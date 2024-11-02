Батуринская трагедия и батуринские спекуляции - 02.11.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20241102/1021646901.html
Батуринская трагедия и батуринские спекуляции
Батуринская трагедия и батуринские спекуляции - 02.11.2024 Украина.ру
Батуринская трагедия и батуринские спекуляции
2 ноября 1708 года отряд Меншикова сжёг гетманскую столицу Батурин (сейчас - в Сумской области). "Батуринская резня" является для украинской пропаганды примером "геноцида". Порошенко в 2018 году заявил, что российские войска "вырезали жителей Батурина, разграбили и сожгли столицу гетмана Мазепы только за желание быть свободными от московского царя"
2024-11-02T08:01
2024-11-02T08:01
история
история
история украины
полтава
сумская область
мазепа
петр i
xviii век
гетман
гетманщина
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История Батурина — типичный пример сочинения новой истории на антироссийской базе. Тут очень мало от истории и очень много от идеологии.События вокруг Батурина происходили во время Северной войны.В 1708 году шведский король Карл XII решил совершить хитрый маневр и направился на Москву через Белоруссию и Смоленск. Однако использованная российской армией тактика выжженной земли и партизанских действий заставила Карла отказаться от первоначального плана и повернуть дальше на юг.На юге была Украина, а в ней гетман Мазепа, который хотел отдать территорию Гетманщины в состав Речи Посполитой в обмен на княжение в Литве (сейчас это называется патриотизмом и борьбой за независимость). Мазепа сулил Карлу пропитание и помощь многочисленного казацкого войска.Реальность оказалась несколько иной — не только казаки, но и простое население без всякого понимания отнеслись к "государственническим" планам Мазепы. Казаки его не поддержали. Продукты из селян пришлось буквально выбивать (причем иногда выбивались не продукты, а отряды шведских фуражиров). Каждый почти сколько-нибудь крупный город приходилось брать штурмом (например, небольшой городишко Веприк с гарнизоном в 1,5 тысячи солдат и казаков пришлось осаждать две недели, пока все защитники не были убиты).Тем временем Пётр и Меншиков в сражении под Лесной отбили у корпуса Левенгаупта обоз с оружием и продовольствием. Левенгаупт сумел собрать уцелевших солдат, рассеянных по лесам, и догнал Карла, но это только усугубило ситуацию со снабжением.В общем, последней надеждой Мазепы был Батурин, в котором находились большие склады провиантов и вооружения.Разумеется, российское командование отлично понимало значение Батурина, и к нему был направлен конный корпус под командованием Меншикова. Меншиков проявил чудеса расторопности и успел к городу быстрее, чем шведы.Собственно сражения за город не было. Гарнизон крепости составляли сердюки и немецкие наёмники. Сердюки сражаться с православными отказались и открыли ворота. Полковник Чечель бежал (был потом пойман и казнён). Наёмники сражались до последнего и все были перебиты.Меншиков забрал находившиеся на хранении примерно 40 орудий и отправил их в Глухов, а крепость поджёг. Загорелся и посад… Как живописует Порошенко, "жертвами резни в Батурине стали около 15 тысяч человек — московская орда не сжалилась ни над стариками, ни над женщинами, ни над детьми". Современные украинские историки (например человек со специфической фамилией Брехуненко) рассказывают также о том, что руководителей обороны распяли и спустили на плотах по Сейму…Что тут сказать?О тотальном уничтожении жителей города писалось в универсале Мазепы, который носил пропагандистский характер. Новый гетман Иван Скоропадский, напротив, утверждал, что не трогали не только жителей города, но и большую часть гарнизона. Правда лежит где-то посредине — грабеж взятого города был обязателен, а жертвы среди жителей — неизбежны.Сожжение города — страшное злодеяние, но дело в том, что средневековые города горели постоянно. Отопление даже не печное, а курное. Дома деревянные, крытые соломой или тростником. Водопровода и регулярной пожарной службы нет. Поэтому масштабные пожары с многочисленными жертвами — обычная реальность даже мирного времени.15 тысяч жертв — это ужасно, но есть сомнения в том, что там вообще было столько населения даже вместе с гарнизоном. В то время в Киеве было 20-25 тысяч жителей, а в посаде гетманской крепости обитало, по самым оптимистичным расчетам, тысяч 5, максимум 7. В 1723 году около 3 тысяч из них продолжали жить там же (то, что речь идет именно о старых жильцах, было зафиксировано в описи).В ходе современных раскопок обнаружены останки менее ста человек, относимых к событиям 1708 года. Наверняка жертв было больше, но речь явно идёт не о десятках тысяч, а о сотнях.Распятые казаки, спущенные по Сейму, — красиво и устрашающе. Но, по некоторым источникам, скорость Меншикова объяснялась тем, что его драгунам не требовалось форсировать реки вплавь — стояли морозы…Взятие Батурина сыграло важную роль в Полтавской битве, исход которой в значительной степени был определён "богом войны".