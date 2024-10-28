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Зеленский прибыл в Исландию поговорить о своем плане и встретиться с госпожой президентом

Зеленский прибыл в Исландию поговорить о своем плане и встретиться с госпожой президентом - 28.10.2024 Украина.ру

Зеленский прибыл в Исландию поговорить о своем плане и встретиться с госпожой президентом

Владимир Зеленский первый раз за время СВО прибыл в Исландию с намерением поговорить на разные темы. Об этом о сообщил 28 октября в своём телеграм-канале

2024-10-28T17:11

2024-10-28T17:11

2024-10-28T17:11

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По словам Зеленского, в Исландии он впервые. Там у него могут состояться встречи премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. С ними он намерен обсуждать разные вопросы, в том числе широко анонсированный в конце лета свой новый "план победы".Он также выразил уверенность в том, что Киев и страны Северной Европы являются союзниками, а "площадка Украина – Северная Европа" - это один из самых эффективных многосторонних форматов работы нынешнего украинского руководства.Также на эту тему: Одного плана мало, Зеленский поручил разработать второй. Что именно в нем будет Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел ситуацию в публикации Назад к Минску-2 или вперёд, на штурм Брюсселя? Новое в позиции Украины

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