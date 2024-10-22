Вброс для венгерских либералов. Что стоит за информацией о готовящейся стрельбе в Будапеште - 22.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241022/1058284618.html
Вброс для венгерских либералов. Что стоит за информацией о готовящейся стрельбе в Будапеште
Вброс для венгерских либералов. Что стоит за информацией о готовящейся стрельбе в Будапеште - 22.10.2024 Украина.ру
Вброс для венгерских либералов. Что стоит за информацией о готовящейся стрельбе в Будапеште
США предупредили Венгрию о том, что группа молодых людей в интернете обсуждала "проведение акции" с использованием оружия на годовщину начала Венгерского восстания 1956 года. Об этом изданию Telex сообщили в пресс-службе венгерского правительства 22 октября.
2024-10-22T18:43
2024-10-22T18:44
эксклюзив
венгрия
сша
будапешт
виктор орбан
джордж сорос
трухачев
спецслужба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102133/75/1021337541_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fe1425fee9f57b3a5b73f68856593d94.jpg
Источник издания рассказал, что около двух недель назад венгерские власти получили от американской разведки информацию о возможной подготовке вооруженной акции. При этом не уточнялось, где она должна быть проведена, и кто должен был стать ее целью.Контртеррористическая служба Венгрии со своей стороны сообщила, что в контексте нападений на несколько ведущих мировых политиков, которые произошли за последние несколько месяцев, информация будет проверена, за чем последует принятие всех необходимых мер.Telex также сообщил о том, что на выходных сотрудники Антитеррористического центра задержали в одном из пабов Будапешта "полдюжины молодых людей", однако у них нашли только страйкбольные ружья и как минимум один охолощенный ствол.Напомним, что восстание против просоветской власти в Венгрии началось 23 октября 1956 года. Оно продлилось 12 дней и в середине ноября было уже полностью подавлено советскими войсками.По официальным данным, в ходе мятежа Советская армия потеряла 669 человек убитыми, 51 пропавшими без вести, 1540 – раненными. Потери с венгерской стороны составили 2 500 человек убитыми.События были вызваны политическими причинами. В послевоенной Венгрии, выступавшей во время Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии, оставалось большое количество сторонников фашистской "Партии скрещенных стрел" (1937-1945 гг.), которые создавали подпольные организации и вели подрывную работу против коммунистического режима. В период "холодной войны" в Советском Союзе и других соцстранах эти события характеризовались как Венгерский контрреволюционный мятеж. В посткоммунистической Венгрии они получили название Венгерской революции.Восстание началось со студенческих волнений. Группа учащихся университета в городе Сегед 16 октября восстановила Союз студентов венгерских университетов и академий, который правительство расформировало после войны. Через несколько дней к ним присоединились студенты в других городах, а 22 октября учащиеся Будапештского технологического университета провели первые митинги.Они озвучили требования, в числе которых было возвращение в правительство сторонника демократических реформ Имре Надя, проведение свободных выборов и вывод советских войск, которые на территории Венгрии находились сначала в соответствии с Парижским мирным договором от 1947 года, а потом по условиям Организации Варшавского договора.23 октября в Будапеште прошла акция с участием 200 тыс. человек, которые несли транспаранты с теми же призывами. Группа демонстрантов проникла на территорию казармы Килиана в центре города и захватила оружие. Повстанцы попытались попасть в Дом радио, чтобы передать в эфир свои требования. В ходе столкновений появились первые жертвы.В современной Венгрии 23 октября отмечается как День памяти об освободительном восстании 1956 года. В этом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках памятных мероприятий планирует выступить на открытой площадке перед гражданами страны в парке "Милленариш" в столице страны.В этом контексте информация, которую американские спецслужбы направили своим венгерским коллегам, весьма актуальна. Другое дело, доброжелательна ли она, отметил в интервью Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев. По его словам, эту информацию, по всей видимости, надо воспринимать как вброс и руководство к действию для местной либеральной публики."Это попытка напомнить Венгрии, как Россия делала ей плохо. Хотя дату 23 октября нынешнее руководство этой страны и так прекрасно помнит. Обратите внимание, на встречу БРИКС Орбан не поехал, потому что 23 октября он никуда из страны не выезжает", - отметил политолог.Трухачев допустил, что за этим вбросом стоят США, вернее, руководство Демократической партии, которому Орбан несимпатичен. Также эксперт напомнил, что большим противником премьера Венгрии является фонд Сороса*."Орбан был стипендиатом фонда Сороса, поэтому там его считают предателем. Эта структура возлагала на него большие надежды, которые он не оправдал", - сказал эксперт.Свой политический путь Орбан начинал на антисоветских митингах, напомнил Трухачев."