Карл растерял свои пушки в белорусских болотах, в обозе Левенгаупта и в сожжённом Батурине. У Полтавы он имел 36 пушек, 32 из которых использовались для обстрела осаждённого города.В 1700 году под Нарвой русская армия потеряла все 200 пушек, которые предшественники Петра накопили за последние примерно 200 лет. Однако казённый Каменский горный завод (ныне город Каменск-Уральский в Свердловской области) возместил эту потерю за год.Под Полтавой у Петра было не менее 100 (а по иным расчетам и 200) пушек, которые просто смели шведские колонны.Решающую роль в сражении сыграли казаки Мазепы, которые начали драпать в сторону переправ через Днепр, указав, таким образом, шведам, что надо бежать и куда именно надо бежать.Подлинным героем разгрома шведов, повлекшего за собой бесславную гибель Мазепы, сыграл светлейший князь Александр Данилович Меншиков: как автор плана сражения и исполнитель наиболее важных миссий — рейда на Батурин, отражения шведской атаки в начале сражения и пленения остатков шведского войска у Переволочны. Именно всего этого ему и не могут простить нынешние "патриоты", до сих пор переживающие из-за разгрома оккупантов…
https://ukraina.ru/20230708/1047823141.html
https://ukraina.ru/20231129/1051580359.html
https://ukraina.ru/20231009/1049984208.html
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полтава
сумская область
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Василий Стоякин
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история, история украины, полтава, сумская область, мазепа, петр i, xviii век, гетман, гетманщина, казаки, швеция, война
История, История, история Украины, Полтава, Сумская область, Мазепа, Петр I, XVIII век, гетман, Гетманщина, казаки, Швеция, война

Батуринская трагедия и батуринские спекуляции

08:01 02.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / D.RovchakБатурин
Батурин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© commons.wikimedia.org / D.Rovchak
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
2 ноября 1708 года отряд Меншикова сжёг гетманскую столицу Батурин (сейчас - в Сумской области). "Батуринская резня" является для украинской пропаганды примером "геноцида". Порошенко в 2018 году заявил, что российские войска "вырезали жителей Батурина, разграбили и сожгли столицу гетмана Мазепы только за желание быть свободными от московского царя"
История Батурина — типичный пример сочинения новой истории на антироссийской базе. Тут очень мало от истории и очень много от идеологии.
События вокруг Батурина происходили во время Северной войны.
В 1708 году шведский король Карл XII решил совершить хитрый маневр и направился на Москву через Белоруссию и Смоленск. Однако использованная российской армией тактика выжженной земли и партизанских действий заставила Карла отказаться от первоначального плана и повернуть дальше на юг.
На юге была Украина, а в ней гетман Мазепа, который хотел отдать территорию Гетманщины в состав Речи Посполитой в обмен на княжение в Литве (сейчас это называется патриотизмом и борьбой за независимость). Мазепа сулил Карлу пропитание и помощь многочисленного казацкого войска.
Реальность оказалась несколько иной — не только казаки, но и простое население без всякого понимания отнеслись к "государственническим" планам Мазепы. Казаки его не поддержали. Продукты из селян пришлось буквально выбивать (причем иногда выбивались не продукты, а отряды шведских фуражиров). Каждый почти сколько-нибудь крупный город приходилось брать штурмом (например, небольшой городишко Веприк с гарнизоном в 1,5 тысячи солдат и казаков пришлось осаждать две недели, пока все защитники не были убиты).
Иван Мазепа
8 июля 2023, 18:00История
Иван Мазепа: к портрету идеального предателяМазепа в российской истории имя нарицательное. Совсем как Иуда, только Мазепа. Мазепинство, соответственно, явление. Причём не обязательно именно украинское. Однако ознакомление с биографией анафемированного обер-предателя в 314-ю годовщину Полтавы заставляет усомниться в корректности хрестоматийных оценок. Не всё там так однозначно
Тем временем Пётр и Меншиков в сражении под Лесной отбили у корпуса Левенгаупта обоз с оружием и продовольствием. Левенгаупт сумел собрать уцелевших солдат, рассеянных по лесам, и догнал Карла, но это только усугубило ситуацию со снабжением.
В общем, последней надеждой Мазепы был Батурин, в котором находились большие склады провиантов и вооружения.
Разумеется, российское командование отлично понимало значение Батурина, и к нему был направлен конный корпус под командованием Меншикова. Меншиков проявил чудеса расторопности и успел к городу быстрее, чем шведы.
Собственно сражения за город не было. Гарнизон крепости составляли сердюки и немецкие наёмники. Сердюки сражаться с православными отказались и открыли ворота. Полковник Чечель бежал (был потом пойман и казнён). Наёмники сражались до последнего и все были перебиты.
