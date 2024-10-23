https://ukraina.ru/20241023/1058294818.html

Разыграть карту КНДР: о втягивании НАТО в войну с Россией, конце Украины и опасных уроках - Селезнёв

Разыграть карту КНДР: о втягивании НАТО в войну с Россией, конце Украины и опасных уроках - Селезнёв - 23.10.2024 Украина.ру

Разыграть карту КНДР: о втягивании НАТО в войну с Россией, конце Украины и опасных уроках - Селезнёв

Социолог и блогер Денис Селезнёв в эфире Украина.ру проанализировал результаты выборов в Молдавии, рассказал об украинских уроках, о танцах вокруг "плана... Украина.ру, 23.10.2024

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украина

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запад

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Социолог и блогер Денис Селезнёв в эфире Украина.ру проанализировал результаты выборов в Молдавии, рассказал об украинских уроках, о танцах вокруг "плана победы" Зеленского, о демографической катастрофе на Украине, а также о том, зачем разыгрывают карту участия войск КНДР в СВО. ❗️❗️❗️Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:39 – О результатах выборов в Молдавии; 04:44 – Об уроках Украины; 05:49 – "План победы" и Курская операция; 11:08 – Об исчезновении Украины и украинцев; 15:16 – Войска КНДР на СВО. ТГ-канал Дениса Селезнёва: https://t.me/konkretnost

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кндр

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