Перенджиев: Украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктики, это входило в планы США - 30.10.2024 Украина.ру
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Перенджиев: Украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктики, это входило в планы США
Перенджиев: Украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктики, это входило в планы США - 30.10.2024 Украина.ру
Перенджиев: Украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктики, это входило в планы США
Украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктического театра военных действий. Это тоже входило в планы США и НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-10-30T03:00
2024-10-30T03:00
новости
россия
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арктика
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украина
балтийское море
безопасность
польша
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Недавно министр обороны Германии Борис Писториус открыл объединенный штаб НАТО в Балтийском регионе в восточногерманском городе Росток.Арктика и Балтийское море взаимосвязаны, потому что та же Польша может подключиться к переброске войск в северные страны Европы, отметил политолог. Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность и сохранить прежний уровень жизни, им нужно взаимодействовать с Россией, добавил эксперт.Для этого был создан Арктический совет, деятельность которого в последнее время заморозилась, потому что у России там нет дружественных стран, уточнил он."Есть надежда, что с утратой США лидерства другие страны начнут проявлять самостоятельность и сблизятся с Россией. Прошедший саммит БРИКС в Казани это показал", — подытожил собеседник издания.Арктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.Полный текст интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.руПодробнее о ситуации в Арктике — в статье Павла Котова Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления
https://ukraina.ru/20241028/1058427957.html
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, арктика, александр перенджиев, нато, украина, балтийское море, безопасность, польша, брикс, европа, детали, сво
Новости, Россия, США, Арктика, Александр Перенджиев, НАТО, Украина, Балтийское море, безопасность, Польша, БРИКС, Европа, детали, СВО

Перенджиев: Украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктики, это входило в планы США

03:00 30.10.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в городах России
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© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктического театра военных действий. Это тоже входило в планы США и НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Недавно министр обороны Германии Борис Писториус открыл объединенный штаб НАТО в Балтийском регионе в восточногерманском городе Росток.
Арктика и Балтийское море взаимосвязаны, потому что та же Польша может подключиться к переброске войск в северные страны Европы, отметил политолог.
"Давление на наше Балтийское море рассматривается странами НАТО как одна из технологий по оттягиванию наших сил от северных широт. Да и сам украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктического театра военных действий. Это тоже входило в планы США и НАТО", — сообщил Перенджиев.
Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность и сохранить прежний уровень жизни, им нужно взаимодействовать с Россией, добавил эксперт.
Для этого был создан Арктический совет, деятельность которого в последнее время заморозилась, потому что у России там нет дружественных стран, уточнил он.
"Есть надежда, что с утратой США лидерства другие страны начнут проявлять самостоятельность и сблизятся с Россией. Прошедший саммит БРИКС в Казани это показал", — подытожил собеседник издания.
Арктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.
Полный текст интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.ру
Подробнее о ситуации в Арктике — в статье Павла Котова Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления
Коллаж: Наталья Курянская интервью
28 октября, 18:42
Наталья Курянская: Красная Армия передала эстафету ополчению Донбасса в борьбе за освобождение Украины Член Общественной палаты ДНР Наталья Курянская по случаю 80-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в интервью изданию Украина.ру, рассказывая, как ее семья пострадала от нацистов, провела параллель между теми событиями и нынешней войной в Новороссии. Тогда воевали с немецкими фашистами, сейчас - с украинскими.
 
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