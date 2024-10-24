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Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления - 24.10.2024 Украина.ру

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления

Тема изменения климата на Земле уже давно стала притчей во языцех. На днях новый виток дискуссий о будущем человечества спровоцировали ведущие климатологи планеты. Они буквально бьют в колокола: страны Северной Европы в опасности

2024-10-24T13:28

2024-10-24T13:28

2024-10-24T13:28

эксклюзив

россия

европа

климат

беженцы

сибирь

дальний восток

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ОписаниеВсему виной АМОС - Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция. За этим длинным и малопонятным простому человеку термином подразумеваются основные течения Атлантического океана, включая Гольфстрим, которые переносят тепло в Северное полушарие.В открытом письме сорока четырех ведущих специалистов-климатологов говорится, что в настоящее время идет процесс замедления АМОС, что грозит крайне неблагоприятными последствиями. Это подтверждают результаты ряда исследований.По прогнозам, сначала похолодание и экстремальные погодные условия обрушатся на север Европы: Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию. Кроме того, под ударом окажется сельское хозяйство на северо-западе континента.Почувствуют проблему замедления атлантической циркуляции и в других частях света: на юг сдвинутся тропические муссонные системы, экосистемы и сельское хозяйство в этих местах ждут катастрофические последствия, в США вдоль атлантического побережья не исключено повышение уровня моря.Климатологи направили письмо в Совет министров Северных стран. В нем они призвали принять срочные действия для исправления ситуации, иначе будет поздно.Чем все это грозитСчитается, что к середине текущего столетия температура на планете может повыситься на 2,8 градуса. Глобальное потепление продолжается еще с середины 19 века, однако за последнее пол-столетия этот процесс ускорился. Чтобы не углубляться в науку, можно отметить, что климатические изменения являются как следствием естественных процессов, так и влияния человека на природу.Последнее как раз и беспокоит ученых, поэтому все последние годы идет борьба за уменьшение выброса в атмосферу парниковых газов, которые образуются в результате сжигания ископаемого топлива.Влияние на климат это действительно оказывает мощное: таяние льдов в Арктике, изменения в количестве атмосферных осадков и территорий, на которые они распределяются и т.д. Проще говоря, где-то установится аномальная засуха, а где-то будет непрестанно лить как из ведра. Со всеми вытекающими, как в прямом, так и в переносном смысле.Все это прямо влияет на жизнь человека, определенные части планеты в какой-то момент могут стать непригодными для жизни, а то и вовсе уйти под воду.Как например островное государство Тувалу в Океании. Там и вовсе уже готовятся к тому, что скоро эта страна повторит судьбу Атлантиды. В конституции Тувалу недавно прописали, что страна продолжит существовать даже тогда, когда вся ее территория будет покрыта водой. Идея государства, по мысли местных идеологов, расширяется из физического понятия в "нечто большее" и будет связана с историей, культурой и "духом народа" Тувалу.Чтобы привлечь внимание к проблеме, в 2021 году министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для Климатического саммита ООН, стоя по колено в воде.Для того, чтобы предотвратить или как минимум замедлить глобальное потепление многие страны взяли курс на постепенный отказ от углеводородов в пользу возобновляемых источников энергии.Плюсы и минусы для РоссииРоссия в контексте глобального изменения климата во многом оказывается в особой ситуации. Мнения, что данный процесс никак не затронет нашу страну или пройдет по ней по касательной являются чересчур оптимистичными. В мире, пожалуй, не найдется уголка, где глобальное потепление пройдет незамеченным.Другое дело, что последствия этого будут разные. И не только отрицательные. Для РФ плюсом станет увеличение навигационного периода на Северном морском пути, сокращение энергопотребления, увеличение водных ресурсов, территории Сибири и Дальнего Востока станут более пригодными для проживания и ведения там сельского хозяйства.Наравне с этим глобальное потепление бросает России ряд серьезных вызовов: продолжительные засухи на юге, наводнения, сокращение экспорта углеводородов и падение доходов бюджета. Кроме того, таяние вечной мерзлоты, а порядка 65% территории страны приходится как раз на нее, угрожает разрушением построенных там зданий и инфраструктуры.Для купирования негативных последствий необходимо принятие специальных мер, например, продвижение земледелия в северные районы, корректировка в выборе сельскохозяйственных культур в сторону более засухоустойчивых, внедрение сберегающих влагу технологий и т.д.Обширные территории РФ становятся ее козырем в борьбе с последствиями глобального потепления. Часть ее земель только выиграет от изменения климата, а значит в случае падения доходов от экспорта ископаемого топлива именно земля может стать кормилицей не только россиян, но и других стран, которые будут заинтересованы в импорте российского продовольствия.