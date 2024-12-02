https://ukraina.ru/20241202/1059343805.html

Удавка окружения затягивается: Алехин рассказал, почему солдаты ВСУ сбежали с позиций у села Копанки

Удавка окружения затягивается: Алехин рассказал, почему солдаты ВСУ сбежали с позиций у села Копанки - 02.12.2024 Украина.ру

Удавка окружения затягивается: Алехин рассказал, почему солдаты ВСУ сбежали с позиций у села Копанки

Удавка на шее ВСУ постепенно затягивается, что заставляет нервничать украинское военное командование. В Харьковской области подразделения противника оказали незначительное сопротивление и спешно ретировались из села Копанки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-02T06:15

2024-12-02T06:15

2024-12-02T06:15

новости

харьковская область

купянск

геннадий алехин

всу

окружение

купянское направление

наступление

дезертирство

вс рф

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Если внимательно посмотреть на линию боевого соприкосновения почти на всех направлениях в зоне СВО, то можно заметить устойчивую тенденцию — российская армия вновь и вновь обходит позиции противника с флангов, создавая предпосылки для окружения ВСУ, рассказал эксперт.И в этих котлах — а их просматривается несколько — у украинской армии остается два варианта — либо сбежать, либо погибнуть, отметил Алехин.Эксперт сообщил, что подразделения украинской армии оказали незначительное сопротивление и спешно ретировались из населенного пункта Копанки в Харьковской области.Алехин отметил, что на этом участке отмечено немало дезертиров ВСУ, которые бежали из этого небольшого села на берегу реки Вшивая. Сейчас оттуда сбежал и остальной украинский гарнизон."Само по себе Копанки — село небольшое и, на первый взгляд, в стратегическом плане особой роли не играет. Однако из этого села открывается прямая дорога на Купянск, который российские войска методично, шаг за шагом берут в плотное кольцо. В данном случае, с левого южного фланга", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Новый "контрнаступ" при нехватке людей для обороны. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241130/1059330349.html

харьковская область

купянск

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