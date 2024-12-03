20 лет "третьему туру" положившему конец легитимности украинской власти - 03.12.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20241203/1021936773.html
20 лет "третьему туру" положившему конец легитимности украинской власти
20 лет "третьему туру" положившему конец легитимности украинской власти - 03.12.2024 Украина.ру
20 лет "третьему туру" положившему конец легитимности украинской власти
3 декабря 2004 года Верховный Суд Украины признал недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября и назначил повторное голосование. Этому предшествовала беспрецедентно жёсткая избирательная кампания. Там было все — и отравление Ющенко, и столкновения сторонников разных кандидатов, и грубое применение админресурса
2024-12-03T08:01
2024-12-03T08:01
история
майдан
виктор янукович
виктор ющенко
верховный суд
оранжевая революция
история
история украины
украина
запад
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Во втором туре выборов с перевесом всего в 2,7% голосов победил Виктор Янукович. 21 ноября 2004 года возмущённые сторонники Виктора Ющенко вышли на майдан Независимости.Вышли они затем, чтобы поздравить с победой своего кандидата и даже сделали это (в первом же выступлении глава штаба Александр Зинченко заявил, что, по данным экзит-полла, Ющенко победил). Важным моментом избирательной кампании было то, что обе стороны совершенно не интересовались реальными результатами выборов. Сторонники Ющенко изначально полагали, что не устраивающий их результат будет достигнут фальсификациями. Сторонники Януковича планировали достичь нужного результата фальсификациями.Когда оказалось, что ЦИК видит совсем другие данные, чем полученные в ходе экзит-поллов (это выяснилось ещё ночью — протесты начались до того, как был объявлен окончательный результат), протестующие заблокировали правительственный квартал и заняли под палаточный городок Майдан и часть Крещатика.Никто во власти не рискнул пойти против толпы тогда, когда она была ещё малочисленна. Связано это было с тем, что Янукович был небезопасен для большинства украинских олигархов, — он представлял т.н. "донецкий клан", т.е. был конкурентом. Внести же в Конституцию изменения, которые ограничивали бы президента и сделали его более склонным к согласованию позиций (т.н. "политическая реформа" или "Конституция 2004 года") не удалось из-за сопротивления оппозиции в парламенте. В общем, кризис был вызван элитным расколом.Обращение к суду было в значительной степени результатом переговоров между властью и оппозицией при посредничестве иностранных наблюдателей, которые как один сочувствовали Ющенко (такое же посредничество повторилось в 2014 году).Решение Верховного суда было вопиюще неправовым.Во-первых, в ходе судебного заседания не удалось установить фальсификаций, которые бы существенно повлияли на результат выборов (кстати, по сей день существуют разные точки зрения — "рисовали" обе стороны). В конечном итоге сошлись на том, что установить результаты выборов невозможно.Вот так — невозможно и все. Без причинВо-вторых, в украинском законодательстве не предусмотрен "третий тур выборов". Второй тур сам по себе является повторным голосованием в связи с невозможностью установить победителя (результат — это когда кандидат на пост президента получает более 50% голосов). Повторное голосование по итогам повторного голосования — абсурдно само по себе.По закону в случае невозможности установить победителя полагается провести повторные выборы — именно выборы, а не голосование. По всей процедуре, включая полноценную избирательную кампанию, но без кандидатов, которые уже выходили во второй тур.Понятно, ни украинские, ни западные союзники Ющенко пойти на такое не могли — слишком много ресурсов было в него вложено.В-третьих, суд банальным образом не имел права назначать дату выборов — это не его сфера ответственности. Выборы назначает Верховная Рада.Дальше процесс пошёл примерно тем же путём.8 декабря 2004 года Верховная Рада Украины пакетным голосованием изменила состав Центральной избирательной комиссии, внесла изменения в Конституцию Украины (редакция 2004 года, отменённая в 2010 году и в изменённом виде вновь введенная в действие в 2014-м) и приняла Закон об особенностях применения Закона Украины "О выборах Президента Украины" при повторном голосовании 26 декабря 2004 года.