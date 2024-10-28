https://ukraina.ru/20241028/1058427654.html

Единственный выживший: мужчина, которого пытались эвакуировать из Часова Яра, больше не выходит на связь

Единственный выживший: мужчина, которого пытались эвакуировать из Часова Яра, больше не выходит на связь - 28.10.2024 Украина.ру

Единственный выживший: мужчина, которого пытались эвакуировать из Часова Яра, больше не выходит на связь

Выживший после удара ВСУ по группе эвакуирующихся из Часова Яра мирных жителей, перестал выходить на связь и, вероятно, погиб при очередной атаке украинских военных. Об этом 28 октября написали РИА Новости со ссылкой на бойца группировки "Юг"

2024-10-28T17:29

2024-10-28T17:29

2024-10-28T17:29

новости

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

часов яр

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эвакуация

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Он рассказал журналистам, что в воскресенье ВСУ прицельно били по выходящим из Часова Яра гражданским с белым флагом. После ударов остался один выживший, бойцы группировки "Юг" приложили все усилия, чтобы вывести его из города при помощи рации.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку, Николаевку и Чукурино.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.Также известно, что Селидово и Горняк практически зачищены, а российские военные подходят к Курахово.Еще по теме: Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка.

https://ukraina.ru/20241028/1058413866.html

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новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, часов яр, мирные жители, эвакуация