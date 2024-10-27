https://ukraina.ru/20241027/1058395596.html
Путин: Минобороны России думает над вариантами ответа на атаки западным дальнобойным оружием
Путин: Минобороны России думает над вариантами ответа на атаки западным дальнобойным оружием - 27.10.2024 Украина.ру
Путин: Минобороны России думает над вариантами ответа на атаки западным дальнобойным оружием
Украинская армия не может применять западное дальнобойное оружие самостоятельно, и Россия думает над тем, как ответить на эту угрозу. Об этом корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил президент России Владимир Путин
2024-10-27T10:37
2024-10-27T10:37
2024-10-27T10:37
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Для наведения дальнобойного западного оружия нужна космическая разведка, отметил Путин. По его словам, таковой у Киева нет, однако она есть у НАТО."Нужны специалисты, которые на основе данных этой разведки (будут) вводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать. Это самостоятельно украинская армия делать не в состоянии, не может", - сказал президент.Он также напомнил, что от НАТО зависят и другие вопросы применения ракет большой дальности и большой разрушительной силы. Поэтому фактически речь идет о разрешении западным военно-политическим блоком самому себе наносить удары по территории России."Естественно, мы должны будем на это соответствующим образом реагировать", - сказал Путин.Ранее Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, владимир путин, нато, всу, ракеты, ракетный удар, atacms, storm shadow , "taurus"
Новости, Россия, Владимир Путин, НАТО, ВСУ, ракеты, ракетный удар, ATACMS, Storm Shadow , "Taurus"
Путин: Минобороны России думает над вариантами ответа на атаки западным дальнобойным оружием
Украинская армия не может применять западное дальнобойное оружие самостоятельно, и Россия думает над тем, как ответить на эту угрозу. Об этом корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил президент России Владимир Путин
Для наведения дальнобойного западного оружия нужна космическая разведка, отметил Путин. По его словам, таковой у Киева нет, однако она есть у НАТО.
"Нужны специалисты, которые на основе данных этой разведки (будут) вводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать. Это самостоятельно украинская армия делать не в состоянии, не может", - сказал президент.
Он также напомнил, что от НАТО зависят и другие вопросы применения ракет большой дальности и большой разрушительной силы. Поэтому фактически речь идет о разрешении западным военно-политическим блоком самому себе наносить удары по территории России.
"Естественно, мы должны будем на это соответствующим образом реагировать", - сказал Путин.