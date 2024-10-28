Зеленский прибыл в Исландию поговорить о своем плане и встретиться с госпожой президентом
Зеленский возмущается
Владимир Зеленский первый раз за время СВО прибыл в Исландию с намерением поговорить на разные темы. Об этом о сообщил 28 октября в своём телеграм-канале
По словам Зеленского, в Исландии он впервые. Там у него могут состояться встречи премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. С ними он намерен обсуждать разные вопросы, в том числе широко анонсированный в конце лета свой новый "план победы".
"Встречусь с госпожой президентом и представителями парламента страны-хозяина. Приму участие в заседании Северного совета. Будем говорить о поддержке Плана победы и про вопросы, в которых наше сотрудничество может быть наиболее результативным: финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов", - поведал Зеленский.
Он также выразил уверенность в том, что Киев и страны Северной Европы являются союзниками, а "площадка Украина – Северная Европа" - это один из самых эффективных многосторонних форматов работы нынешнего украинского руководства.
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел ситуацию в публикации Назад к Минску-2 или вперёд, на штурм Брюсселя? Новое в позиции Украины