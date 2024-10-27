https://ukraina.ru/20241027/1058395596.html

Путин: Минобороны России думает над вариантами ответа на атаки западным дальнобойным оружием

Путин: Минобороны России думает над вариантами ответа на атаки западным дальнобойным оружием - 27.10.2024 Украина.ру

Путин: Минобороны России думает над вариантами ответа на атаки западным дальнобойным оружием

Украинская армия не может применять западное дальнобойное оружие самостоятельно, и Россия думает над тем, как ответить на эту угрозу. Об этом корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил президент России Владимир Путин

2024-10-27T10:37

2024-10-27T10:37

2024-10-27T10:37

новости

россия

владимир путин

нато

всу

ракеты

ракетный удар

atacms

storm shadow

"taurus"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058355776_0:0:3356:1887_1920x0_80_0_0_3fb531a7aac4d5ec818c75162a50141b.jpg

Для наведения дальнобойного западного оружия нужна космическая разведка, отметил Путин. По его словам, таковой у Киева нет, однако она есть у НАТО."Нужны специалисты, которые на основе данных этой разведки (будут) вводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать. Это самостоятельно украинская армия делать не в состоянии, не может", - сказал президент.Он также напомнил, что от НАТО зависят и другие вопросы применения ракет большой дальности и большой разрушительной силы. Поэтому фактически речь идет о разрешении западным военно-политическим блоком самому себе наносить удары по территории России."Естественно, мы должны будем на это соответствующим образом реагировать", - сказал Путин.Ранее Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, нато, всу, ракеты, ракетный удар, atacms, storm shadow , "taurus"