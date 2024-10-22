https://ukraina.ru/20241022/1058279918.html

Военный эксперт Борис Рожин: Россия под Селидово устраивает ВСУ полноценный "Угледар"

Военный эксперт Борис Рожин: Россия под Селидово устраивает ВСУ полноценный "Угледар" - 22.10.2024 Украина.ру

Военный эксперт Борис Рожин: Россия под Селидово устраивает ВСУ полноценный "Угледар"

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-10-22T15:41

2024-10-22T15:41

2024-10-22T15:41

эксклюзив

спецоперация

селидово

курахово

угледар

борис рожин

нацгвардия

вооруженные силы украины

покровск/красноармейск

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- После освобождения Угледара наши войска ведут бои в направлении Богоявленки. Мы также продвигаемся к югу от Катериновки и ведем бои на окраинах самого поселка. Наша задача простая – прорвать линию Катериновка-Богоявленка, освободить эти населенные пункты и двигаться к Курахово с юго-востока.Также после освобождения Максимильяновки наши войска расширили зону контроля к югу от населенного пункта и прощупывают оборону ВСУ на восточных окраинах Курахово. Но говорить о боях за само Курахово пока преждевременно.Еще наши войска пытаются выйти к Кураховскому водохранилищу с севера. Манипулируя этой угрозой, мы вынуждаем противника, который сосредоточен в районе Кураховки и Александрополя, также откатываться назад. Потому что с потерей Горняка (часть города уже под нашим контролем) создается прямая угроза удара на Новоселидовку.Потеря Новоселидовки может привести к тому, что достаточно крупная группировка ВСУ, которая обороняет район Кураховки, окажется под угрозой окружения. Вот противник и держится за Горняк, чтобы не допустить его быстрой потери и иметь возможность постепенно отходить, как это было в случае с Невельским карманом, где мы освободили Звездное (Зоряное).Фронт двигается на запад, и Красногоровка постепенно уходит в тыл.Таким образом, мы одновременно нажимаем на Курахово с востока, с севера и с юго-востока. Надеюсь, мы освободим город уже к концу года, а это серьезно изменит общую оперативную ситуацию на Южно-Донецком направлении и улучшит связанность наших позиций.Что касается Селидово, то мы охватили город с двух сторон. Он в полуокружении. Идут бои за Вишневое, которое находится юго-западнее Селидово. Также мы обходим город с севера со стороны Новогродовки. Кроме того, наши войска снова зашли в район террикона и в частный сектор. То есть бои идут и в самом Селидово, и присутствует угроза оперативного окружения. Если ВСУ потеряют Вишневое, они останутся только с одной полноценной дорогой для снабжения, которая идет на северо-запад из Селидово. Но, опять же, за счет нашего продвижения с севера эта дорога остается под частичным огневым контролем.Мы пытаемся повторить в Селидово сценарий Угледара. Чтобы этого избежать, противник пытается контратаковать, но за последнюю неделю для него ситуация продолжает ухудшаться. В самом Селидово сидит 15-я бригада Нацгвардии Украины и повторяет судьбу 72-й бригады, которая сидела в Угледаре, когда у нее тогда просто-напросто рухнули фланги.Вот и сейчас наше командование по образцу Угледара бьет по флангам, где у противника находятся неустойчивые части, что позволяет нам добиваться успехов.

https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html

https://ukraina.ru/20241021/1058255624.html

селидово

курахово

угледар

покровск/красноармейск

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, селидово, курахово, угледар, борис рожин, нацгвардия, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск