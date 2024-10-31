О главных задачах России и Запада на Украине, гримасах русофобии и происхождении украинцев - Кот
Политолог, писатель, публицист, Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о своей новой книге и о том, какой смысл в неё заложен. Кроме того, он прокомментировал выдачу нового кредита Украине от Евросоюза на особых условиях.
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00:44 - О новой книге;
09:50 - Годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков;
14:50 - Кредит Европы для Украины.
#Кот #книга #Донбасс #ДНР #Украина #РФ #Россия #СВО #вера #православие #украинство #малороссы #идея #Евросоюз #история #армия #Галичина #фронт #победа #ЕС #СССР #Европа #Запад #США #ЮгоЗапад #метрополия #Галич #фашизм #Храмы #земля #знамя #коллаборанты #Ленин #русофобия #нацизм #ВОВ #помощь #Константинополь #война #кредит #условияДляУкраины #активы #вооружение
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:44 - О новой книге;
09:50 - Годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков;
14:50 - Кредит Европы для Украины.
#Кот #книга #Донбасс #ДНР #Украина #РФ #Россия #СВО #вера #православие #украинство #малороссы #идея #Евросоюз #история #армия #Галичина #фронт #победа #ЕС #СССР #Европа #Запад #США #ЮгоЗапад #метрополия #Галич #фашизм #Храмы #земля #знамя #коллаборанты #Ленин #русофобия #нацизм #ВОВ #помощь #Константинополь #война #кредит #условияДляУкраины #активы #вооружение
ТГ-канал Юрия Кота: t.me/koturi
Юрий Кот на Дзен: dzen.ru/...0a0d51f5f1
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
09:27Второй том мертвых душ "написали" в ВСУ: пленный рассказал об украинских ротах-призракахВ рядах Вооруженных сил Украины есть роты с мертвыми душами. Причина тому - большие потери и коррупция. Об этом изданию РИА Новости 31 октября рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов