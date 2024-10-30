https://ukraina.ru/20241030/1058464720.html

Тимофей Борисов объяснил, почему Германия говорит о мире, но при этом поставляет оружие Украине

Тимофей Борисов объяснил, почему Германия говорит о мире, но при этом поставляет оружие Украине - 30.10.2024 Украина.ру

Тимофей Борисов объяснил, почему Германия говорит о мире, но при этом поставляет оружие Украине

На этот год на военную помощь Украине Германией было выделено восемь миллиардов евро. И эти вооружения невозможно было сразу же поставить, потому что объемы были очень большие. При этом некоторые системы нужно было еще создать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

2024-10-30T04:45

2024-10-30T04:45

2024-10-30T04:45

новости

украина

германия

киев

олаф шольц

поставки

вооружения

военная помощь

бюджет

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/42/1034074274_0:139:1024:715_1920x0_80_0_0_07baf555fbef8e1b882d26befd4a6233.jpg

Германия говорит о мире и одновременно поставляет оружие Украине, сочетается все это очень просто. Тут не надо искать каких-то подвохов и считать, что канцлер Олаф Шольц играет одновременно и злого, и доброго полицейского, сказал эксперт.И эти вооружения невозможно было сразу же поставить Киеву, потому что объемы были действительно очень большие. На этот год на военную помощь Украине Германией было выделено восемь миллиардов евро, напомнил политолог."Некоторые системы нужно было еще создать. Это системы ПВО и ПРО малой и средней дальности IRIS-T. А те системы, которые были переданы Украине, изготавливались по предзаказу других стран. То есть немцы не выполнили свои обязательства по контрактам", — подчеркнул германист.И когда подошло время для передачи этого пакета вооружений, ситуация на поле боя изменилась, и Шольц захотел войти в историю как миротворец, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Борисова: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией на сайте Украина.руО том, почему жителям Северной Европы нужно готовиться к жизни в более тяжелых климатических условиях — в интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241029/1058459344.html

украина

германия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, киев, олаф шольц, поставки, вооружения, военная помощь, бюджет, пво, детали, сво, спецоперация