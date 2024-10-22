https://ukraina.ru/20241022/1058284618.html

Вброс для венгерских либералов. Что стоит за информацией о готовящейся стрельбе в Будапеште

Вброс для венгерских либералов. Что стоит за информацией о готовящейся стрельбе в Будапеште - 22.10.2024 Украина.ру

Вброс для венгерских либералов. Что стоит за информацией о готовящейся стрельбе в Будапеште

США предупредили Венгрию о том, что группа молодых людей в интернете обсуждала "проведение акции" с использованием оружия на годовщину начала Венгерского восстания 1956 года. Об этом изданию Telex сообщили в пресс-службе венгерского правительства 22 октября.

2024-10-22T18:43

2024-10-22T18:43

2024-10-22T18:44

эксклюзив

венгрия

сша

будапешт

виктор орбан

джордж сорос

трухачев

спецслужба

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Источник издания рассказал, что около двух недель назад венгерские власти получили от американской разведки информацию о возможной подготовке вооруженной акции. При этом не уточнялось, где она должна быть проведена, и кто должен был стать ее целью.Контртеррористическая служба Венгрии со своей стороны сообщила, что в контексте нападений на несколько ведущих мировых политиков, которые произошли за последние несколько месяцев, информация будет проверена, за чем последует принятие всех необходимых мер.Telex также сообщил о том, что на выходных сотрудники Антитеррористического центра задержали в одном из пабов Будапешта "полдюжины молодых людей", однако у них нашли только страйкбольные ружья и как минимум один охолощенный ствол.Напомним, что восстание против просоветской власти в Венгрии началось 23 октября 1956 года. Оно продлилось 12 дней и в середине ноября было уже полностью подавлено советскими войсками.По официальным данным, в ходе мятежа Советская армия потеряла 669 человек убитыми, 51 пропавшими без вести, 1540 – раненными. Потери с венгерской стороны составили 2 500 человек убитыми.События были вызваны политическими причинами. В послевоенной Венгрии, выступавшей во время Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии, оставалось большое количество сторонников фашистской "Партии скрещенных стрел" (1937-1945 гг.), которые создавали подпольные организации и вели подрывную работу против коммунистического режима. В период "холодной войны" в Советском Союзе и других соцстранах эти события характеризовались как Венгерский контрреволюционный мятеж. В посткоммунистической Венгрии они получили название Венгерской революции.Восстание началось со студенческих волнений. Группа учащихся университета в городе Сегед 16 октября восстановила Союз студентов венгерских университетов и академий, который правительство расформировало после войны. Через несколько дней к ним присоединились студенты в других городах, а 22 октября учащиеся Будапештского технологического университета провели первые митинги.Они озвучили требования, в числе которых было возвращение в правительство сторонника демократических реформ Имре Надя, проведение свободных выборов и вывод советских войск, которые на территории Венгрии находились сначала в соответствии с Парижским мирным договором от 1947 года, а потом по условиям Организации Варшавского договора.23 октября в Будапеште прошла акция с участием 200 тыс. человек, которые несли транспаранты с теми же призывами. Группа демонстрантов проникла на территорию казармы Килиана в центре города и захватила оружие. Повстанцы попытались попасть в Дом радио, чтобы передать в эфир свои требования. В ходе столкновений появились первые жертвы.В современной Венгрии 23 октября отмечается как День памяти об освободительном восстании 1956 года. В этом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках памятных мероприятий планирует выступить на открытой площадке перед гражданами страны в парке "Милленариш" в столице страны.В этом контексте информация, которую американские спецслужбы направили своим венгерским коллегам, весьма актуальна. Другое дело, доброжелательна ли она, отметил в интервью Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев. По его словам, эту информацию, по всей видимости, надо воспринимать как вброс и руководство к действию для местной либеральной публики."Это попытка напомнить Венгрии, как Россия делала ей плохо. Хотя дату 23 октября нынешнее руководство этой страны и так прекрасно помнит. Обратите внимание, на встречу БРИКС Орбан не поехал, потому что 23 октября он никуда из страны не выезжает", - отметил политолог.Трухачев допустил, что за этим вбросом стоят США, вернее, руководство Демократической партии, которому Орбан несимпатичен. Также эксперт напомнил, что большим противником премьера Венгрии является фонд Сороса*."Орбан был стипендиатом фонда Сороса, поэтому там его считают предателем. Эта структура возлагала на него большие надежды, которые он не оправдал", - сказал эксперт.Свой политический путь Орбан начинал на антисоветских митингах, напомнил Трухачев."Когда он был еще молодым политиком, он говорил, что отношения с Россией – это для Венгрии пережиток прошлого. Потом, будучи уже оппозиционером, Орбан выступал против присоединения Венгрии к газовым проектам России. Сейчас уже все по-другому", - рассказал Трухачев.По словам эксперта, венгерские либералы, которые не поддерживают Орбана, прежде всего присутствуют в Будапеште. Прозападная либеральная оппозиция именно здесь имеет большинство, в то время как за Орбана голосует примерно треть избирателей столицы, уточнил Трухачев."Поэтому я трактовал бы новость о готовящихся провокациях с использованием оружия как вброс для того, чтобы побудить атлантическую венгерскую оппозицию к действию", - резюмировал Вадим Трухачев.Экс-депутат Европарламента от Венгрии Бела Ковач также считает, что к этой информации надо относиться как к информационной провокации или вбросу. Но при этом он допускает, что за ним стоит сам Виктор Орбан, который таким образом подогревает интерес к себе как к политику."Какие спецслужбы США будут подслушивать венгерских подростков? И где венгерские спецслужбы, я спрашиваю? Для венгерских спецслужб это позор", - заявил Ковач в интервью Украина.ру.При этом экс-депутат Европарламента считает, что в самой дате, которая указана в сообщении, не надо искать особой символики или антироссийских настроений. Она выбрана просто из-за того, что это первая памятная дата в очереди, полагает Бела Ковач.* организация признана в России нежелательнойБольше о политике Венгрии в материале Василия Стоякина В конфликте с ЕС Венгрия ставит хитрую подножку Украине

https://ukraina.ru/20230609/1047046065.html

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эксклюзив, венгрия, сша, будапешт, виктор орбан, джордж сорос, трухачев, спецслужба