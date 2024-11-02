Батуринская трагедия и батуринские спекуляции
2 ноября 1708 года отряд Меншикова сжёг гетманскую столицу Батурин (сейчас - в Сумской области). "Батуринская резня" является для украинской пропаганды примером "геноцида". Порошенко в 2018 году заявил, что российские войска "вырезали жителей Батурина, разграбили и сожгли столицу гетмана Мазепы только за желание быть свободными от московского царя"
История Батурина — типичный пример сочинения новой истории на антироссийской базе. Тут очень мало от истории и очень много от идеологии.
События вокруг Батурина происходили во время Северной войны.
В 1708 году шведский король Карл XII решил совершить хитрый маневр и направился на Москву через Белоруссию и Смоленск. Однако использованная российской армией тактика выжженной земли и партизанских действий заставила Карла отказаться от первоначального плана и повернуть дальше на юг.
На юге была Украина, а в ней гетман Мазепа, который хотел отдать территорию Гетманщины в состав Речи Посполитой в обмен на княжение в Литве (сейчас это называется патриотизмом и борьбой за независимость). Мазепа сулил Карлу пропитание и помощь многочисленного казацкого войска.
Реальность оказалась несколько иной — не только казаки, но и простое население без всякого понимания отнеслись к "государственническим" планам Мазепы. Казаки его не поддержали. Продукты из селян пришлось буквально выбивать (причем иногда выбивались не продукты, а отряды шведских фуражиров). Каждый почти сколько-нибудь крупный город приходилось брать штурмом (например, небольшой городишко Веприк с гарнизоном в 1,5 тысячи солдат и казаков пришлось осаждать две недели, пока все защитники не были убиты).
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Тем временем Пётр и Меншиков в сражении под Лесной отбили у корпуса Левенгаупта обоз с оружием и продовольствием. Левенгаупт сумел собрать уцелевших солдат, рассеянных по лесам, и догнал Карла, но это только усугубило ситуацию со снабжением.
В общем, последней надеждой Мазепы был Батурин, в котором находились большие склады провиантов и вооружения.
Разумеется, российское командование отлично понимало значение Батурина, и к нему был направлен конный корпус под командованием Меншикова. Меншиков проявил чудеса расторопности и успел к городу быстрее, чем шведы.
Собственно сражения за город не было. Гарнизон крепости составляли сердюки и немецкие наёмники. Сердюки сражаться с православными отказались и открыли ворота. Полковник Чечель бежал (был потом пойман и казнён). Наёмники сражались до последнего и все были перебиты.
Меншиков забрал находившиеся на хранении примерно 40 орудий и отправил их в Глухов, а крепость поджёг. Загорелся и посад… Как живописует Порошенко, "жертвами резни в Батурине стали около 15 тысяч человек — московская орда не сжалилась ни над стариками, ни над женщинами, ни над детьми". Современные украинские историки (например человек со специфической фамилией Брехуненко) рассказывают также о том, что руководителей обороны распяли и спустили на плотах по Сейму…
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Что тут сказать?
О тотальном уничтожении жителей города писалось в универсале Мазепы, который носил пропагандистский характер. Новый гетман Иван Скоропадский, напротив, утверждал, что не трогали не только жителей города, но и большую часть гарнизона. Правда лежит где-то посредине — грабеж взятого города был обязателен, а жертвы среди жителей — неизбежны.
Сожжение города — страшное злодеяние, но дело в том, что средневековые города горели постоянно. Отопление даже не печное, а курное. Дома деревянные, крытые соломой или тростником. Водопровода и регулярной пожарной службы нет. Поэтому масштабные пожары с многочисленными жертвами — обычная реальность даже мирного времени.
15 тысяч жертв — это ужасно, но есть сомнения в том, что там вообще было столько населения даже вместе с гарнизоном. В то время в Киеве было 20-25 тысяч жителей, а в посаде гетманской крепости обитало, по самым оптимистичным расчетам, тысяч 5, максимум 7. В 1723 году около 3 тысяч из них продолжали жить там же (то, что речь идет именно о старых жильцах, было зафиксировано в описи).
В ходе современных раскопок обнаружены останки менее ста человек, относимых к событиям 1708 года. Наверняка жертв было больше, но речь явно идёт не о десятках тысяч, а о сотнях.
9 октября 2023, 08:00ИсторияКак Пётр I при белорусской деревне Лесной положил начало Полтавской викторииГлавным эпизодом Северной войны была битва под Полтавой, закончившаяся решительным разгромом шведского войска и бегством Карла и Мазепы. Однако сия виктория была бы невозможна без разгрома корпуса генерала Левенгаупта в междуречье Днепра и Сожа 9 октября 1708 года. Справедливости ради скажем, что в учебниках эта битва всегда упоминается
Распятые казаки, спущенные по Сейму, — красиво и устрашающе. Но, по некоторым источникам, скорость Меншикова объяснялась тем, что его драгунам не требовалось форсировать реки вплавь — стояли морозы…
Взятие Батурина сыграло важную роль в Полтавской битве, исход которой в значительной степени был определён "богом войны".
Карл растерял свои пушки в белорусских болотах, в обозе Левенгаупта и в сожжённом Батурине. У Полтавы он имел 36 пушек, 32 из которых использовались для обстрела осаждённого города.
В 1700 году под Нарвой русская армия потеряла все 200 пушек, которые предшественники Петра накопили за последние примерно 200 лет. Однако казённый Каменский горный завод (ныне город Каменск-Уральский в Свердловской области) возместил эту потерю за год.
Под Полтавой у Петра было не менее 100 (а по иным расчетам и 200) пушек, которые просто смели шведские колонны.
8 июля, 08:02История"И грянул бой, Полтавский бой!" Как Пётр I выиграл свое самое знаменитое сражениеБлагодаря умелому стратегическому планированию и искусной дипломатической игре, Пётр I сумел навязать Карлу XII войну на истощение. Повернув в сентябре 1708 года на Украину, в сторону Стародуба, шведская армия рассчитывала на помощь своих потенциальных союзников – запорожцев, крымских татар и турок, однако в итоге оказалась в изоляции
Решающую роль в сражении сыграли казаки Мазепы, которые начали драпать в сторону переправ через Днепр, указав, таким образом, шведам, что надо бежать и куда именно надо бежать.
Подлинным героем разгрома шведов, повлекшего за собой бесславную гибель Мазепы, сыграл светлейший князь Александр Данилович Меншиков: как автор плана сражения и исполнитель наиболее важных миссий — рейда на Батурин, отражения шведской атаки в начале сражения и пленения остатков шведского войска у Переволочны. Именно всего этого ему и не могут простить нынешние "патриоты", до сих пор переживающие из-за разгрома оккупантов…