Когда он был еще молодым политиком, он говорил, что отношения с Россией – это для Венгрии пережиток прошлого. Потом, будучи уже оппозиционером, Орбан выступал против присоединения Венгрии к газовым проектам России. Сейчас уже все по-другому", - рассказал Трухачев.По словам эксперта, венгерские либералы, которые не поддерживают Орбана, прежде всего присутствуют в Будапеште. Прозападная либеральная оппозиция именно здесь имеет большинство, в то время как за Орбана голосует примерно треть избирателей столицы, уточнил Трухачев."Поэтому я трактовал бы новость о готовящихся провокациях с использованием оружия как вброс для того, чтобы побудить атлантическую венгерскую оппозицию к действию", - резюмировал Вадим Трухачев.Экс-депутат Европарламента от Венгрии Бела Ковач также считает, что к этой информации надо относиться как к информационной провокации или вбросу. Но при этом он допускает, что за ним стоит сам Виктор Орбан, который таким образом подогревает интерес к себе как к политику."Какие спецслужбы США будут подслушивать венгерских подростков? И где венгерские спецслужбы, я спрашиваю? Для венгерских спецслужб это позор", - заявил Ковач в интервью Украина.ру.При этом экс-депутат Европарламента считает, что в самой дате, которая указана в сообщении, не надо искать особой символики или антироссийских настроений. Она выбрана просто из-за того, что это первая памятная дата в очереди, полагает Бела Ковач.* организация признана в России нежелательнойБольше о политике Венгрии в материале Василия Стоякина В конфликте с ЕС Венгрия ставит хитрую подножку Украине
https://ukraina.ru/20230609/1047046065.html
венгрия
сша
будапешт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102133/75/1021337541_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_0209fa659eebc07660510ff871a7cb45.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, венгрия, сша, будапешт, виктор орбан, джордж сорос, трухачев, спецслужба
Эксклюзив, Венгрия, США, Будапешт, Виктор Орбан, Джордж Сорос, Трухачев, спецслужба

Вброс для венгерских либералов. Что стоит за информацией о готовящейся стрельбе в Будапеште

18:43 22.10.2024 (обновлено: 18:44 22.10.2024)
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
США предупредили Венгрию о том, что группа молодых людей в интернете обсуждала "проведение акции" с использованием оружия на годовщину начала Венгерского восстания 1956 года. Об этом изданию Telex сообщили в пресс-службе венгерского правительства 22 октября.
Источник издания рассказал, что около двух недель назад венгерские власти получили от американской разведки информацию о возможной подготовке вооруженной акции. При этом не уточнялось, где она должна быть проведена, и кто должен был стать ее целью.
Контртеррористическая служба Венгрии со своей стороны сообщила, что в контексте нападений на несколько ведущих мировых политиков, которые произошли за последние несколько месяцев, информация будет проверена, за чем последует принятие всех необходимых мер.
Telex также сообщил о том, что на выходных сотрудники Антитеррористического центра задержали в одном из пабов Будапешта "полдюжины молодых людей", однако у них нашли только страйкбольные ружья и как минимум один охолощенный ствол.
Напомним, что восстание против просоветской власти в Венгрии началось 23 октября 1956 года. Оно продлилось 12 дней и в середине ноября было уже полностью подавлено советскими войсками.
По официальным данным, в ходе мятежа Советская армия потеряла 669 человек убитыми, 51 пропавшими без вести, 1540 – раненными. Потери с венгерской стороны составили 2 500 человек убитыми.
События были вызваны политическими причинами. В послевоенной Венгрии, выступавшей во время Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии, оставалось большое количество сторонников фашистской "Партии скрещенных стрел" (1937-1945 гг.), которые создавали подпольные организации и вели подрывную работу против коммунистического режима. В период "холодной войны" в Советском Союзе и других соцстранах эти события характеризовались как Венгерский контрреволюционный мятеж. В посткоммунистической Венгрии они получили название Венгерской революции.
Восстание началось со студенческих волнений. Группа учащихся университета в городе Сегед 16 октября восстановила Союз студентов венгерских университетов и академий, который правительство расформировало после войны. Через несколько дней к ним присоединились студенты в других городах, а 22 октября учащиеся Будапештского технологического университета провели первые митинги.
Они озвучили требования, в числе которых было возвращение в правительство сторонника демократических реформ Имре Надя, проведение свободных выборов и вывод советских войск, которые на территории Венгрии находились сначала в соответствии с Парижским мирным договором от 1947 года, а потом по условиям Организации Варшавского договора.
23 октября в Будапеште прошла акция с участием 200 тыс. человек, которые несли транспаранты с теми же призывами. Группа демонстрантов проникла на территорию казармы Килиана в центре города и захватила оружие. Повстанцы попытались попасть в Дом радио, чтобы передать в эфир свои требования. В ходе столкновений появились первые жертвы.
В современной Венгрии 23 октября отмечается как День памяти об освободительном восстании 1956 года. В этом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках памятных мероприятий планирует выступить на открытой площадке перед гражданами страны в парке "Милленариш" в столице страны.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня 2023, 04:21
Венгерский реваншизм в действии: как Будапешт и Бухарест сцепились из-за ТрансильванииОбщеизвестно, что Киев крайне болезненно относится к действиям Венгрии в Закарпатье. Однако венгерский экспансионизм не исчерпывается украинским направлением.
В этом контексте информация, которую американские спецслужбы направили своим венгерским коллегам, весьма актуальна. Другое дело, доброжелательна ли она, отметил в интервью Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев. По его словам, эту информацию, по всей видимости, надо воспринимать как вброс и руководство к действию для местной либеральной публики.
"Это попытка напомнить Венгрии, как Россия делала ей плохо. Хотя дату 23 октября нынешнее руководство этой страны и так прекрасно помнит. Обратите внимание, на встречу БРИКС Орбан не поехал, потому что 23 октября он никуда из страны не выезжает", - отметил политолог.
Трухачев допустил, что за этим вбросом стоят США, вернее, руководство Демократической партии, которому Орбан несимпатичен. Также эксперт напомнил, что большим противником премьера Венгрии является фонд Сороса*.
"Орбан был стипендиатом фонда Сороса, поэтому там его считают предателем. Эта структура возлагала на него большие надежды, которые он не оправдал", - сказал эксперт.
Свой политический путь Орбан начинал на антисоветских митингах, напомнил Трухачев.
"Когда он был еще молодым политиком, он говорил, что отношения с Россией – это для Венгрии пережиток прошлого. Потом, будучи уже оппозиционером, Орбан выступал против присоединения Венгрии к газовым проектам России. Сейчас уже все по-другому", - рассказал Трухачев.
По словам эксперта, венгерские либералы, которые не поддерживают Орбана, прежде всего присутствуют в Будапеште. Прозападная либеральная оппозиция именно здесь имеет большинство, в то время как за Орбана голосует примерно треть избирателей столицы, уточнил Трухачев.
"Поэтому я трактовал бы новость о готовящихся провокациях с использованием оружия как вброс для того, чтобы побудить атлантическую венгерскую оппозицию к действию", - резюмировал Вадим Трухачев.
Экс-депутат Европарламента от Венгрии Бела Ковач также считает, что к этой информации надо относиться как к информационной провокации или вбросу. Но при этом он допускает, что за ним стоит сам Виктор Орбан, который таким образом подогревает интерес к себе как к политику.
"Какие спецслужбы США будут подслушивать венгерских подростков? И где венгерские спецслужбы, я спрашиваю? Для венгерских спецслужб это позор", - заявил Ковач в интервью Украина.ру.
При этом экс-депутат Европарламента считает, что в самой дате, которая указана в сообщении, не надо искать особой символики или антироссийских настроений. Она выбрана просто из-за того, что это первая памятная дата в очереди, полагает Бела Ковач.
* организация признана в России нежелательной
Больше о политике Венгрии в материале Василия Стоякина В конфликте с ЕС Венгрия ставит хитрую подножку Украине
 
ЭксклюзивВенгрияСШАБудапештВиктор ОрбанДжордж СоросТрухачевспецслужба
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти
18:43Польша обвиняет Россию в "диверсиях" и закрывает консульство в Познани
18:43Вброс для венгерских либералов. Что стоит за информацией о готовящейся стрельбе в Будапеште
18:25Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72
18:03Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами
18:03Валентина Ванжа о побеге из Авдеевки в Донецк, о гибели отца и о "развлечениях" снайперов ВСУ
18:00Ветер перемен с БРИКС, реакция КНДР и конец слухам об увольнении Буданова* и Умерова. Итоги 22 октября
17:56Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 лет
17:20Тернопольский губернатор пообещал не содействовать гонениям на Украинскую православную церковь
17:14Йеллен из Йеля: наследие Джо Байдена для Камалы Харрис
16:44"Особое значение": Путин рассказал о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с ЮАР
16:24"Свобода слова умирает, она фактически исчезает" - австралийский юрист о санкциях против "России сегодня"
16:22Мать Королёвой, кричавшая "Слава Украине!"* в Майами, прилетела в Москву
16:17Харрис заверяет, что в случае победы Трампа "Путин займёт Киев"
16:13Как США купили Украину и почему сейчас опасно менять Зеленского - Пятибратов
15:44Зеленский ответил, собирается ли увольнять Буданова* и Умерова. А о Сырском промолчал
15:41Военный эксперт Борис Рожин: Россия под Селидово устраивает ВСУ полноценный "Угледар"
15:39Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений
15:25Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам
15:24Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговорками
Лента новостейМолния