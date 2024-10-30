Селидово пало за две недели: Анпилогов о том, успеет ли Украина построить три линии обороны в Запорожье
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Тот темп, который сейчас набрала российская армия, наблюдается по всей линии фронта, а не только в районе Селидово или Горняка. Поэтому прорыв украинской обороны будет проходить гораздо быстрее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее глава украинской "военной администрации" Запорожской области (той части, которую сейчас контролирует киевский режим) Иван Федоров сообщил, что там заканчивается строительство второй и третьей линии обороны. По его словам, это позволит превратить оккупированную Киевом часть региона в крепость.
В Донецкой области строительство украинской обороны длилось восемь лет. Когда началась спецоперация, постройка тыловых линий тоже велась свободно и комфортно, сообщил эксперт.
Те полевые укрепления, которые штурмует российская армия, были построены или за восемь довоенных лет, или за три года с начала СВО, уточнил он.
"Сейчас темп, который набрала российская армия, наблюдается по всей линии фронта, а не только в районе Селидово или Горняка. Поэтому прорыв обороны будет проходить гораздо быстрее", — подчеркнул Анпилогов.
Он отметил, что Артемовск (Бахмут) российские войска штурмовали восемь месяцев, а пусть даже и в четыре раза меньшее по площади Селидово пало за две недели.
Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье — Днепропетровск, потом Полтавы — Харькова и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта, высвобождая дополнительные части, которые могут усиливать напор, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
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