Удавка окружения затягивается: Алехин рассказал, почему солдаты ВСУ сбежали с позиций у села Копанки
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Удавка на шее ВСУ постепенно затягивается, что заставляет нервничать украинское военное командование. В Харьковской области подразделения противника оказали незначительное сопротивление и спешно ретировались из села Копанки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Если внимательно посмотреть на линию боевого соприкосновения почти на всех направлениях в зоне СВО, то можно заметить устойчивую тенденцию — российская армия вновь и вновь обходит позиции противника с флангов, создавая предпосылки для окружения ВСУ, рассказал эксперт.
И в этих котлах — а их просматривается несколько — у украинской армии остается два варианта — либо сбежать, либо погибнуть, отметил Алехин.
"Удавка на шее ВСУ постепенно затягивается, что заставляет нервничать украинское военное командование. Перспектива котлов их явно не радует, поэтому ВСУ стараются как-то контратаковать", — указал он.
Эксперт сообщил, что подразделения украинской армии оказали незначительное сопротивление и спешно ретировались из населенного пункта Копанки в Харьковской области.
Алехин отметил, что на этом участке отмечено немало дезертиров ВСУ, которые бежали из этого небольшого села на берегу реки Вшивая. Сейчас оттуда сбежал и остальной украинский гарнизон.
"Само по себе Копанки — село небольшое и, на первый взгляд, в стратегическом плане особой роли не играет. Однако из этого села открывается прямая дорога на Купянск, который российские войска методично, шаг за шагом берут в плотное кольцо. В данном случае, с левого южного фланга", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Новый "контрнаступ" при нехватке людей для обороны. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.