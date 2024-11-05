https://ukraina.ru/20241105/1058623324.html

Языковые патрули, провалы ВСУ, настроения перед выборами в США. Главное на Украине на утро 5 ноября

Языковые патрули, провалы ВСУ, настроения перед выборами в США. Главное на Украине на утро 5 ноября - 05.11.2024 Украина.ру

Языковые патрули, провалы ВСУ, настроения перед выборами в США. Главное на Украине на утро 5 ноября

На западе Украины начали работу языковые патрули. На территории страны с утра звучат взрывы, ВС РФ уничтожают националистов и технику. На Украине боятся победы Трампа и ждут чуда от Харрис

2024-11-05T09:00

2024-11-05T09:00

2024-11-05T10:31

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В Ивано-Франковске на западе Украины начали работу языковые патрули."Языковые патрули начали работу в Ивано-Франковске", - говорится в телеграм-канале украинского телеканала "Пятый".Инспекторы приглашают русскоговорящих жителей города на бесплатные курсы украинского языка.На опубликованной видеозаписи девушка-волонтер из языкового патруля предлагает русскоговорящей женщине пройти курсы украинского, после чего женщина заявляет, что уже завтра уедет из города.Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявлял о запуске в городе языковых патрулей из-за обилия русскоговорящих жителей - переселенцев из восточных регионов страны, где в общении преобладает русский язык.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.В октябре языковой омбудсмен Тарас Креминь заявлял, что Украине пора перейти от "ласковой" к "наступательной" украинизации и наказывать граждан за нарушение закона об обязательном использовании украинского языка в публичных сферах.Политолог Михаил Павлив в интервью изданию Украина.ру, однако, указывал, что "все эти языковые перформансы" — просто попытка напомнить о себе. По его словам, до СВО Креминь вырывался вперед в политическом и публичном плане. Сейчас его "выходки", отметил эксперт, в глубоком андеграунде.При этом на этой неделе президент РФ Владимир Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин".Провалы ВСУВ ночь на вторник в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информировали о взрывах в столице. Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, отметил, что в районе Оболони на севере города работает система противовоздушной обороны.Также сообщалось о взрывах в Киевской области, в городе Канев Черкасской области, в Черкассах, Харькове, в районе Полтавы, а также в Житомирской и Хмельницкой областях.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в ночь на вторник в подконтрольной ВСУ части региона прозвучало не менее 144 взрывов. По его словам, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы с помощью минного шлагбаума перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области, тем самым восстановив госграницу в районе населенного пункта Новый Путь.В министерстве отмечают, что до прорыва ВСУ в Курскую область здесь была выстроена сеть инженерных заграждений. Противник, используя инженерную технику иностранного производства, постоянно прорывался через государственную границу на нескольких участках в Глушковском районе.По данным Минобороны, часть украинских войск была блокирована и уничтожена, а другая часть подготовилась к прорыву и по команде с нескольких направлений преодолела границу.Согласно замыслу командира гвардейского парашютно-десантного полка, после штурма и выхода на расстояние, позволяющее восстановить границу, штурмовые подразделения под прикрытием огня артиллерии выдвинулись в исходное положение для блокирования подходов противника через инженерные заграждения на границе.Уничтожив противника, прикрывающего проход в инженерных заграждениях, военнослужащие разведывательной роты выдвинулись для выполнения боевой задачи. Досмотрев позицию противника, они обнаружили минный шлагбаум, растянули его и разместили мины для недопущения подхода резервов противника через границу.Также ведомство сообщило, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в курском приграничье."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении ведомства.Получив подтверждение от разведки об уничтожении позиций противника, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, добавили в министерстве.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в свою очередь, рассказал, что российские войска отбили две контратаки ВСУ севернее Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта."Наши войска сорвали две вражеских контратаки севернее Работино на ореховском направлении, обернув противника в бегство", - заявил Рогов.По его словам, ВСУ пошли в атаку большими группами при поддержке артиллерии и ударных дронов, чего давно на этом участке фронта не было.Несмотря на незавидное положение и провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать.Так, за сутки они восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Шесть обстрелов - на Горловском направлении. Один обстрел - на Кураховском направлении. Один обстрел - на Красноармейском направлении", - перечислили в представительстве.Всего было выпущено 15 боеприпасов. Пострадали два мирных жителя.Кроме того, ночью киевский режим попытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Однако российская ПВО уничтожила шесть украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России.Настроения перед выборами в СШАБывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, что на Украине в силу инфантильного состояния общества всерьез верят, что в случае победы Камалы Харрис на выборах президента США Киеву дадут оружие, и опасаются победы Дональда Трампа, считая его "русским агентом"."На Украине реально всерьез верят, что если победят демократы, то по мановению волшебной палочки дадут тысячи "Томагавков", сотни (самолетов. - ред.) F-16 или F-35, войска НАТО придут, и вот мы погоним москалей. Но тут ничего удивительного - у них такая стадия инфантильных детей, которые верят в сказочки, сами себе их придумывают и потом в них верят", - сказал Прозоров.