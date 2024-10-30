https://ukraina.ru/20241030/1058463046.html

Перенджиев: Украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктики, это входило в планы США

Перенджиев: Украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктики, это входило в планы США - 30.10.2024 Украина.ру

Перенджиев: Украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктики, это входило в планы США

Украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктического театра военных действий. Это тоже входило в планы США и НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-10-30T03:00

2024-10-30T03:00

2024-10-30T03:00

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Недавно министр обороны Германии Борис Писториус открыл объединенный штаб НАТО в Балтийском регионе в восточногерманском городе Росток.Арктика и Балтийское море взаимосвязаны, потому что та же Польша может подключиться к переброске войск в северные страны Европы, отметил политолог. Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность и сохранить прежний уровень жизни, им нужно взаимодействовать с Россией, добавил эксперт.Для этого был создан Арктический совет, деятельность которого в последнее время заморозилась, потому что у России там нет дружественных стран, уточнил он."Есть надежда, что с утратой США лидерства другие страны начнут проявлять самостоятельность и сблизятся с Россией. Прошедший саммит БРИКС в Казани это показал", — подытожил собеседник издания.Арктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.Полный текст интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.руПодробнее о ситуации в Арктике — в статье Павла Котова Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления

https://ukraina.ru/20241028/1058427957.html

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