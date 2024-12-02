Украина готовит бросок новыми бригадами, но Россия будет давить ВСУ "пока где-то не порвется" — Норин
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
От Украины стоит ожидать какого-то броска новыми бригадами, которые они подготовили на Западе. Таким образом киевский режим пытается "встряхнуть шахматную доску в надежде, что фигуры встанут как-то по-другому". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
По словам журналиста, невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация на фронте и когда ВС РФ возьмут Курахово или Великую Новоселку. Он отметил, что особенность ситуации в том, что ВС РФ "пытаются тыкать иголочками в разные точки" украинской обороны.
"После падения Новогродовки все думали, что мы ворвемся в Покровск и заберем его, а мы забрали Селидово. Все думали, что вот-вот возьмем Курахово. Курахово схлопывается, а мы уже на окраине Великой Новоселки воюем. То есть мы продолжим давить везде, пока где-то что-то не порвется", — отметил Норин.
По его словам, от Украины стоит ожидать какого-то броска новыми бригадами, которые они подготовили на Западе. Логика киевского режима понятна: они пытаются "встряхнуть шахматную доску в надежде, что фигуры встанут как-то по-другому", добавил журналист.
В Курской области у ВСУ это не получилось, но они могут попробовать в другом месте. Перед наступлением на Курск противник пытался атаковать Белгородскую область, но там его "размотали на исходной", сообщил Норин.
"И наша задача – готовить оборону так, чтобы нам не пришлось принимать экстраординарных мер для отражения этого прорыва. Одновременно нам надо давить ВСУ так, чтобы у них на ходу "отваливались запчасти", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.
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