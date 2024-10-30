https://ukraina.ru/20241030/1058459098.html

Селидово пало за две недели: Анпилогов о том, успеет ли Украина построить три линии обороны в Запорожье

Селидово пало за две недели: Анпилогов о том, успеет ли Украина построить три линии обороны в Запорожье - 30.10.2024 Украина.ру

Селидово пало за две недели: Анпилогов о том, успеет ли Украина построить три линии обороны в Запорожье

Тот темп, который сейчас набрала российская армия, наблюдается по всей линии фронта, а не только в районе Селидово или Горняка. Поэтому прорыв украинской обороны будет проходить гораздо быстрее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-10-30T05:00

2024-10-30T05:00

2024-10-30T05:00

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Ранее глава украинской "военной администрации" Запорожской области (той части, которую сейчас контролирует киевский режим) Иван Федоров сообщил, что там заканчивается строительство второй и третьей линии обороны. По его словам, это позволит превратить оккупированную Киевом часть региона в крепость.В Донецкой области строительство украинской обороны длилось восемь лет. Когда началась спецоперация, постройка тыловых линий тоже велась свободно и комфортно, сообщил эксперт. Те полевые укрепления, которые штурмует российская армия, были построены или за восемь довоенных лет, или за три года с начала СВО, уточнил он.Он отметил, что Артемовск (Бахмут) российские войска штурмовали восемь месяцев, а пусть даже и в четыре раза меньшее по площади Селидово пало за две недели.Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье — Днепропетровск, потом Полтавы — Харькова и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта, высвобождая дополнительные части, которые могут усиливать напор, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.руО том, почему украинцы не верят власти, не хотят умирать на фронте и хотят ли они на новый майдан — в статье Ростислава Ищенко: Убить шамана. Майдан или смерть на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241028/1058427957.html

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