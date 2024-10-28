"Вовину тысячу" Зеленского высмеяли в TikTok - 28.10.2024 Украина.ру
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"Вовину тысячу" Зеленского высмеяли в TikTok
"Вовину тысячу" Зеленского высмеяли в TikTok - 28.10.2024 Украина.ру
"Вовину тысячу" Зеленского высмеяли в TikTok
В TikTok массово публикуют ироничные видео по поводу выплат в тысячу гривен ("Вовиной тысячи", $24 в эквиваленте), которую правительство может выплатить населению после поднятия налогов и цен. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны"
2024-10-28T17:31
2024-10-28T17:31
новости
украина
владимир зеленский
tiktok
социальная политика
социальные расходы
социальные выплаты
постсоветское пространство
сво
сатира
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"На них показаны кадры роскошной жизни (отдых на островах, покупки дорогого алкоголя и прощание с бедностью) с подписью: "Как ощущается жизнь, когда получил 1000 грн от Зеленского", - рассказало издание.Оно также опубликовало несколько видеороликов с примерами народного творчества на тему "Вовиной тысячи".Оно также напомнило, что ранее оппозиция заявила: выплата тысячи гривен - это "откровенное издевательство" на фоне поднятия налогов, мизерных зарплат в бюджетной сфере и нехватки денег на армию.В соцсетях пользователи вспомнили об аналогичных выплатах – "Юлиной тысяче" и "Витиной тысяче". В 2008 году тогда премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пообещала выплатить гражданам по тысяче гривен каждому в качестве компенсации за деньги на счетах Сбербанка СССР. Бюджету Украины этот популизм обошёлся в пять миллиардов гривен.После этого, в 2012 году президент Виктор Янукович пообещал выплатить гражданам по тысяче гривен с тем же обоснованием. Выплаты "Витиной тысячи" ("Витиной штуки"), как и выплаты "Юлиной тысячи", не компенсировали утраченных гражданами СССР и постсоветской Украины средств. Об этом напоминают создатели видеосюжетов на тему "Вовиной тысячи".Также на эту тему: Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине Ранее в новостях: Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отелях
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новости, украина, владимир зеленский, tiktok, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, постсоветское пространство, сво, сатира, блоггеры, ссср, сбербанк, выплаты, бывший ссср
Новости, Украина, Владимир Зеленский, TikTok, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, постсоветское пространство, СВО, сатира, блоггеры, СССР, Сбербанк, выплаты, бывший СССР

"Вовину тысячу" Зеленского высмеяли в TikTok

17:31 28.10.2024
 
Зеленский предупреждает
Зеленский предупреждает
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В TikTok массово публикуют ироничные видео по поводу выплат в тысячу гривен ("Вовиной тысячи", $24 в эквиваленте), которую правительство может выплатить населению после поднятия налогов и цен. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны"
"На них показаны кадры роскошной жизни (отдых на островах, покупки дорогого алкоголя и прощание с бедностью) с подписью: "Как ощущается жизнь, когда получил 1000 грн от Зеленского", - рассказало издание.
Оно также опубликовало несколько видеороликов с примерами народного творчества на тему "Вовиной тысячи".
Оно также напомнило, что ранее оппозиция заявила: выплата тысячи гривен - это "откровенное издевательство" на фоне поднятия налогов, мизерных зарплат в бюджетной сфере и нехватки денег на армию.
В соцсетях пользователи вспомнили об аналогичных выплатах – "Юлиной тысяче" и "Витиной тысяче". В 2008 году тогда премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пообещала выплатить гражданам по тысяче гривен каждому в качестве компенсации за деньги на счетах Сбербанка СССР. Бюджету Украины этот популизм обошёлся в пять миллиардов гривен.
После этого, в 2012 году президент Виктор Янукович пообещал выплатить гражданам по тысяче гривен с тем же обоснованием. Выплаты "Витиной тысячи" ("Витиной штуки"), как и выплаты "Юлиной тысячи", не компенсировали утраченных гражданами СССР и постсоветской Украины средств. Об этом напоминают создатели видеосюжетов на тему "Вовиной тысячи".
Также на эту тему: Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине
Ранее в новостях: Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отелях
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийTikTokсоциальная политикасоциальные расходысоциальные выплатыпостсоветское пространствоСВОсатираблоггерыСССРСбербанквыплатыбывший СССР
 
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