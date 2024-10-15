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Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине

Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине - 15.10.2024 Украина.ру

Осталась подпись Зеленского. Железняк анонсировал скорое повышение налогов на Украине

Спикер Верховной Рады Украины подписал законопроект о повышении налогов в стране, теперь его должен подписать Владимир Зеленский, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк

2024-10-15T13:27

2024-10-15T13:27

2024-10-15T13:27

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украина

ярослав железняк

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вооруженные силы украины

верховная рада

законопроект

налоги

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Пять дней назад парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов, который предлагает увеличение военного сбора с 1,5 до 5 процентов, а также повышение налога на прибыль банков до 50 процентов.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.При этом украинские СМИ, ссылаясь на документ главного юридического управления Верховной Рады, указывали, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции.Подробнее о законе - в материале Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, законопроект, налоги