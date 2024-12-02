Россия должна объявить воздушное пространство Украины зоной, закрытой для военной авиации — дипломат - 02.12.2024 Украина.ру
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Россия должна объявить воздушное пространство Украины зоной, закрытой для военной авиации — дипломат
Россия должна объявить воздушное пространство Украины зоной, закрытой для военной авиации — дипломат - 02.12.2024 Украина.ру
Россия должна объявить воздушное пространство Украины зоной, закрытой для военной авиации — дипломат
Истребители F-16, которые от имени коалиции НАТО хотят передать Украине Дания и Нидерланды, являются средствами доставки ядерного оружия. Возможно, что самолетный пакет либо уже передан ВСУ, либо это планируют сделать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
2024-12-02T04:45
2024-12-02T04:45
новости
украина
россия
дания
нато
f-16
вооруженные силы украины
авиация
ядерное
ядерное оружие
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Ранее, 21 ноября, газета The New York Times сообщила, что чиновники из США и Европы предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР.Дипломат отметил, что ядерное оружие и другие неядерные виды вооружения в основном могут доставляться на Украину (и не только туда) со стороны НАТО военно-транспортной авиацией. Поэтому Россия должна объявить все воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полетов любой военной авиации (кроме гражданской, естественно), сказал Козин.Дипломат отметил, что истребители F-16, которые от имени коалиции НАТО хотят передать Украине Дания и Нидерланды, являются сертифицированными средствами доставки ядерного оружия тактического назначения."Мы не знаем, получила ли Украина все самолеты или только часть, один был даже сбит их собственными силами. Но не было никаких официальных заявлений. Вполне возможно, что полный самолетный пакет либо уже передан ВСУ, либо это планируют сделать — как раньше делали с другими системами", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.О том, насколько далеко могут зайти США и их союзники в ядерной эскалации — в материале Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине.
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новости, украина, россия, дания, нато, f-16, вооруженные силы украины, авиация, ядерное, ядерное оружие, самолет, ракеты, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Дания, НАТО, F-16, Вооруженные силы Украины, авиация, ядерное, Ядерное оружие, самолет, ракеты, СВО, детали, Спецоперация

Россия должна объявить воздушное пространство Украины зоной, закрытой для военной авиации — дипломат

04:45 02.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
Открытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015 - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Истребители F-16, которые от имени коалиции НАТО хотят передать Украине Дания и Нидерланды, являются средствами доставки ядерного оружия. Возможно, что самолетный пакет либо уже передан ВСУ, либо это планируют сделать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Ранее, 21 ноября, газета The New York Times сообщила, что чиновники из США и Европы предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР.
Дипломат отметил, что ядерное оружие и другие неядерные виды вооружения в основном могут доставляться на Украину (и не только туда) со стороны НАТО военно-транспортной авиацией.
Поэтому Россия должна объявить все воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полетов любой военной авиации (кроме гражданской, естественно), сказал Козин.

"Тогда НАТО и Киев четко будут знать, что любой тяжелый транспорт, который везет боеприпасы, ракеты большой дальности, противотанковые средства для ВСУ, будет нами уничтожен при пересечении воздушной границы Украиной в ее западной части", — подчеркнул эксперт.

Дипломат отметил, что истребители F-16, которые от имени коалиции НАТО хотят передать Украине Дания и Нидерланды, являются сертифицированными средствами доставки ядерного оружия тактического назначения.
"Мы не знаем, получила ли Украина все самолеты или только часть, один был даже сбит их собственными силами. Но не было никаких официальных заявлений. Вполне возможно, что полный самолетный пакет либо уже передан ВСУ, либо это планируют сделать — как раньше делали с другими системами", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.
О том, насколько далеко могут зайти США и их союзники в ядерной эскалации — в материале Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
29 ноября, 13:09
Михаил Павлив: Подготовка к переговорам с Трампом по Украине началась, поэтому стороны играют мускуламиВсе говорит о том, что новая администрация в Вашингтоне уже задекларировала трек мирного урегулирования на Украине как один из принципиальных для себя. И к этому все готовятся в том или ином виде. Это большая игра и мускулами, и в информационном пространстве.
 
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