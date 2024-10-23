https://ukraina.ru/20241023/1058297984.html

Одного плана мало, Зеленский поручил разработать второй. Что именно в нем будет

Одного плана мало, Зеленский поручил разработать второй. Что именно в нем будет - 23.10.2024 Украина.ру

Одного плана мало, Зеленский поручил разработать второй. Что именно в нем будет

Владимир Зеленский дал поручение украинским органам власти разработать еще один план "на случай продолжения конфликта". Однако новый список не должен стать альтернативой презентованному им недавно "плану победы". Об этом в среду, 23 октября, написала украинская служба BBC со ссылкой на неназванные источники

2024-10-23T12:21

2024-10-23T12:21

2024-10-23T12:21

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Несколько дней назад Зеленский провел презентацию своего "плана победы" в Верховной Раде Украины. В числе пунктов он назвал приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны, снятие ограничений на удары вглубь РФ западными дальнобойными ракетами и размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".К победному плану Зеленского отнеслись скептически как на Западе, так и на Украине. В частности, депутат Верховной Рады Рады Алексей Гончаренко* напомнил Зеленскому, что список требований к Западу - не совсем то, что может называться планом Киева."План очень нереалистичный. Реального разговора о наших возможностях не состоялось. Просто пустые слова. Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. И ключевое. Мы почти все столкнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов и т.д.? Мы многое требуем от партнеров, а наша роль в этом какая? Мы просим, ​​но ничего не получаем. Ибо все это ничего общего с реальностью нет", - написал Гончаренко* у себя в соцсетях."Эфемерный "мирный план" Зеленского, скорее всего, все тот же план США воевать до последнего украинца", - отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.А вот зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что в плане Зеленского неверно толкуют первое слово."Это не "план победы", а просто план для победы. Слово "план" следует понимать буквально: как жаргонное наименование марихуаны, анаши, гашиша, каннабиса, конопли и пр. Иными словами, вещество тетрагидроканнабинол (ТГК), обладающее психотропным эффектом. Видимо, заокеанские товарищи приказали своему последышу быть аккуратнее и сменить кокс на траву", - написал Медведев в своем телеграм-канале.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20241016/1058132230.html

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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, алексей гончаренко, дмитрий медведев, верховная рада, нато, план