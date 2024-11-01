https://ukraina.ru/20241101/1058405010.html

Исторические мифы: Чёрное море и древние укры

Исторические мифы: Чёрное море и древние укры - 01.11.2024 Украина.ру

Исторические мифы: Чёрное море и древние укры

С 1996 года 31 октября отмечается Международный день Чёрного моря. В этой связи не можем не вспомнить мэм о том, что море это было выкопано в незапамятные времена древними украми – вымышленным народом, который предшествовал современным украинцам. Сейчас этот мэм служит синонимом современной украинской исторической мифологии

2024-11-01T08:00

2024-11-01T08:00

2024-11-01T08:00

история

история

черное море

босфор

украина

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Откровенно говоря, о том, что древние укры выкопали Чёрное море автор этой статьи узнал из российского сегмента социальных сетей, и по сей день встречает ссылки на этот факт именно там. На Украине я с этим не сталкивался.Источник, впрочем, ищется довольно легко и имеет, как ни странно, вполне украинское происхождение:"Чёрное море появилось искусственно благодаря таланту и труду древних укров. В незапамятные времена, когда наши соотечественники возвращались домой из дальних странствий и рассказывали о больших пространствах воды в закордонных землях, было принято решение создать море и для себя. В результате героического труда не одного поколения ваших предков и было вырыто огромное озеро.Ещё одним доказательством является скопление сероводорода в нижних слоях это водоёма, что объясняется интенсивным использованием его для стирки и помывки наших предков".Цитата, как утверждается, взята из книги Эдмунда Квасива "История укров от колыбели до наших дней", изданной в издательстве "Просвіта" в 2006 году.Обратившись к сайту издательства легко установить, что книги такой никогда не существовало. Ненаучно-фантастическое произведение "Мыколы Галичанца" действительно издавалось (впрочем, кажется, только в электронном виде) и его можно найти в сети, а вот полного текста произведения Квасива или, хотя бы, скринов страниц мы не найдём, что само по себе подозрительно.В действительности же первоисточником этого открытия (равно как и самой книги) являлась юмористическая передача "UA – Українці Афігенні", вышедшая в 2008 году на канале ICTV. Там полностью выдуманные новости подавались как документальные (подобный формат под названием "Украинская неправда" существовал и на нашем сайте). Можно только предполагать, то это была не просто пародия на творчество "историков" вроде Валерия Бебика и Сергея Плачинды (в отличие от Квасива и Галичанца это вполне реальные люди), но и сатира на президента Виктора Ющенко, который был большим любителем псевдоисторических концепций.К созданию образа автора сочинения об украх юмористы подошли креативно, с намёком на его возможное диаспорное происхождение – Эдмунд Квасив вполне нормальное имя для какого-нибудь сына британско-подданного из Саскачевана или Альберты. Именно в Канаде написаны многие произведения о славном (частично вымышленном) прошлом Украины.А вот уже весной 2014 года цитата начала ходить в российском сегменте социальных сетей, обычно с припиской, что Квасив – академик, а сам фрагмент взят из школьного учебника. В украинских учебниках (в основном, почему-то, по географии) хватало всякой дичи, но такого там конечно не было. Глубокого смысла в поисках автора этого креатива мы не видим. Многие мэмы являются плодом коллективного творчества народных масс, копирайт на них не проставлен…Оставим, впрочем, фантастические вымыслы и перейдем к реальной истории Чёрного моря, которая может быть гораздо интереснее вымыслов.Это удивительно, но чисто технически древние укры, если бы они существовали, действительно могли бы принять деятельное участие в формировании современного Чёрного моря.Разумеется, речь не идёт о том, чтобы выкопать двухкилометровую яму и из выбранного грунта насыпать Кавказ – это всерьёз воспринимать невозможно. Дело в другом.Существует несколько теорий образований современного Чёрного моря и одна из них – катастрофическая.На протяжении нескольких миллионов лет в черноморской котловине постоянно были водоемы – то солёные, то пресные; то сливающиеся с Каспийским морем, то разделяющиеся; то связанные с мировым океаном, то нет.Согласно катастрофической теории, примерно 8 тысяч лет назад в котловине находилось пресноводное озеро, уровень которого был на 100-150 метров ниже, чем мирового океана. В озере была богатая флора и фауна, а его берега были довольно густо населены.В результате сильнейшего землетрясения около 5,5-7,5 тыс. лет назад образовалась трещина – нынешний Босфор, и в котловину хлынули воды Средиземного моря. Картина была ужасной – огромный водопад и поток морской воды устремившийся к озеру. Как предполагается, это событие могло стать одной из составляющих легенды о всемирном потопе (на самом деле в каждом регионе мира всемирный потом был свой, а для библейской легенды разливы Тигра и Евфрата имеют большую ценность).Кстати, следы этого катаклизма сохранились до сих пор в виде подводной "реки", текущей из Босфора. Её русло шириной до 800 метров, глубиной до 35, продолжается оно почти 60 км. Вода течёт со скоростью 7.5 км/ч. Сейчас существование потока объясняется разницей в солёности воды – в Чёрном море она сильно разбавлена втекающими в него реками и потому обладает меньшей плотностью, чем средиземноморская.Котловина постепенно (на протяжении нескольких сот или даже тысяч лет – она слишком объёмна) была наполнена и стала солёной. Заодно образовалось Азовское море. Что до сероводородного отравления, которое упоминалось выше, то это, разумеется, следствие не постирушек древних укров, а гибели пресноводной флоры и фауны первоначального озера.Исследования дна вблизи малоазийского побережья позволили обнаружить древние береговые линии, раковины пресноводных улиток, затопленные речные долины, инструменты для обработки древесины и человеческие постройки на глубине около 94 метров. Правда, тут надо иметь в виду, что Чёрное море и сейчас постепенно углубляется (Кавказ, напротив, растёт), почему на дне можно найти античные постройки, изначально находившиеся на суше.Ну а теперь вопрос – могли ли предположительные древние укры выкопать канавку из Мраморного моря в Чёрное, которую потом размыло водой? Теоретически да – особенно если перешеек был ослаблен землетрясением. По сравнению с гидротехническими работами древнего Египта это сущие мелочи.Вопрос в другом – зачем им вообще могло это понадобиться?P.S.: Разумеется, наше предположение является шуточным. Причины для копания Босфора нашли бы (например – те же, которые заставили египтян строить пирамиды), но для проведения столь масштабных работ было нужно государство, которого в этом регионе в то время не наблюдалось.

https://ukraina.ru/20231112/1050795246.html

https://ukraina.ru/20190324/1023070273.html

https://ukraina.ru/20200201/1026505358.html

https://ukraina.ru/20211013/1032459587.html

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история, черное море, босфор, украина