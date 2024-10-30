Селидово пало за две недели: Анпилогов о том, успеет ли Украина построить три линии обороны в Запорожье - 30.10.2024 Украина.ру
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Селидово пало за две недели: Анпилогов о том, успеет ли Украина построить три линии обороны в Запорожье
Селидово пало за две недели: Анпилогов о том, успеет ли Украина построить три линии обороны в Запорожье - 30.10.2024 Украина.ру
Селидово пало за две недели: Анпилогов о том, успеет ли Украина построить три линии обороны в Запорожье
Тот темп, который сейчас набрала российская армия, наблюдается по всей линии фронта, а не только в районе Селидово или Горняка. Поэтому прорыв украинской обороны будет проходить гораздо быстрее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-10-30T05:00
2024-10-30T05:00
новости
селидово
запорожье
россия
алексей анпилогов
оборона
наступление
донбасс
всу
полтава
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Ранее глава украинской "военной администрации" Запорожской области (той части, которую сейчас контролирует киевский режим) Иван Федоров сообщил, что там заканчивается строительство второй и третьей линии обороны. По его словам, это позволит превратить оккупированную Киевом часть региона в крепость.В Донецкой области строительство украинской обороны длилось восемь лет. Когда началась спецоперация, постройка тыловых линий тоже велась свободно и комфортно, сообщил эксперт. Те полевые укрепления, которые штурмует российская армия, были построены или за восемь довоенных лет, или за три года с начала СВО, уточнил он.Он отметил, что Артемовск (Бахмут) российские войска штурмовали восемь месяцев, а пусть даже и в четыре раза меньшее по площади Селидово пало за две недели.Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье — Днепропетровск, потом Полтавы — Харькова и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта, высвобождая дополнительные части, которые могут усиливать напор, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.руО том, почему украинцы не верят власти, не хотят умирать на фронте и хотят ли они на новый майдан — в статье Ростислава Ищенко: Убить шамана. Майдан или смерть на сайте Украина.ру
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новости, селидово, запорожье, россия, алексей анпилогов, оборона, наступление, донбасс, всу, полтава, харьков, детали, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Селидово, Запорожье, Россия, Алексей Анпилогов, оборона, наступление, Донбасс, ВСУ, Полтава, Харьков, детали, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Селидово пало за две недели: Анпилогов о том, успеет ли Украина построить три линии обороны в Запорожье

05:00 30.10.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Танкист группировки Центр в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Тот темп, который сейчас набрала российская армия, наблюдается по всей линии фронта, а не только в районе Селидово или Горняка. Поэтому прорыв украинской обороны будет проходить гораздо быстрее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее глава украинской "военной администрации" Запорожской области (той части, которую сейчас контролирует киевский режим) Иван Федоров сообщил, что там заканчивается строительство второй и третьей линии обороны. По его словам, это позволит превратить оккупированную Киевом часть региона в крепость.
В Донецкой области строительство украинской обороны длилось восемь лет. Когда началась спецоперация, постройка тыловых линий тоже велась свободно и комфортно, сообщил эксперт.
Те полевые укрепления, которые штурмует российская армия, были построены или за восемь довоенных лет, или за три года с начала СВО, уточнил он.

"Сейчас темп, который набрала российская армия, наблюдается по всей линии фронта, а не только в районе Селидово или Горняка. Поэтому прорыв обороны будет проходить гораздо быстрее", — подчеркнул Анпилогов.

Он отметил, что Артемовск (Бахмут) российские войска штурмовали восемь месяцев, а пусть даже и в четыре раза меньшее по площади Селидово пало за две недели.
Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье — Днепропетровск, потом ПолтавыХарькова и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта, высвобождая дополнительные части, которые могут усиливать напор, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
О том, почему украинцы не верят власти, не хотят умирать на фронте и хотят ли они на новый майдан — в статье Ростислава Ищенко: Убить шамана. Майдан или смерть на сайте Украина.ру
Коллаж: Наталья Курянская интервью
28 октября, 18:42
Наталья Курянская: Красная Армия передала эстафету ополчению Донбасса в борьбе за освобождение Украины Член Общественной палаты ДНР Наталья Курянская по случаю 80-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в интервью изданию Украина.ру, рассказывая, как ее семья пострадала от нацистов, провела параллель между теми событиями и нынешней войной в Новороссии. Тогда воевали с немецкими фашистами, сейчас - с украинскими.
 
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