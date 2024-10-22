Как США купили Украину и почему сейчас опасно менять Зеленского - Пятибратов
Старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в студии Украина.ру прокомментировал неоднозначные слухи о военных из КНДР на территории России, а также рассказал о причинах, по которым Украина до сих пор не является членом НАТО.
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00:44 - О курсе Молдавии и результатах президентских выборов;
03:34 - Пойдёт ли Молдавия по пути Украины?
05:10 - Украина и Молдавия как части проекта анти-Россия;
06:04 - О слухах о нахождении армии КНДР на территории России;
10:10 - Сработает ли провокация Зеленского на большую войну;
12:44 - Что, если выборы в США выиграет Камала Харрис?
15:44 - Как США купили Украину;
17:06 - Почему не меняют Зеленского?
19:30 - О саммите глав государств БРИКС.
#Пятибратов #СВО #Украина #РФ #Россия #ПВО #Зеленский #Молдавия #Киев #политика #Запад #Европа #НАТО #саммит #США #энергетика #выборы #БРИКС #Трамп #продвижение #тактика #Китай #КНР #победа #война #переговоры #спецоперация #армия #тыл #фронт #прорыв #контроль #Курск #угроза #ракеты #Сумы #артиллерия #буфер #резервы #беспилотник #Финляндия #дроны #БПЛА #экономика #КНДР #ЮжнаяКорея #Корея
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:44 - О курсе Молдавии и результатах президентских выборов;
03:34 - Пойдёт ли Молдавия по пути Украины?
05:10 - Украина и Молдавия как части проекта анти-Россия;
06:04 - О слухах о нахождении армии КНДР на территории России;
10:10 - Сработает ли провокация Зеленского на большую войну;
12:44 - Что, если выборы в США выиграет Камала Харрис?
15:44 - Как США купили Украину;
17:06 - Почему не меняют Зеленского?
19:30 - О саммите глав государств БРИКС.
#Пятибратов #СВО #Украина #РФ #Россия #ПВО #Зеленский #Молдавия #Киев #политика #Запад #Европа #НАТО #саммит #США #энергетика #выборы #БРИКС #Трамп #продвижение #тактика #Китай #КНР #победа #война #переговоры #спецоперация #армия #тыл #фронт #прорыв #контроль #Курск #угроза #ракеты #Сумы #артиллерия #буфер #резервы #беспилотник #Финляндия #дроны #БПЛА #экономика #КНДР #ЮжнаяКорея #Корея
ТГ-канал Ивана Пятибратова: t.me/pyatibrizy
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
12:35БРИКС: Си Цзиньпин прибыл в Казань, а в Германии поняли, что там решается будущее мираНа стартовавшем саммите стран БРИКС в Казани будет решаться будущее всего мира. Такое заявление в своих соцсетях во вторник, 22 октября, сделал основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком