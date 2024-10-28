https://ukraina.ru/20241028/1058421727.html

Назад к Минску-2 или вперёд, на штурм Брюсселя? Новое в позиции Украины

Назад к Минску-2 или вперёд, на штурм Брюсселя? Новое в позиции Украины - 28.10.2024 Украина.ру

Назад к Минску-2 или вперёд, на штурм Брюсселя? Новое в позиции Украины

Наибольшей сенсацией в интервью главы ОП Андрея Ермака итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 27 октября, стало признание того, что Украина в настоящий момент готова остановиться на границе 2022 года. Так что же – возврат к Минским соглашениям? Конечно же, нет.

2024-10-28T16:47

2024-10-28T16:47

2024-10-28T16:47

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Заявление Ермака выглядело следующим образом:"Для того, чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра раздался первый выстрел российской пушки. Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года".Это существенное изменение переговорной позиции Украины – в соответствии с "формулой мира" ("формула" не отброшена – "план победы" с ней никак не связан), переговоры должны начаться только после выхода на границы 1991 года. Тут прямо указывается на новый поворот: "Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, а о необходимости принять международно признанные границы. Но правда, он был готов вести переговоры, исходя из ситуации накануне российского вторжения. Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению" (т.е., переговоры будут вестись относительно порядка возвращения Крыма и Донбасса, а не о самой по себе передаче).Обращает на себя внимание фраза о "четырёх часах утра" – сразу видно советского человека, отлично помнящего, когда по песне началась Великая Отечественная война. Не будем придираться – обычная украинская политико-историческая шизофрения.Интересен другой момент.Из слов главы ОП непонятно, каким образом он собирается выходить на границы 2022 года. То ли Украина должна сделать это военным путём, то ли Россия сама должна оставить их под давлением международных санкций (28 октября Владимир Зеленский требовал присоединения в ним Индии, мотивируя это невозможностью соблюдать нейтралитет и якобы провалом (!) саммита БРИКС, на котором присутствовал индийский премьер), то ли предполагается сочетание обоих способов давления.Однако если уж Ермак видит эти методы столь эффективными, то почему речь идёт о выходе на границы 2022, а не 1991 года?Это выглядит как существенная уступка если не России, то США, которые возражали, чтобы Украина освобождала Крым от населения военным путём, поскольку это может спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.Учитывая же, что ранее Россия отказывалась вести переговоры о статусе Крыма, необходимо создать условия, при которых Россия от Крыма откажется сама. Для этого надо любыми методами перерезать сухопутный коридор и уничтожить Крымский мост. Первое можно сделать дипломатическим путём – за счёт "жеста доброй воли", а второе – путем ракетных ударов или диверсий (последнюю можно устроить даже во время переговоров и свалить всё на якобы не управляемые Киевом группы на Украине или даже в России).В общем, само по себе получение территорий, потерянных после 24 февраля 2022 года, станет одним из пунктов усиления переговорных позиций Украины.В другом месте своего интервью о говорит, что только "сильная и гарантированная в военном отношении Украина будет готова к серьёзным переговорам с Россией".Т.о., переговоры должны начаться после того как:- Россия будет вынуждена вернуть Украине часть "оккупированных территорий";- Украина получит необходимую военную и экономическую помощь в рамках "плана победы";- в поддержку Украины выступят страны глобального Юга (предполагается, что они должны будут пожертвовать своими экономическими интересами во имя интересов транснационального капитала – Ермак, как настоящий "соросёнок", считает это не только нормальным, но и вообще единственно возможным способом действия для ответственного политического деятеля);- Украина должна получить перед началом переговоров приглашение в состав НАТО с тем, чтобы по их завершении стать членом Альянса.Последнее должно удивить – Ермак ведь будет вести переговоры с Россией, при чём тут НАТО?Нет, это ошибка. С Россией никто никаких переговоров нести не будет. Ермак ещё раз подчеркнул, что переговоры будут вестись в формате "мирного саммита" – собираются представители всех стран мира (кроме КНДР, с которой, как выяснилось из интервью, Украина уже воюет), при их поддержке украинская стороны выдвигает требования к России, а Россия их выполняет. Какой-то обмен мнениями и дискуссии не предполагаются:Очевидно, параллельно с этим весь мир должен повлиять и на позицию НАТО – не зря же собираться…Вообще, если уж все страны мира соберутся поддержать Украину, то требования "деоккупации" и вступления НАТО и даже в ЕС (хотя о ЕС Ермак не говорил) выглядят как-то половинчато. Надо тогда уже потребовать чего-то более радикального, вроде избрания Зеленского председателем Земшара… Впрочем, эту опцию команда веселых и находчивых менеджеров "Квартала-95" пока держит в секрете.Но если быть серьёзным, проведение саммита мира, на котором можно будет принять хоть какие-то реальные решения, действительно содержит больше рисков для Запада, чем для кого-либо другого. Сейчас Запад защищён от безумия команды Зеленского в основном именно благодаря продолжающемуся конфликту с Россией. Заручившись широкой международной поддержкой, Зеленский сделает всё, чтобы получить гарантии сохранения своего глобального политического влияния.

https://ukraina.ru/20241017/1058168686.html

https://ukraina.ru/20241023/1058297984.html

https://ukraina.ru/20241007/1057934987.html

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мнения, украина, россия, крым, андрей ермак, владимир зеленский, нато, ес, переговоры, дипломатия, план