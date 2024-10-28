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"Вовину тысячу" Зеленского высмеяли в TikTok

"Вовину тысячу" Зеленского высмеяли в TikTok - 28.10.2024 Украина.ру

"Вовину тысячу" Зеленского высмеяли в TikTok

В TikTok массово публикуют ироничные видео по поводу выплат в тысячу гривен ("Вовиной тысячи", $24 в эквиваленте), которую правительство может выплатить населению после поднятия налогов и цен. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны"

2024-10-28T17:31

2024-10-28T17:31

2024-10-28T17:31

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"На них показаны кадры роскошной жизни (отдых на островах, покупки дорогого алкоголя и прощание с бедностью) с подписью: "Как ощущается жизнь, когда получил 1000 грн от Зеленского", - рассказало издание.Оно также опубликовало несколько видеороликов с примерами народного творчества на тему "Вовиной тысячи".Оно также напомнило, что ранее оппозиция заявила: выплата тысячи гривен - это "откровенное издевательство" на фоне поднятия налогов, мизерных зарплат в бюджетной сфере и нехватки денег на армию.В соцсетях пользователи вспомнили об аналогичных выплатах – "Юлиной тысяче" и "Витиной тысяче". В 2008 году тогда премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пообещала выплатить гражданам по тысяче гривен каждому в качестве компенсации за деньги на счетах Сбербанка СССР. Бюджету Украины этот популизм обошёлся в пять миллиардов гривен.После этого, в 2012 году президент Виктор Янукович пообещал выплатить гражданам по тысяче гривен с тем же обоснованием. Выплаты "Витиной тысячи" ("Витиной штуки"), как и выплаты "Юлиной тысячи", не компенсировали утраченных гражданами СССР и постсоветской Украины средств. Об этом напоминают создатели видеосюжетов на тему "Вовиной тысячи".Также на эту тему: Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине Ранее в новостях: Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отелях

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