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Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине
Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине - 15.10.2024 Украина.ру
Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине
Спикер Верховной Рады Украины подписал законопроект о повышении налогов в стране, теперь его должен подписать Владимир Зеленский, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк
2024-10-15T13:27
2024-10-15T13:27
2024-10-15T13:27
новости
украина
ярослав железняк
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
законопроект
налоги
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Пять дней назад парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов, который предлагает увеличение военного сбора с 1,5 до 5 процентов, а также повышение налога на прибыль банков до 50 процентов.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.При этом украинские СМИ, ссылаясь на документ главного юридического управления Верховной Рады, указывали, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции.Подробнее о законе - в материале Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, законопроект, налоги
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, законопроект, налоги
Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине
Спикер Верховной Рады Украины подписал законопроект о повышении налогов в стране, теперь его должен подписать Владимир Зеленский, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк