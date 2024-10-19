США готовы заплатить миллионы за информацию о сотрудниках российского телеграм-канала "Рыбарь" - 19.10.2024 Украина.ру
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США готовы заплатить миллионы за информацию о сотрудниках российского телеграм-канала "Рыбарь"
США готовы заплатить миллионы за информацию о сотрудниках российского телеграм-канала "Рыбарь" - 19.10.2024 Украина.ру
США готовы заплатить миллионы за информацию о сотрудниках российского телеграм-канала "Рыбарь"
Программа Госдепартамента США Rewards for Justice объявила награду до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить или установить местонахождение лиц, которых Госдеп считает причастными к иностранному вмешательству в выборы в США, включая сотрудников российского телеграм-канала "Рыбарь"
2024-10-19T09:31
2024-10-19T09:31
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владимир зеленский
ростех
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По данным проекта, медиакомпания Rybar LLC, также известная как проект "Рыбарь", связана с российской корпорацией Ростех, которая попала под санкции министерства финансов США в июне 2022 года.Дипведомство США считает, что "Рыбарь" занимается пропагандой, направленной на продвижение пророссийских и антизападных нарративов, используя социальные сети для влияния на политическую обстановку в США.В частности, отмечают в госдепе, перед президентскими выборами 2024 года "Рыбарь" запустил канал TEXASvsUSA на платформе X (бывший Twitter), где эксплуатирует тему нелегальной миграции через границу Техаса. Целью канала, как утверждают в Вашингтоне, является разжигание социальных и политических противоречий в США, провоцирование ненависти и насилия.Среди лиц, якобы вовлеченных в операции по подрыву избирательного процесса в США, указаны: Владимир Беркутов, Михаил Звинчук (директор проекта), Александр Минин и другие сотрудники организации.Госдепартамент призывает граждан с любой информацией, касающейся проекта "Рыбарь" и его деятельности, связаться с американским правительством.О попытках влиять на политику США - в материале Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США на сайте Украина.ру.
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новости, сша, вашингтон, владимир зеленский, ростех
Новости, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Ростех

США готовы заплатить миллионы за информацию о сотрудниках российского телеграм-канала "Рыбарь"

09:31 19.10.2024
 
© Public domain / Lorenгосдеп США здание
госдеп США здание
© Public domain / Loren
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Программа Госдепартамента США Rewards for Justice объявила награду до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить или установить местонахождение лиц, которых Госдеп считает причастными к иностранному вмешательству в выборы в США, включая сотрудников российского телеграм-канала "Рыбарь"
По данным проекта, медиакомпания Rybar LLC, также известная как проект "Рыбарь", связана с российской корпорацией Ростех, которая попала под санкции министерства финансов США в июне 2022 года.
Дипведомство США считает, что "Рыбарь" занимается пропагандой, направленной на продвижение пророссийских и антизападных нарративов, используя социальные сети для влияния на политическую обстановку в США.
В частности, отмечают в госдепе, перед президентскими выборами 2024 года "Рыбарь" запустил канал TEXASvsUSA на платформе X (бывший Twitter), где эксплуатирует тему нелегальной миграции через границу Техаса. Целью канала, как утверждают в Вашингтоне, является разжигание социальных и политических противоречий в США, провоцирование ненависти и насилия.
Среди лиц, якобы вовлеченных в операции по подрыву избирательного процесса в США, указаны: Владимир Беркутов, Михаил Звинчук (директор проекта), Александр Минин и другие сотрудники организации.
Госдепартамент призывает граждан с любой информацией, касающейся проекта "Рыбарь" и его деятельности, связаться с американским правительством.
О попытках влиять на политику США - в материале Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАВашингтонВладимир ЗеленскийРостех
 
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