Меншиков забрал находившиеся на хранении примерно 40 орудий и отправил их в Глухов, а крепость поджёг. Загорелся и посад… Как живописует Порошенко, "жертвами резни в Батурине стали около 15 тысяч человек — московская орда не сжалилась ни над стариками, ни над женщинами, ни над детьми". Современные украинские историки (например человек со специфической фамилией Брехуненко) рассказывают также о том, что руководителей обороны распяли и спустили на плотах по Сейму…
Прижизненный портрет светлейшего князя А.Д. Меншикова - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
29 ноября 2023, 18:00История
350 лет "полудержавному властелину": Александр Меншиков и УкраинаАлександр Меншиков в современной Украине приравнен к числу страшнейших преступников за "акт геноцида" – сожжение Батурина. Уже это достаточное основание для того, чтобы отдельно поинтересоваться его биографией. Не может же быть такого, чтобы украинские идеологи ругали кого-то не стоящего… Однако, персонаж этот однозначной оценке не подлежит
Что тут сказать?
О тотальном уничтожении жителей города писалось в универсале Мазепы, который носил пропагандистский характер. Новый гетман Иван Скоропадский, напротив, утверждал, что не трогали не только жителей города, но и большую часть гарнизона. Правда лежит где-то посредине — грабеж взятого города был обязателен, а жертвы среди жителей — неизбежны.
Сожжение города — страшное злодеяние, но дело в том, что средневековые города горели постоянно. Отопление даже не печное, а курное. Дома деревянные, крытые соломой или тростником. Водопровода и регулярной пожарной службы нет. Поэтому масштабные пожары с многочисленными жертвами — обычная реальность даже мирного времени.
15 тысяч жертв — это ужасно, но есть сомнения в том, что там вообще было столько населения даже вместе с гарнизоном. В то время в Киеве было 20-25 тысяч жителей, а в посаде гетманской крепости обитало, по самым оптимистичным расчетам, тысяч 5, максимум 7. В 1723 году около 3 тысяч из них продолжали жить там же (то, что речь идет именно о старых жильцах, было зафиксировано в описи).
В ходе современных раскопок обнаружены останки менее ста человек, относимых к событиям 1708 года. Наверняка жертв было больше, но речь явно идёт не о десятках тысяч, а о сотнях.
Жан-Марк Натье Сражение при Лесной (1717 год) - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
9 октября 2023, 08:00История
Как Пётр I при белорусской деревне Лесной положил начало Полтавской викторииГлавным эпизодом Северной войны была битва под Полтавой, закончившаяся решительным разгромом шведского войска и бегством Карла и Мазепы. Однако сия виктория была бы невозможна без разгрома корпуса генерала Левенгаупта в междуречье Днепра и Сожа 9 октября 1708 года. Справедливости ради скажем, что в учебниках эта битва всегда упоминается
Распятые казаки, спущенные по Сейму, — красиво и устрашающе. Но, по некоторым источникам, скорость Меншикова объяснялась тем, что его драгунам не требовалось форсировать реки вплавь — стояли морозы…
Взятие Батурина сыграло важную роль в Полтавской битве, исход которой в значительной степени был определён "богом войны".
Карл растерял свои пушки в белорусских болотах, в обозе Левенгаупта и в сожжённом Батурине. У Полтавы он имел 36 пушек, 32 из которых использовались для обстрела осаждённого города.
В 1700 году под Нарвой русская армия потеряла все 200 пушек, которые предшественники Петра накопили за последние примерно 200 лет. Однако казённый Каменский горный завод (ныне город Каменск-Уральский в Свердловской области) возместил эту потерю за год.
Под Полтавой у Петра было не менее 100 (а по иным расчетам и 200) пушек, которые просто смели шведские колонны.
Полтавская битва Петр 1 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
8 июля, 08:02История
"И грянул бой, Полтавский бой!" Как Пётр I выиграл свое самое знаменитое сражениеБлагодаря умелому стратегическому планированию и искусной дипломатической игре, Пётр I сумел навязать Карлу XII войну на истощение. Повернув в сентябре 1708 года на Украину, в сторону Стародуба, шведская армия рассчитывала на помощь своих потенциальных союзников – запорожцев, крымских татар и турок, однако в итоге оказалась в изоляции
Решающую роль в сражении сыграли казаки Мазепы, которые начали драпать в сторону переправ через Днепр, указав, таким образом, шведам, что надо бежать и куда именно надо бежать.
Подлинным героем разгрома шведов, повлекшего за собой бесславную гибель Мазепы, сыграл светлейший князь Александр Данилович Меншиков: как автор плана сражения и исполнитель наиболее важных миссий — рейда на Батурин, отражения шведской атаки в начале сражения и пленения остатков шведского войска у Переволочны. Именно всего этого ему и не могут простить нынешние "патриоты", до сих пор переживающие из-за разгрома оккупантов…
 
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