Все эти законодательные акты были подписаны президентом Леонидом Кучмой сразу после их принятия прямо на заседании парламента.Принятие закона задним числом легитимизировало неправовое решение Верховного Суда и в этом смысле было ещё одним абсурдным актом. С другой стороны, этот закон дал возможность провести выборы, законность которых по факту признали уже все политические силы.Изменение состава Центризбиркома только доводило до последней точки абсурдность происходящего, ведь суд не смог установить ни факт массовых фальсификаций, ни причастность к ним членов ЦИК. Благо, их хоть не стали привлекать к ответственности (не привлекли и позже, хотя следствие по делу о фальсификациях продолжалось ещё долго). Вообще изменение состава ЦИК в ходе избирательной кампании, а тем более между турами выборов является стопроцентным основанием для непризнания выборов демократическими. Однако Запад счёл приемлемым и давление на власть (и на суд в т.ч.) со стороны митингующих, и грубейшие нарушения избирательного законодательства в интересах Ющенко.Верховный суд дискредитировал судебную власть и институт выборов, а выбранный по итогам этого судебного решения президент был нелегитимным. Однако украинский политикум счёл движение в этом направлении правильным. В общем, тогдашних политиков можно понять — противостояние между властью и оппозицией шло к кровопролитию, а стать "кровавой собакой" ещё никто не был готов. Ситуация изменилась спустя 9 лет.
https://ukraina.ru/20241122/1041055752.html
https://ukraina.ru/20231208/1022017852.html
https://ukraina.ru/20230809/1048544553.html
майдан
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Василий Стоякин
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история, майдан, виктор янукович, виктор ющенко, верховный суд, оранжевая революция, история украины, украина, запад, цик, верховная рада, президентские выборы
История, Майдан, Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Верховный Суд, Оранжевая революция, История, история Украины, Украина, Запад, ЦИК, Верховная Рада, президентские выборы

20 лет "третьему туру" положившему конец легитимности украинской власти

08:01 03.12.2024
 
© Дмитрий Чеботаев / Перейти в фотобанк
© Дмитрий Чеботаев
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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3 декабря 2004 года Верховный Суд Украины признал недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября и назначил повторное голосование. Этому предшествовала беспрецедентно жёсткая избирательная кампания. Там было все — и отравление Ющенко, и столкновения сторонников разных кандидатов, и грубое применение админресурса
Во втором туре выборов с перевесом всего в 2,7% голосов победил Виктор Янукович. 21 ноября 2004 года возмущённые сторонники Виктора Ющенко вышли на майдан Независимости.
Вышли они затем, чтобы поздравить с победой своего кандидата и даже сделали это (в первом же выступлении глава штаба Александр Зинченко заявил, что, по данным экзит-полла, Ющенко победил). Важным моментом избирательной кампании было то, что обе стороны совершенно не интересовались реальными результатами выборов. Сторонники Ющенко изначально полагали, что не устраивающий их результат будет достигнут фальсификациями. Сторонники Януковича планировали достичь нужного результата фальсификациями.
Когда оказалось, что ЦИК видит совсем другие данные, чем полученные в ходе экзит-поллов (это выяснилось ещё ночью — протесты начались до того, как был объявлен окончательный результат), протестующие заблокировали правительственный квартал и заняли под палаточный городок Майдан и часть Крещатика.
Никто во власти не рискнул пойти против толпы тогда, когда она была ещё малочисленна. Связано это было с тем, что Янукович был небезопасен для большинства украинских олигархов, — он представлял т.н. "донецкий клан", т.е. был конкурентом. Внести же в Конституцию изменения, которые ограничивали бы президента и сделали его более склонным к согласованию позиций (т.н. "политическая реформа" или "Конституция 2004 года") не удалось из-за сопротивления оппозиции в парламенте. В общем, кризис был вызван элитным расколом.
Обращение к суду было в значительной степени результатом переговоров между властью и оппозицией при посредничестве иностранных наблюдателей, которые как один сочувствовали Ющенко (такое же посредничество повторилось в 2014 году).
