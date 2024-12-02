https://ukraina.ru/20241202/1059342766.html

Украина готовит бросок новыми бригадами, но Россия будет давить ВСУ "пока где-то не порвется" — Норин

Украина готовит бросок новыми бригадами, но Россия будет давить ВСУ "пока где-то не порвется" — Норин - 02.12.2024 Украина.ру

Украина готовит бросок новыми бригадами, но Россия будет давить ВСУ "пока где-то не порвется" — Норин

От Украины стоит ожидать какого-то броска новыми бригадами, которые они подготовили на Западе. Таким образом киевский режим пытается "встряхнуть шахматную доску в надежде, что фигуры встанут как-то по-другому". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-12-02T05:45

2024-12-02T05:45

2024-12-02T05:45

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По словам журналиста, невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация на фронте и когда ВС РФ возьмут Курахово или Великую Новоселку. Он отметил, что особенность ситуации в том, что ВС РФ "пытаются тыкать иголочками в разные точки" украинской обороны. По его словам, от Украины стоит ожидать какого-то броска новыми бригадами, которые они подготовили на Западе. Логика киевского режима понятна: они пытаются "встряхнуть шахматную доску в надежде, что фигуры встанут как-то по-другому", добавил журналист.В Курской области у ВСУ это не получилось, но они могут попробовать в другом месте. Перед наступлением на Курск противник пытался атаковать Белгородскую область, но там его "размотали на исходной", сообщил Норин."И наша задача – готовить оборону так, чтобы нам не пришлось принимать экстраординарных мер для отражения этого прорыва. Одновременно нам надо давить ВСУ так, чтобы у них на ходу "отваливались запчасти", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.Подробно о том, грозит ли Украине полный блэкаут — в материале Сергея Зуева "Трамп — не Дед Мороз, мира в мешке не принесет". Украинские эксперты в ожидании блэкаута на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241201/1059336532.html

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новости, украина, россия, запад, евгений норин, вс рф, курахово, селидово, донбасс, наступление, белгородская область, оборона, сво, детали, спецоперация