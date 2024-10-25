https://ukraina.ru/20241025/1058356559.html

"Там так и написано": Путин пошутил о реакции Запада на новый виток дружбы России и КНДР

"Там так и написано": Путин пошутил о реакции Запада на новый виток дружбы России и КНДР - 25.10.2024 Украина.ру

"Там так и написано": Путин пошутил о реакции Запада на новый виток дружбы России и КНДР

На сообщение о том, что Россия и КНДР ратифицировали договор, предусматривающий военную помощь при нападении на одну из стран, Запад отреагировал "взрывом". На это президент РФ Владимир Путин отреагировал шуткой во время интервью Журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия"

2024-10-25T10:58

2024-10-25T10:58

2024-10-25T10:58

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В четверг, 24 октября, Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года.Председатель профильного комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что этот договор выводит отношения Москвы и Пхеньяна на новый - союзнический уровень, предполагающий взаимную поддержку при невмешательства во внутренние дела".Он подчеркнул "миролюбивый и оборонительный характер положений договора, который ни в коей мере не направлен против третьих стран и не предусматривает военные союзы в отличие от западных соглашений".Неделю назад Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.В частности, 17 октября Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.День спустя южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Также посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук осудил Россию, заявив, что она "пошла на риск из-за отчаяния".И Москва и Пхеньян опровергли эти обвинения, заявив, что это "беспочвенные стереотипные слухи", направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и России, а также подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между ними.В воскресенье, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию. Однако накануне, кажется, стало очевидно, для чего нужны были разговоры о том, что Северная Корея якобы готовит своих солдат для отправки на СВО.Еще по теме: "Снимки - они вещь серьёзная": Путин рассказал о солдатах Сверной Кореи в России.

https://ukraina.ru/20241024/1058321736.html

https://ukraina.ru/20241022/1058267467.html

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новости, россия, кндр, запад, владимир путин, владимир зеленский, северная корея, солдаты, сво, договор