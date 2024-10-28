Зеленский прибыл в Исландию поговорить о своем плане и встретиться с госпожой президентом - 28.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241028/1058426993.html
Зеленский прибыл в Исландию поговорить о своем плане и встретиться с госпожой президентом
Зеленский прибыл в Исландию поговорить о своем плане и встретиться с госпожой президентом - 28.10.2024 Украина.ру
Зеленский прибыл в Исландию поговорить о своем плане и встретиться с госпожой президентом
Владимир Зеленский первый раз за время СВО прибыл в Исландию с намерением поговорить на разные темы. Об этом о сообщил 28 октября в своём телеграм-канале
2024-10-28T17:11
2024-10-28T17:11
новости
исландия
украина
дания
владимир зеленский
василий стоякин
нато
украина-нато
военная помощь
план
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058017995_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a1ac54970677dba788bcf06aa3209311.jpg
По словам Зеленского, в Исландии он впервые. Там у него могут состояться встречи премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. С ними он намерен обсуждать разные вопросы, в том числе широко анонсированный в конце лета свой новый "план победы".Он также выразил уверенность в том, что Киев и страны Северной Европы являются союзниками, а "площадка Украина – Северная Европа" - это один из самых эффективных многосторонних форматов работы нынешнего украинского руководства.Также на эту тему: Одного плана мало, Зеленский поручил разработать второй. Что именно в нем будет Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел ситуацию в публикации Назад к Минску-2 или вперёд, на штурм Брюсселя? Новое в позиции Украины
исландия
украина
дания
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058017995_132:0:1195:797_1920x0_80_0_0_39bc53f464669501d220a5d37896d2a1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, исландия, украина, дания, владимир зеленский, василий стоякин, нато, украина-нато, военная помощь, план, сво, европа, постсоветское пространство, впк
Новости, Исландия, Украина, Дания, Владимир Зеленский, Василий Стоякин, НАТО, Украина-НАТО, военная помощь, план, СВО, Европа, постсоветское пространство, ВПК

Зеленский прибыл в Исландию поговорить о своем плане и встретиться с госпожой президентом

17:11 28.10.2024
 
Зеленский возмущается
Зеленский возмущается
Читать в
Владимир Зеленский первый раз за время СВО прибыл в Исландию с намерением поговорить на разные темы. Об этом о сообщил 28 октября в своём телеграм-канале
По словам Зеленского, в Исландии он впервые. Там у него могут состояться встречи премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. С ними он намерен обсуждать разные вопросы, в том числе широко анонсированный в конце лета свой новый "план победы".
"Встречусь с госпожой президентом и представителями парламента страны-хозяина. Приму участие в заседании Северного совета. Будем говорить о поддержке Плана победы и про вопросы, в которых наше сотрудничество может быть наиболее результативным: финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов", - поведал Зеленский.
Он также выразил уверенность в том, что Киев и страны Северной Европы являются союзниками, а "площадка Украина – Северная Европа" - это один из самых эффективных многосторонних форматов работы нынешнего украинского руководства.
Также на эту тему: Одного плана мало, Зеленский поручил разработать второй. Что именно в нем будет
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел ситуацию в публикации Назад к Минску-2 или вперёд, на штурм Брюсселя? Новое в позиции Украины
 
НовостиИсландияУкраинаДанияВладимир ЗеленскийВасилий СтоякинНАТОУкраина-НАТОвоенная помощьпланСВОЕвропапостсоветское пространствоВПК
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:58ФСБ: уничтожены иностранные диверсанты, прорывавшиеся в Брянскую область
17:57"Психиатр с паспортом РФ и боевой гранатой": СБУ отчиталась о ликвидации шести "схем уклонистов"
17:47Доказательств нет, но мы так чувствуем: президент Грузии предложила искать против Москвы в США
17:31"Вовину тысячу" Зеленского высмеяли в TikTok
17:29Единственный выживший: мужчина, которого пытались эвакуировать из Часова Яра, больше не выходит на связь
17:16Трамп нашел решение конфликта на Украине в недавнем прошлом. Почему это не сработает
17:11Зеленский прибыл в Исландию поговорить о своем плане и встретиться с госпожой президентом
17:07Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия погонит ВСУ по украинской степи от Покровска и Мирнограда
16:47Назад к Минску-2 или вперёд, на штурм Брюсселя? Новое в позиции Украины
16:32Двое молодых людей погибли в Курской области от атаки украинского БПЛА
16:14В НАТО впервые заявили о северокорейских военных в зоне СВО
16:12Ни дня без русских: украинский радиодиктант не обошелся без москвичей
16:03Закон о мове, расколовший Украину
15:53Каски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской области
15:35Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины"
15:02Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия
15:00Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия"
14:36Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ
14:33ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области
14:33Самый мирный президент США? Западные СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Украиной
Лента новостейМолния