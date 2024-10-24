Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления
© pixabayсуховей, погода, засуха
© pixabay
Тема изменения климата на Земле уже давно стала притчей во языцех. На днях новый виток дискуссий о будущем человечества спровоцировали ведущие климатологи планеты. Они буквально бьют в колокола: страны Северной Европы в опасности
Описание
Всему виной АМОС - Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция. За этим длинным и малопонятным простому человеку термином подразумеваются основные течения Атлантического океана, включая Гольфстрим, которые переносят тепло в Северное полушарие.
В открытом письме сорока четырех ведущих специалистов-климатологов говорится, что в настоящее время идет процесс замедления АМОС, что грозит крайне неблагоприятными последствиями. Это подтверждают результаты ряда исследований.
По прогнозам, сначала похолодание и экстремальные погодные условия обрушатся на север Европы: Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию. Кроме того, под ударом окажется сельское хозяйство на северо-западе континента.
Почувствуют проблему замедления атлантической циркуляции и в других частях света: на юг сдвинутся тропические муссонные системы, экосистемы и сельское хозяйство в этих местах ждут катастрофические последствия, в США вдоль атлантического побережья не исключено повышение уровня моря.
Климатологи направили письмо в Совет министров Северных стран. В нем они призвали принять срочные действия для исправления ситуации, иначе будет поздно.
Чем все это грозит
Считается, что к середине текущего столетия температура на планете может повыситься на 2,8 градуса. Глобальное потепление продолжается еще с середины 19 века, однако за последнее пол-столетия этот процесс ускорился. Чтобы не углубляться в науку, можно отметить, что климатические изменения являются как следствием естественных процессов, так и влияния человека на природу.
Последнее как раз и беспокоит ученых, поэтому все последние годы идет борьба за уменьшение выброса в атмосферу парниковых газов, которые образуются в результате сжигания ископаемого топлива.
Влияние на климат это действительно оказывает мощное: таяние льдов в Арктике, изменения в количестве атмосферных осадков и территорий, на которые они распределяются и т.д. Проще говоря, где-то установится аномальная засуха, а где-то будет непрестанно лить как из ведра. Со всеми вытекающими, как в прямом, так и в переносном смысле.
Все это прямо влияет на жизнь человека, определенные части планеты в какой-то момент могут стать непригодными для жизни, а то и вовсе уйти под воду.
Как например островное государство Тувалу в Океании. Там и вовсе уже готовятся к тому, что скоро эта страна повторит судьбу Атлантиды. В конституции Тувалу недавно прописали, что страна продолжит существовать даже тогда, когда вся ее территория будет покрыта водой. Идея государства, по мысли местных идеологов, расширяется из физического понятия в "нечто большее" и будет связана с историей, культурой и "духом народа" Тувалу.
Чтобы привлечь внимание к проблеме, в 2021 году министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для Климатического саммита ООН, стоя по колено в воде.
© Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu Government
© Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu Government
Для того, чтобы предотвратить или как минимум замедлить глобальное потепление многие страны взяли курс на постепенный отказ от углеводородов в пользу возобновляемых источников энергии.
Плюсы и минусы для России
Россия в контексте глобального изменения климата во многом оказывается в особой ситуации. Мнения, что данный процесс никак не затронет нашу страну или пройдет по ней по касательной являются чересчур оптимистичными. В мире, пожалуй, не найдется уголка, где глобальное потепление пройдет незамеченным.
Другое дело, что последствия этого будут разные. И не только отрицательные. Для РФ плюсом станет увеличение навигационного периода на Северном морском пути, сокращение энергопотребления, увеличение водных ресурсов, территории Сибири и Дальнего Востока станут более пригодными для проживания и ведения там сельского хозяйства.
Наравне с этим глобальное потепление бросает России ряд серьезных вызовов: продолжительные засухи на юге, наводнения, сокращение экспорта углеводородов и падение доходов бюджета. Кроме того, таяние вечной мерзлоты, а порядка 65% территории страны приходится как раз на нее, угрожает разрушением построенных там зданий и инфраструктуры.
1 ноября 2021, 09:18«Зеленая дубина» в руках политиков. Чем потепление климата отличается от холодной войныЕсли глобальное потепление не остановить, то человечеству грозят невиданные ранее природные катаклизмы, однако некоторые страны лишь прикрываются заботой об окружающей среде для недобросовестной борьбы со своими конкурентами
Для купирования негативных последствий необходимо принятие специальных мер, например, продвижение земледелия в северные районы, корректировка в выборе сельскохозяйственных культур в сторону более засухоустойчивых, внедрение сберегающих влагу технологий и т.д.
