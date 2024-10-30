Перенджиев: Украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктики, это входило в планы США
Украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктического театра военных действий. Это тоже входило в планы США и НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Арктика и Балтийское море взаимосвязаны, потому что та же Польша может подключиться к переброске войск в северные страны Европы, отметил политолог.
"Давление на наше Балтийское море рассматривается странами НАТО как одна из технологий по оттягиванию наших сил от северных широт. Да и сам украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктического театра военных действий. Это тоже входило в планы США и НАТО", — сообщил Перенджиев.
Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность и сохранить прежний уровень жизни, им нужно взаимодействовать с Россией, добавил эксперт.
Для этого был создан Арктический совет, деятельность которого в последнее время заморозилась, потому что у России там нет дружественных стран, уточнил он.
Арктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.
Полный текст интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.ру
Подробнее о ситуации в Арктике — в статье Павла Котова Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления
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