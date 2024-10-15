Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине - 15.10.2024 Украина.ру
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Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине
Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине - 15.10.2024 Украина.ру
Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине
Спикер Верховной Рады Украины подписал законопроект о повышении налогов в стране, теперь его должен подписать Владимир Зеленский, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк
2024-10-15T13:27
2024-10-15T13:27
новости
украина
ярослав железняк
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
законопроект
налоги
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Пять дней назад парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов, который предлагает увеличение военного сбора с 1,5 до 5 процентов, а также повышение налога на прибыль банков до 50 процентов.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.При этом украинские СМИ, ссылаясь на документ главного юридического управления Верховной Рады, указывали, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции.Подробнее о законе - в материале Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, законопроект, налоги
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, законопроект, налоги

Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине

13:27 15.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
Читать в
Спикер Верховной Рады Украины подписал законопроект о повышении налогов в стране, теперь его должен подписать Владимир Зеленский, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк
Пять дней назад парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов, который предлагает увеличение военного сбора с 1,5 до 5 процентов, а также повышение налога на прибыль банков до 50 процентов.

"Спикер уже подписал налоговый законопроект и отправил в офис президента. В ближайшее время ожидаем там подпись президента, потом публикация и потом через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги", - написал Железняк.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.
При этом украинские СМИ, ссылаясь на документ главного юридического управления Верховной Рады, указывали, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции.
Подробнее о законе - в материале Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЯрослав ЖелезнякВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Радазаконопроектналоги
 
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