Обширные территории РФ становятся ее козырем в борьбе с последствиями глобального потепления. Часть ее земель только выиграет от изменения климата, а значит в случае падения доходов от экспорта ископаемого топлива именно земля может стать кормилицей не только россиян, но и других стран, которые будут заинтересованы в импорте российского продовольствия.
Бегущие от климата
В случае глобального потепления климат на северных и дальневосточных территориях РФ станет менее суровым, а значит извлечь из этого выгоду можно будет и иначе.
В последние годы эксперты всерьез обсуждают вероятность появления так называемых климатических беженцев, групп населения тех или иных стран, которые будут вынуждены покинуть родину из-за катастрофических последствий изменения климата. В Бангладеш, например, к 2050 году ждут, что из-за подъема уровня Мирового океана около 1 млн человек будут вынуждены покинуть свои дома.
По самым неблагоприятным прогнозам, через небольшое по историческим меркам время треть населения планеты окажется в климатических условиях, близким к тому, что сейчас наблюдается в пустыне Сахара.
Некоторые специалисты полагают, что Россия может с выгодой для себя разместить таких климатических беженцев на своей территории, которая разделяется на 11 климатических поясов и областей. Кроме РФ, еще несколько государств смогут претендовать на прием климатических беженцев, например Канада, однако именно Россия обладает самой обширной территорией, которую можно "сдавать" под беженцев.
От игр к реальности
В 2021 году в Совете по внешней и оборонной политике прошла симуляционная игра в рамках проекта "Управление международным кризисом в условиях глобальной неопределенности". Эксперты разработали сценарий, по которому с вымышленным древним полуторамиллионном народом эсиды в таком же ненастоящем государстве Калиман к югу от России происходит гуманитарная катастрофа.
В стране засуха усугубленная ротавирусной эпидемией. Вдобавок ко всему этому накладывается политический кризис и разборки во власти.
Эсиды имеют свою автономию и живут в провинции Эден в составе Калимана – одном из беднейших государств мира. Правительство бессильно, ООН бессильна и спасать эсидов вызвалась одна из неправительственных организаций, которая состоит на балансе ряда западных и азиатских государств, а также существует на деньги миллиардеров-филантропов: Илона Маска, Билла Гейтса, Джека Ма и других.
Эта организация приходит к выводу, что исторические территории проживания эсидов больше не пригодны для жизни, этот народ надо переселять. С РФ заключается договор, российский двухпалатный парламент оперативно утверждает создание специального округа с федеральным статусом. Туда за деньги этой неправительственной организации переселяют эсидов, дают им национальную и культурную автономию.
Чтобы придать эсидам стимул, организация выплачивает им по 10 тысяч долларов "подъемных", а России за ее гостеприимство выдается грант на 15 млрд долларов.
Понятно, что все это выглядит гладко только в игре, в реальности представить себе организованный переезд сотен тысяч и даже миллионов людей в другую страну пока затруднительно. Не учитывается также, найдет ли такое решение проблемы климатических беженцев понимание у россиян, так как не ясно, как такое "великое переселение народов" повлияет на страну, ее экономический и социальный уровень.
При этом в недавней советской истории есть пример создания в 1934 году территориальной автономии специально для этнической группы – Еврейской автономной области со столицей в Биробиджане. Другое дело, что сегодня евреев там по всероссийской переписи населения 2020 года приживает менее 1%, но это уже тема, лежащая за пределами данной статьи.
Сибириада Мадлен Олбрайт
Еще один немаловажный аспект – как к таким преимуществам России в эпоху климатического кризиса отнесутся ее геополитические противники. Известна, например, цитата, которую приписывают бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт. Смысл ее в том, что несправедливо, что Сибирь принадлежит исключительно России, она должна стать достоянием всего человечества.
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Олбрайт отрицает, что когда-нибудь говорила или даже думала подобным образом, однако, как отмечал президент РФ Владимир Путин, такая точка зрения все равно распространена в умах западных политиков.
В этом смысле разговоры про Сибирь как "достояние всего мира" приобретают совсем иной смысл. Теперь это уже не просто кладовая полезных ископаемых, но и некая земля обетованная, где зажатое в тиски глобального потепления человечество найдет свой приют.
Хочется верить, что российские вооруженные силы и ядерная триада будут и дальше отрезвляюще действовать на тех, кто все чаще поглядывает на российские просторы и мысленно примеряет их на себя. Главное, чтобы у кого-нибудь из российских государственных мужей эпохи климатических катастроф не появился соблазн превратиться в "общечеловека". Тогда "достоянием всего человечества" сделают не только Сибирь, но и всю Россию.
Как борьба за климат используется Западом в корыстных интересах - в материале Владимира Скачко Неоколонизация климатом. Запад предлагает Африке отказаться от индустриализации и независимости на сайте Украина.ру.