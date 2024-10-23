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Разыграть карту КНДР: о втягивании НАТО в войну с Россией, конце Украины и опасных уроках - Селезнёв
Разыграть карту КНДР: о втягивании НАТО в войну с Россией, конце Украины и опасных уроках - Селезнёв - 23.10.2024 Украина.ру
Разыграть карту КНДР: о втягивании НАТО в войну с Россией, конце Украины и опасных уроках - Селезнёв
Социолог и блогер Денис Селезнёв в эфире Украина.ру проанализировал результаты выборов в Молдавии, рассказал об украинских уроках, о танцах вокруг "плана... Украина.ру, 23.10.2024
2024-10-23T10:17
2024-10-23T10:17
2024-10-23T10:17
видео
украина
кндр
молдавия
владимир зеленский
нато
сво
ес
украина-ес
запад
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Социолог и блогер Денис Селезнёв в эфире Украина.ру проанализировал результаты выборов в Молдавии, рассказал об украинских уроках, о танцах вокруг "плана победы" Зеленского, о демографической катастрофе на Украине, а также о том, зачем разыгрывают карту участия войск КНДР в СВО. ❗️❗️❗️Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:39 – О результатах выборов в Молдавии; 04:44 – Об уроках Украины; 05:49 – "План победы" и Курская операция; 11:08 – Об исчезновении Украины и украинцев; 15:16 – Войска КНДР на СВО. ТГ-канал Дениса Селезнёва: https://t.me/konkretnost
украина
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видео, украина, кндр, молдавия, владимир зеленский, нато, сво, ес, украина-ес, запад, ципсо, информационная война, информационная безопасность, гагаузия, евроинтеграция, постсоветское пространство, видео
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Социолог и блогер Денис Селезнёв в эфире Украина.ру проанализировал результаты выборов в Молдавии, рассказал об украинских уроках, о танцах вокруг "плана победы" Зеленского, о демографической катастрофе на Украине, а также о том, зачем разыгрывают карту участия войск КНДР в СВО.
❗️❗️❗️Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:39 – О результатах выборов в Молдавии;
04:44 – Об уроках Украины;
05:49 – "План победы" и Курская операция;
11:08 – Об исчезновении Украины и украинцев;
15:16 – Войска КНДР на СВО.
ТГ-канал Дениса Селезнёва: https://t.me/konkretnost