https://ukraina.ru/20241019/1058207081.html
США готовы заплатить миллионы за информацию о сотрудниках российского телеграм-канала "Рыбарь"
США готовы заплатить миллионы за информацию о сотрудниках российского телеграм-канала "Рыбарь" - 19.10.2024 Украина.ру
США готовы заплатить миллионы за информацию о сотрудниках российского телеграм-канала "Рыбарь"
Программа Госдепартамента США Rewards for Justice объявила награду до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить или установить местонахождение лиц, которых Госдеп считает причастными к иностранному вмешательству в выборы в США, включая сотрудников российского телеграм-канала "Рыбарь"
2024-10-19T09:31
2024-10-19T09:31
2024-10-19T09:31
новости
сша
вашингтон
владимир зеленский
ростех
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По данным проекта, медиакомпания Rybar LLC, также известная как проект "Рыбарь", связана с российской корпорацией Ростех, которая попала под санкции министерства финансов США в июне 2022 года.Дипведомство США считает, что "Рыбарь" занимается пропагандой, направленной на продвижение пророссийских и антизападных нарративов, используя социальные сети для влияния на политическую обстановку в США.В частности, отмечают в госдепе, перед президентскими выборами 2024 года "Рыбарь" запустил канал TEXASvsUSA на платформе X (бывший Twitter), где эксплуатирует тему нелегальной миграции через границу Техаса. Целью канала, как утверждают в Вашингтоне, является разжигание социальных и политических противоречий в США, провоцирование ненависти и насилия.Среди лиц, якобы вовлеченных в операции по подрыву избирательного процесса в США, указаны: Владимир Беркутов, Михаил Звинчук (директор проекта), Александр Минин и другие сотрудники организации.Госдепартамент призывает граждан с любой информацией, касающейся проекта "Рыбарь" и его деятельности, связаться с американским правительством.О попытках влиять на политику США - в материале Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, вашингтон, владимир зеленский, ростех
США готовы заплатить миллионы за информацию о сотрудниках российского телеграм-канала "Рыбарь"
Программа Госдепартамента США Rewards for Justice объявила награду до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить или установить местонахождение лиц, которых Госдеп считает причастными к иностранному вмешательству в выборы в США, включая сотрудников российского телеграм-канала "Рыбарь"
По данным проекта, медиакомпания Rybar LLC, также известная как проект "Рыбарь", связана с российской корпорацией Ростех, которая попала под санкции министерства финансов США в июне 2022 года.
Дипведомство США считает, что "Рыбарь" занимается пропагандой, направленной на продвижение пророссийских и антизападных нарративов, используя социальные сети для влияния на политическую обстановку в США.
В частности, отмечают в госдепе, перед президентскими выборами 2024 года "Рыбарь" запустил канал TEXASvsUSA на платформе X (бывший Twitter
), где эксплуатирует тему нелегальной миграции через границу Техаса. Целью канала, как утверждают в Вашингтоне
, является разжигание социальных и политических противоречий в США, провоцирование ненависти и насилия.
Среди лиц, якобы вовлеченных в операции по подрыву избирательного процесса в США, указаны: Владимир Беркутов, Михаил Звинчук (директор проекта), Александр Минин и другие сотрудники организации.
Госдепартамент призывает граждан с любой информацией, касающейся проекта "Рыбарь" и его деятельности, связаться с американским правительством.
О попытках влиять на политику США - в материале Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США на сайте Украина.ру.