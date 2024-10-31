О главных задачах России и Запада на Украине, гримасах русофобии и происхождении украинцев - Кот - 31.10.2024 Украина.ру
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О главных задачах России и Запада на Украине, гримасах русофобии и происхождении украинцев - Кот
О главных задачах России и Запада на Украине, гримасах русофобии и происхождении украинцев - Кот - 31.10.2024 Украина.ру
О главных задачах России и Запада на Украине, гримасах русофобии и происхождении украинцев - Кот
Политолог, писатель, публицист, Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о своей новой книге и о том, какой смысл в неё заложен. Кроме того, он прокомментировал... Украина.ру, 31.10.2024
2024-10-31T10:13
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Политолог, писатель, публицист, Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о своей новой книге и о том, какой смысл в неё заложен. Кроме того, он прокомментировал выдачу нового кредита Украине от Евросоюза на особых условиях.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:44 - О новой книге;09:50 - Годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков;14:50 - Кредит Европы для Украины. #Кот #книга #Донбасс #ДНР #Украина #РФ #Россия #СВО #вера #православие #украинство #малороссы #идея #Евросоюз #история #армия #Галичина #фронт #победа #ЕС #СССР #Европа #Запад #США #ЮгоЗапад #метрополия #Галич #фашизм #Храмы #земля #знамя #коллаборанты #Ленин #русофобия #нацизм #ВОВ #помощь #Константинополь #война #кредит #условияДляУкраины #активы #вооружениеТГ-канал Юрия Кота: t.me/koturi Юрий Кот на Дзен: dzen.ru/...0a0d51f5f1Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, новости, юрий кот, украина, россия, запад, украина.ру, ес, русофобия, украинцы
Видео, Новости, Юрий Кот, Украина, Россия, Запад, Украина.ру, ЕС, Русофобия, украинцы

О главных задачах России и Запада на Украине, гримасах русофобии и происхождении украинцев - Кот

10:13 31.10.2024
 
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Политолог, писатель, публицист, Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о своей новой книге и о том, какой смысл в неё заложен. Кроме того, он прокомментировал выдачу нового кредита Украине от Евросоюза на особых условиях.

❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.

00:44 - О новой книге;
09:50 - Годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков;
14:50 - Кредит Европы для Украины.

#Кот #книга #Донбасс #ДНР #Украина #РФ #Россия #СВО #вера #православие #украинство #малороссы #идея #Евросоюз #история #армия #Галичина #фронт #победа #ЕС #СССР #Европа #Запад #США #ЮгоЗапад #метрополия #Галич #фашизм #Храмы #земля #знамя #коллаборанты #Ленин #русофобия #нацизм #ВОВ #помощь #Константинополь #война #кредит #условияДляУкраины #активы #вооружение

ТГ-канал Юрия Кота: t.me/koturi
Юрий Кот на Дзен: dzen.ru/...0a0d51f5f1

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643

Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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