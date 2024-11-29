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Лавров заявил о важности устранения причин украинского конфликта
Лавров заявил о важности устранения причин украинского конфликта - 29.11.2024 Украина.ру
Лавров заявил о важности устранения причин украинского конфликта
Любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным и долговременным без устранения его причин. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском круглом столе
2024-11-29T12:42
2024-11-29T12:42
2024-11-29T12:37
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"Никакие информационные войны, ложь и фейки не помогут неонацистскому киевскому режиму. Цели и задачи специальной военной операции будут реализованы", - заверил министр.Он подчеркнул, что Россия, как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, отдает предпочтение мирным, политико-дипломатическим средствам.К ним относятся, по словам министра, "создание долговременных угроз безопасности России на западном направлении путем расширения НАТО и попытки поглотить Украину альянсом". "К числу первопричин, конечно, относятся систематические действия киевского режима по истреблению прав русских и русскоязычных граждан собственной страны", - пояснил российский министр.Подробнее о целях СВО - в материале Гаспарян: одна из целей СВО - вылечить инфицированных украинцев на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сергей лавров, москва, украина, владимир путин, нато
Новости, Россия, Сергей Лавров, Москва, Украина, Владимир Путин, НАТО
Лавров заявил о важности устранения причин украинского конфликта
Любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным и долговременным без устранения его причин. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском круглом столе