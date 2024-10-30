Тимофей Борисов объяснил, почему Германия говорит о мире, но при этом поставляет оружие Украине - 30.10.2024 Украина.ру
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Тимофей Борисов объяснил, почему Германия говорит о мире, но при этом поставляет оружие Украине
Тимофей Борисов объяснил, почему Германия говорит о мире, но при этом поставляет оружие Украине - 30.10.2024 Украина.ру
Тимофей Борисов объяснил, почему Германия говорит о мире, но при этом поставляет оружие Украине
На этот год на военную помощь Украине Германией было выделено восемь миллиардов евро. И эти вооружения невозможно было сразу же поставить, потому что объемы были очень большие. При этом некоторые системы нужно было еще создать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2024-10-30T04:45
2024-10-30T04:45
новости
украина
германия
киев
олаф шольц
поставки
вооружения
военная помощь
бюджет
пво
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Германия говорит о мире и одновременно поставляет оружие Украине, сочетается все это очень просто. Тут не надо искать каких-то подвохов и считать, что канцлер Олаф Шольц играет одновременно и злого, и доброго полицейского, сказал эксперт.И эти вооружения невозможно было сразу же поставить Киеву, потому что объемы были действительно очень большие. На этот год на военную помощь Украине Германией было выделено восемь миллиардов евро, напомнил политолог."Некоторые системы нужно было еще создать. Это системы ПВО и ПРО малой и средней дальности IRIS-T. А те системы, которые были переданы Украине, изготавливались по предзаказу других стран. То есть немцы не выполнили свои обязательства по контрактам", — подчеркнул германист.И когда подошло время для передачи этого пакета вооружений, ситуация на поле боя изменилась, и Шольц захотел войти в историю как миротворец, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Борисова: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией на сайте Украина.руО том, почему жителям Северной Европы нужно готовиться к жизни в более тяжелых климатических условиях — в интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.ру
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новости, украина, германия, киев, олаф шольц, поставки, вооружения, военная помощь, бюджет, пво, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Германия, Киев, Олаф Шольц, поставки, вооружения, военная помощь, бюджет, ПВО, детали, СВО, Спецоперация

Тимофей Борисов объяснил, почему Германия говорит о мире, но при этом поставляет оружие Украине

04:45 30.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / Boevaya mashinaIRIS-T
IRIS-T - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© commons.wikimedia.org / Boevaya mashina
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На этот год на военную помощь Украине Германией было выделено восемь миллиардов евро. И эти вооружения невозможно было сразу же поставить, потому что объемы были очень большие. При этом некоторые системы нужно было еще создать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Германия говорит о мире и одновременно поставляет оружие Украине, сочетается все это очень просто. Тут не надо искать каких-то подвохов и считать, что канцлер Олаф Шольц играет одновременно и злого, и доброго полицейского, сказал эксперт.

"Тут надо понимать, что тот пакет военной помощи, который сейчас объявлен, формировался еще в январе. Тогда принимался бюджет и выделялись деньги в том числе и на военную помощь Украине", — отметил Борисов.

И эти вооружения невозможно было сразу же поставить Киеву, потому что объемы были действительно очень большие. На этот год на военную помощь Украине Германией было выделено восемь миллиардов евро, напомнил политолог.
"Некоторые системы нужно было еще создать. Это системы ПВО и ПРО малой и средней дальности IRIS-T. А те системы, которые были переданы Украине, изготавливались по предзаказу других стран. То есть немцы не выполнили свои обязательства по контрактам", — подчеркнул германист.
И когда подошло время для передачи этого пакета вооружений, ситуация на поле боя изменилась, и Шольц захотел войти в историю как миротворец, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Борисова: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией на сайте Украина.ру
О том, почему жителям Северной Европы нужно готовиться к жизни в более тяжелых климатических условиях — в интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.ру
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