Бегущие от климатаВ случае глобального потепления климат на северных и дальневосточных территориях РФ станет менее суровым, а значит извлечь из этого выгоду можно будет и иначе.В последние годы эксперты всерьез обсуждают вероятность появления так называемых климатических беженцев, групп населения тех или иных стран, которые будут вынуждены покинуть родину из-за катастрофических последствий изменения климата. В Бангладеш, например, к 2050 году ждут, что из-за подъема уровня Мирового океана около 1 млн человек будут вынуждены покинуть свои дома.По самым неблагоприятным прогнозам, через небольшое по историческим меркам время треть населения планеты окажется в климатических условиях, близким к тому, что сейчас наблюдается в пустыне Сахара.Некоторые специалисты полагают, что Россия может с выгодой для себя разместить таких климатических беженцев на своей территории, которая разделяется на 11 климатических поясов и областей. Кроме РФ, еще несколько государств смогут претендовать на прием климатических беженцев, например Канада, однако именно Россия обладает самой обширной территорией, которую можно "сдавать" под беженцев.От игр к реальностиВ 2021 году в Совете по внешней и оборонной политике прошла симуляционная игра в рамках проекта "Управление международным кризисом в условиях глобальной неопределенности". Эксперты разработали сценарий, по которому с вымышленным древним полуторамиллионном народом эсиды в таком же ненастоящем государстве Калиман к югу от России происходит гуманитарная катастрофа. В стране засуха усугубленная ротавирусной эпидемией. Вдобавок ко всему этому накладывается политический кризис и разборки во власти.Эсиды имеют свою автономию и живут в провинции Эден в составе Калимана – одном из беднейших государств мира. Правительство бессильно, ООН бессильна и спасать эсидов вызвалась одна из неправительственных организаций, которая состоит на балансе ряда западных и азиатских государств, а также существует на деньги миллиардеров-филантропов: Илона Маска, Билла Гейтса, Джека Ма и других.Эта организация приходит к выводу, что исторические территории проживания эсидов больше не пригодны для жизни, этот народ надо переселять. С РФ заключается договор, российский двухпалатный парламент оперативно утверждает создание специального округа с федеральным статусом. Туда за деньги этой неправительственной организации переселяют эсидов, дают им национальную и культурную автономию.Чтобы придать эсидам стимул, организация выплачивает им по 10 тысяч долларов "подъемных", а России за ее гостеприимство выдается грант на 15 млрд долларов.Понятно, что все это выглядит гладко только в игре, в реальности представить себе организованный переезд сотен тысяч и даже миллионов людей в другую страну пока затруднительно. Не учитывается также, найдет ли такое решение проблемы климатических беженцев понимание у россиян, так как не ясно, как такое "великое переселение народов" повлияет на страну, ее экономический и социальный уровень.При этом в недавней советской истории есть пример создания в 1934 году территориальной автономии специально для этнической группы – Еврейской автономной области со столицей в Биробиджане. Другое дело, что сегодня евреев там по всероссийской переписи населения 2020 года приживает менее 1%, но это уже тема, лежащая за пределами данной статьи.Сибириада Мадлен ОлбрайтЕще один немаловажный аспект – как к таким преимуществам России в эпоху климатического кризиса отнесутся ее геополитические противники. Известна, например, цитата, которую приписывают бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт. Смысл ее в том, что несправедливо, что Сибирь принадлежит исключительно России, она должна стать достоянием всего человечества.Олбрайт отрицает, что когда-нибудь говорила или даже думала подобным образом, однако, как отмечал президент РФ Владимир Путин, такая точка зрения все равно распространена в умах западных политиков.В этом смысле разговоры про Сибирь как "достояние всего мира" приобретают совсем иной смысл. Теперь это уже не просто кладовая полезных ископаемых, но и некая земля обетованная, где зажатое в тиски глобального потепления человечество найдет свой приют.Хочется верить, что российские вооруженные силы и ядерная триада будут и дальше отрезвляюще действовать на тех, кто все чаще поглядывает на российские просторы и мысленно примеряет их на себя. Главное, чтобы у кого-нибудь из российских государственных мужей эпохи климатических катастроф не появился соблазн превратиться в "общечеловека". Тогда "достоянием всего человечества" сделают не только Сибирь, но и всю Россию. Как борьба за климат используется Западом в корыстных интересах - в материале Владимира Скачко Неоколонизация климатом. Запад предлагает Африке отказаться от индустриализации и независимости на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20211101/1032575208.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, европа, климат, беженцы, сибирь, дальний восток