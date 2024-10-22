БРИКС: Си Цзиньпин прибыл в Казань, а в Германии поняли, что там решается будущее мира

На стартовавшем саммите стран БРИКС в Казани будет решаться будущее всего мира. Такое заявление в своих соцсетях во вторник, 22 октября, сделал основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком