-Донецком направлении очередной украинский М113 попал в руки российских военных практически целым, сообщил эксперт.
Он уточнил, что вражеский БТР захватили танкисты группировки "Восток", которые на танках Т-80БВМ поддерживали наступление пехоты.
"За бронетранспортёром даже не велась какая-то охота, как это происходит при появлении американских Abrams или немецких Leopard. Этот гробик, как ещё называют М113 за сходство с квадратной коробкой, можно сказать, сам пришел в руки наших танкистов. Вернее, он стоял и ждал, что его заберут", — подчеркнул Алехин.
Как выяснилось, у М113 что-то случилось с коробкой передач, ремонтная бригада ВСУ безуспешно пыталась починить неисправность в полевых условиях, сообщил эксперт. Однако то ли запчастей нужных не было, то ли механикам не удавалось отремонтировать заморскую броню. В общем, американский БТР замер недвижимым, констатировал автор.
"Российские танкисты из Забайкалья и Бурятии, совместно участвовавшие в наступлении, разглядели, что это за бронетранспортёр, и со словами "тебе на выставку трофеев, американец" приняли решение захватить М113", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
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