22 ноября, 08:21История
20 лет "оранжевой революции" 2004 года: как это было21 ноября 2004 года состоялся второй тур президентских выборов, на котором победителем был объявлен Виктор Янукович. Уже вечером на майдане Независимости в Киеве собралась толпа, готовящаяся праздновать победу Виктора Ющенко... 22 ноября начались акции протеста, получившие название "оранжевой революции" в честь цветов избирательной кампании Ющенко
Решение Верховного суда было вопиюще неправовым.
Во-первых, в ходе судебного заседания не удалось установить фальсификаций, которые бы существенно повлияли на результат выборов (кстати, по сей день существуют разные точки зрения — "рисовали" обе стороны). В конечном итоге сошлись на том, что установить результаты выборов невозможно.
Вот так — невозможно и все. Без причин
Во-вторых, в украинском законодательстве не предусмотрен "третий тур выборов". Второй тур сам по себе является повторным голосованием в связи с невозможностью установить победителя (результат — это когда кандидат на пост президента получает более 50% голосов). Повторное голосование по итогам повторного голосования — абсурдно само по себе.
По закону в случае невозможности установить победителя полагается провести повторные выборы — именно выборы, а не голосование. По всей процедуре, включая полноценную избирательную кампанию, но без кандидатов, которые уже выходили во второй тур.
Митинг сторонников В.Януковича - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря 2023, 08:57История
Конституция-2004: рождение и бытие конституционной реформыПринятие Верховной Радой 8 декабря 2004 года пакета законодательных актов, среди прочего – вносивших изменения в Конституцию Украины, было элемент компромисса между властью и "оранжевым Майданом". Как это обычно бывает, компромисс никого не устроил, но альтернативы ему не нашлось
Понятно, ни украинские, ни западные союзники Ющенко пойти на такое не могли — слишком много ресурсов было в него вложено.
В-третьих, суд банальным образом не имел права назначать дату выборов — это не его сфера ответственности. Выборы назначает Верховная Рада.
Дальше процесс пошёл примерно тем же путём.
8 декабря 2004 года Верховная Рада Украины пакетным голосованием изменила состав Центральной избирательной комиссии, внесла изменения в Конституцию Украины (редакция 2004 года, отменённая в 2010 году и в изменённом виде вновь введенная в действие в 2014-м) и приняла Закон об особенностях применения Закона Украины "О выборах Президента Украины" при повторном голосовании 26 декабря 2004 года.
Все эти законодательные акты были подписаны президентом Леонидом Кучмой сразу после их принятия прямо на заседании парламента.
Открытие девятой сессии Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа 2023, 08:00История
Легендарный "Данилыч": Л.Д. Кучме – 85 летЛеонид Данилович Кучма находится в странной ситуации. Он был одним из создателей современной Украины (пожалуй, даже в большей степени, чем ныне покойный Леонид Макарович Кравчук). Однако он оказался не только свидетелем, но даже и в какой-то мере участником разрушения этой самой Украины. По-человечески его жалко
Принятие закона задним числом легитимизировало неправовое решение Верховного Суда и в этом смысле было ещё одним абсурдным актом. С другой стороны, этот закон дал возможность провести выборы, законность которых по факту признали уже все политические силы.
Изменение состава Центризбиркома только доводило до последней точки абсурдность происходящего, ведь суд не смог установить ни факт массовых фальсификаций, ни причастность к ним членов ЦИК. Благо, их хоть не стали привлекать к ответственности (не привлекли и позже, хотя следствие по делу о фальсификациях продолжалось ещё долго). Вообще изменение состава ЦИК в ходе избирательной кампании, а тем более между турами выборов является стопроцентным основанием для непризнания выборов демократическими. Однако Запад счёл приемлемым и давление на власть (и на суд в т.ч.) со стороны митингующих, и грубейшие нарушения избирательного законодательства в интересах Ющенко.
Верховный суд дискредитировал судебную власть и институт выборов, а выбранный по итогам этого судебного решения президент был нелегитимным. Однако украинский политикум счёл движение в этом направлении правильным. В общем, тогдашних политиков можно понять — противостояние между властью и оппозицией шло к кровопролитию, а стать "кровавой собакой" ещё никто не был готов. Ситуация изменилась спустя 9 лет.
 
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