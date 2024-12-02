Украина готовит бросок новыми бригадами, но Россия будет давить ВСУ "пока где-то не порвется" — Норин - 02.12.2024 Украина.ру
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Украина готовит бросок новыми бригадами, но Россия будет давить ВСУ "пока где-то не порвется" — Норин
Украина готовит бросок новыми бригадами, но Россия будет давить ВСУ "пока где-то не порвется" — Норин - 02.12.2024 Украина.ру
Украина готовит бросок новыми бригадами, но Россия будет давить ВСУ "пока где-то не порвется" — Норин
От Украины стоит ожидать какого-то броска новыми бригадами, которые они подготовили на Западе. Таким образом киевский режим пытается "встряхнуть шахматную доску в надежде, что фигуры встанут как-то по-другому". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-12-02T05:45
2024-12-02T05:45
новости
украина
россия
запад
евгений норин
вс рф
курахово
селидово
донбасс
наступление
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По словам журналиста, невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация на фронте и когда ВС РФ возьмут Курахово или Великую Новоселку. Он отметил, что особенность ситуации в том, что ВС РФ "пытаются тыкать иголочками в разные точки" украинской обороны. По его словам, от Украины стоит ожидать какого-то броска новыми бригадами, которые они подготовили на Западе. Логика киевского режима понятна: они пытаются "встряхнуть шахматную доску в надежде, что фигуры встанут как-то по-другому", добавил журналист.В Курской области у ВСУ это не получилось, но они могут попробовать в другом месте. Перед наступлением на Курск противник пытался атаковать Белгородскую область, но там его "размотали на исходной", сообщил Норин."И наша задача – готовить оборону так, чтобы нам не пришлось принимать экстраординарных мер для отражения этого прорыва. Одновременно нам надо давить ВСУ так, чтобы у них на ходу "отваливались запчасти", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.Подробно о том, грозит ли Украине полный блэкаут — в материале Сергея Зуева "Трамп — не Дед Мороз, мира в мешке не принесет". Украинские эксперты в ожидании блэкаута на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241201/1059336532.html
украина
россия
запад
курахово
селидово
донбасс
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новости, украина, россия, запад, евгений норин, вс рф, курахово, селидово, донбасс, наступление, белгородская область, оборона, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Запад, Евгений Норин, ВС РФ, Курахово, Селидово, Донбасс, наступление, Белгородская область, оборона, СВО, детали, Спецоперация

Украина готовит бросок новыми бригадами, но Россия будет давить ВСУ "пока где-то не порвется" — Норин

05:45 02.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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От Украины стоит ожидать какого-то броска новыми бригадами, которые они подготовили на Западе. Таким образом киевский режим пытается "встряхнуть шахматную доску в надежде, что фигуры встанут как-то по-другому". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
По словам журналиста, невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация на фронте и когда ВС РФ возьмут Курахово или Великую Новоселку. Он отметил, что особенность ситуации в том, что ВС РФ "пытаются тыкать иголочками в разные точки" украинской обороны.
"После падения Новогродовки все думали, что мы ворвемся в Покровск и заберем его, а мы забрали Селидово. Все думали, что вот-вот возьмем Курахово. Курахово схлопывается, а мы уже на окраине Великой Новоселки воюем. То есть мы продолжим давить везде, пока где-то что-то не порвется", — отметил Норин.
По его словам, от Украины стоит ожидать какого-то броска новыми бригадами, которые они подготовили на Западе. Логика киевского режима понятна: они пытаются "встряхнуть шахматную доску в надежде, что фигуры встанут как-то по-другому", добавил журналист.
В Курской области у ВСУ это не получилось, но они могут попробовать в другом месте. Перед наступлением на Курск противник пытался атаковать Белгородскую область, но там его "размотали на исходной", сообщил Норин.
"И наша задача – готовить оборону так, чтобы нам не пришлось принимать экстраординарных мер для отражения этого прорыва. Одновременно нам надо давить ВСУ так, чтобы у них на ходу "отваливались запчасти", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.
Подробно о том, грозит ли Украине полный блэкаут — в материале Сергея Зуева "Трамп — не Дед Мороз, мира в мешке не принесет". Украинские эксперты в ожидании блэкаута на сайте Украина.ру.
Коловрат
Вчера, 14:29
Командир взвода морской пехоты "Коловрат": Такой встречи противник явно не ожидалВ середине августа сеть облетели фотографии одной из первых колонн ВСУ, уничтоженных в Курской области, которые заметно взбодрили обеспокоенное российское общество. О том, как протекал тот бой, что было до и после него, журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир взвода 810-й бригады морской пехоты с позывным "Коловрат".
 
НовостиУкраинаРоссияЗападЕвгений НоринВС РФКураховоСелидовоДонбасснаступлениеБелгородская областьоборонаСВОдеталиСпецоперация
 
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