Он напомнил, что точно так же украинские военные раньше уповали на различное другое "чудо-оружие" - беспилотники "Байрактар", ракеты HIMARS, ПТРК "Джавелин", танки Abrams и Leopard.При этом победы Трампа они, наоборот, опасаются.При этом, по его прогнозу, после выборов президента США ситуация мало поменяется - независимо от того, кто победит."Предположим, что вдруг новый президент говорит, что мы будем продолжать оказывать помощь Украине. Ну хорошо, и что? По-моему, все, что могли, они уже поставили. Армию не пошлют свою – именно своих солдат, кадровые развернутые подразделения. Да, будут отправлять еще наемников, будут отправлять вооружение. Но не так много у них того вооружения с учетом того, что у них тайваньский кризис, Израилю надо помогать. Так что будут капельные поставки, как сейчас – пару десятков БТР, устаревшие комплексы ПВО, стрелковка, снаряды и все. Деньгами будут подпитывать, но это не спасет Украину и кардинально на ситуацию на фронте не повлияет", - спрогнозировал экс-сотрудник СБУ.Кроме того, Запад во главе с США будет морально поддерживать Киев и давать несбыточные надежды, пояснил Прозоров."Опять вдохновят на "очередные победы". Опять будут тренировать пару бригад в надежде, что вот в 2025 году мы уже как пойдем в наступление и всех победим", - полагает он.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. В феврале 2023 года Трамп обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине.Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что в случае победы Трампа и сокращения военной помощи Украине ЕС продолжит поддерживать Киев, но лишь на словах, так как у него не будет "ни возможности, ни желания" это делать.Он напомнил, что "70% финансирования НАТО происходит из США"."Если к власти придет Трамп, будет намного меньше поддержки Украины, а то и вовсе ее не будет", - заверил он.По его словам, сокращение военной помощи США будет означать крах Украины и шанс начать мирные переговоры."Без американской поддержки это конец. У Германии также нет особого желания поддерживать Киев в военном и финансовом плане, мы это видим много месяцев. Каждый будет сфокусирован на своих собственных проблемах, так что это будет шанс для наступления мира", - заключил он.Депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре подчеркнул, что стремление Трампа к окончанию вооруженного конфликта на Украине делает его победу на грядущих выборах более предпочтительной.В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич предположил, что Трамп в случае избрания президентом США может предложить Москве и Киеву перемирие на период с католического до православного Рождества.Американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу считает, что США вне зависимости от исхода президентских выборов в ближайшее время неминуемо свернут финансовую и военную помощь Киеву, что приведет к драматическим изменениям и в европейских институтах, в частности негативно отразится на главном идеологе конфронтации ЕС с Россией – главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также и на других европейских политиках."Даже в случае победы Камалы Харрис, полагаю, что европейские политики, которые хоть и малодушны, но не глупы, поймут, что время для Украины вышло, помощь США Украине будет сворачиваться и при администрации Харрис, хотя и не так быстро, но все же окончательно, так как конгресс не готов голосовать за новые ассигнования для Киева. Только безоговорочная победа демократов, дающая им контроль над обеими палатами, может предотвратить прекращение помощи, но это маловероятно", - уверен Доктороу.По его словам, "соответственно, когда США прекратят поддержку Киева, при Трампе или при Харрис, нынешняя структура в европейских институтах развалится как колода карт".Доктороу не исключил, что глава Еврокомиссии, исповедующая "авторитарный" стиль правления и узурпировавшая полномочия, которыми она не обладает в соответствии с европейской конституцией, будет вынуждена покинуть свой пост или лишится части власти.Эксперт также уверен, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, в случае победы Трампа, если и сможет досидеть в своем кресле до национальных выборов осенью 2025 года, то после них, вероятнее всего, оставит свой пост.Кроме того, он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон уже столкнулся с угрозой импичмента и является крайне непопулярным политиком в своей стране. "Если будет доказана ошибочность всей его политики в отношении Украины, если режим (Владимира) Зеленского падет, то Макрон также будет вынужден уйти в отставку", - предполагает эксперт.В свою очередь, международный аналитик из Аргентины, автор книг о внешней политике и о России Марсело Монтес отметил, что, в случае победы Трампа, существование НАТО не будет иметь смысла."Даже если организация продолжит существование, возможно, [США] увеличат квоту для европейцев, и если те откажутся платить, то для США не имеет смысла продолжать вмешиваться во внутренние дела Европы. И в первую очередь, от чего придется отказаться, это от [вступления] Украины в НАТО", - сказал Монтес.По мнению эксперта, отказ от НАТО, скорее всего, будет поддержан американским народом."Американцы сейчас обеспокоены собственной экономической ситуацией, ситуацией в стране, которой дорогого стоило быть мировым лидером, сейчас она выплачивает огромный счет за это. Мне кажется, что сейчас среднестатистический американец, который ни разу не ездил за границу, обеспокоен решением внутренних проблем. Поэтому у Трампа есть поддержка. Он должен будет продемонстрировать, что есть прямая связь между улучшением экономической ситуации и внешней политикой", - добавил он.Подробнее о выборах - в материале Павла Котова Всё зашло слишком далеко. Богатые американцы в панике перед выборами президента хотят бежать из США на сайте Украина.ру.

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